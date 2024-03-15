Гвардиола против Анчелотти, удачный жребий «Барсы» и «Атлетико». Определились пары 1/4 Лиги чемпионов

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вчера, 17:11

Скучно не будет.

Путь к победе в ЛЧ для Гвардиолы – неизбежно через «Реал»

Практика показывает, что все дороги для «горожан» в ЛЧ ведут в Мадрид. Со «сливочными» «Сити» рубился в 1/8 финала сезона-19/20, в кампании-21/22 аж дважды посещал столицу Испании – сначала на игры с «Атлетико», затем – против того же «Реала». И в этом случае опять не хватило малости – всё-таки у «галактикос» победы в таких турнирах отложились в ДНК. А у англичан эта часть гена – лишь на стадии формирования.

Прошлогодний поход опять стал тяжелейшим испытанием. Пока в противоположной части сетки резвились тёмные лошадки – «Наполи», «Милан», «Интер», «Бенфика», на противоположной развернулось полномасштабное рубилово. Победитель ЛЧ -21/22 «Реал» играл против триумфатора сезона-20/21 «Челси». «Сити» досталась «Бавария», бравшая «ушастый кубок» за год до «аристократов». То есть «горожане» неизбежно прошлись бы по фаворитам турнира.

И тогда-то произошёл слом – эта самая минимальная разница наконец склонилась в пользу «Сити». И мюнхенцев, и мадридцев они прошли, а в финале расправились с «Интером».

И вот теперь команды пересекаются снова – на этот раз в четвертьфинале. «Небесно-голубые» обновились и вышли на пик, вернулся и крайне эффективен Кевин де Брюйне. Но на проектные мощности вышли и испанцы. Есть системообразующий полузащитник Беллингем, центральная ось по именам наводит страх – и в нападении пока без Килиана отлично действует Винисиус.

Два слова – столкновение титанов.

«Барса» боялась попасть на «Сити» — обошлось ПСЖ

Каталонцы и без того в последние годы стали еврокубковыми неудачниками. Два сезона до этого команда не могла преодолеть групповую стадию – в прошлой кампании пришлось бороться против пока не лишившейся Нагельсманна «Баварии» и грамотного «Интера». И те, и те нашли рычаги, чтобы заработать очки в играх с «сине-гранатовыми».

И после постоянных неудач подопечным Хави наконец повезло. Сначала они получили довольно простую группу с «Порту», «Шахтёром» и «Антверпеном». А потом, в 1/8 финала, вышли на кризисный «Наполи». И успели пройти команду, пока она лишь начинала перестраиваться под нового тренера.

Вкус еврокубковых побед почувствовали только сейчас – и понятно, что игроки не хотят с ним расставаться так рано. В преддверии жеребьёвки сообщалось, что меньше всего каталонцы хотели попасть в 1/4 на «Сити». В итоге обошлись ПСЖ .

Парижане до этого уже выбили испанский клуб – «Реал Сосьедад». Да и в принципе в неплохой форме. Луис Энрике приучает команду жить без Килиана Мбаппе – он летом перейдёт в «Реал». Но это в чемпионате – а в ЛЧ в ПСЖ ждут от него максимума пользы.

Парижане – не такой тяжёлый соперник для каталонцев, поэтому не стоит удивляться, если они так доберутся до полуфинала. Но и Энрике слабости своей бывшей команды знает.

У «Арсенала» и «Атлетико» — немцы

Может, это дело в португальцах, может, в напряженности чемпионской гонки АПЛ – но что в прошлом сезоне, что в этом «Арсенал» испытывал огромные проблемы в плей-офф еврокубков. Тогда в 1/8 финала «канонирам» встретился «Спортинг». Параллельно лондонцы старались держать дистанцию от «Сити» на первой строчке – но сначала вылетели из ЛЕ , потом опустились на 2-е место.

Теперь пробиваться в четвертьфинал ЛЧ пришлось аж в серии пенальти. После гостевого поражения 0:1 «Арсенал» с трудом забил «Порту» дома, дело дошло до серии 11-метровых. Сейчас конкуренция в АПЛ ещё серьезнее – присоединился «Ливерпуль». Возможно, с походом за «ушастым» стоит повременить. В то же время против «Баварии» будет не так сложно – проблем у мюнхенцев хватает.

«Атлетико» же отправится в Дортмунд. Практика показывает, что играют они идентично сопернику. «Интеру» — гегемону Серии А и финалисту прошлой ЛЧ – оказали соответствующее сопротивление и дома просто задавили объёмом. А вот «чёрно-жёлтые» сейчас слабы – даже подумывают бороться за Нагельсманна, чтобы попрощаться с Терзичем (при нём команда не прогрессирует). Так что и «матрасники» могут опуститься на более низкий уровень.

Хотя бы одна тёмная лошадка добьётся успеха

В любом случае, дортмундцы умеют удивлять, что показали в «группе смерти» с ПСЖ , «Ньюкаслом» и «Миланом». И если мадридцы дадут сопернику свободное пространство, немцы умело этим воспользуются. Да и помимо них команд-загадок в четвертьфиналах достаточно. В этом же списке – «Атлетико», который год назад не преодолел даже групповой этап, а теперь с ходу запрыгнул в 1/4.

Победителю этой пары будут противостоять либо парижане, либо другое открытие сезона – «Барса». Пока Хави у руля, каталонцы должны ему отдать все почести за неблагодарную работу. Ещё неизвестно, когда «сине-гранатовые» будут вновь бороться за решающие стадии ЛЧ – сейчас запас футбольного фарта нужно потратить до основания.