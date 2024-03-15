Гвардиола против Анчелотти, удачный жребий «Барсы» и «Атлетико». Определились пары 1/4 Лиги чемпионов

Скучно не будет.
Путь к победе в ЛЧ для Гвардиолы – неизбежно через «Реал»
Практика показывает, что все дороги для «горожан» в ЛЧ ведут в Мадрид. Со «сливочными» «Сити» рубился в 1/8 финала сезона-19/20, в кампании-21/22 аж дважды посещал столицу Испании – сначала на игры с «Атлетико», затем – против того же «Реала». И в этом случае опять не хватило малости – всё-таки у «галактикос» победы в таких турнирах отложились в ДНК. А у англичан эта часть гена – лишь на стадии формирования.
Прошлогодний поход опять стал тяжелейшим испытанием. Пока в противоположной части сетки резвились тёмные лошадки – «Наполи», «Милан», «Интер», «Бенфика», на противоположной развернулось полномасштабное рубилово. Победитель ЛЧ-21/22 «Реал» играл против триумфатора сезона-20/21 «Челси». «Сити» досталась «Бавария», бравшая «ушастый кубок» за год до «аристократов». То есть «горожане» неизбежно прошлись бы по фаворитам турнира.
И тогда-то произошёл слом – эта самая минимальная разница наконец склонилась в пользу «Сити». И мюнхенцев, и мадридцев они прошли, а в финале расправились с «Интером».
И вот теперь команды пересекаются снова – на этот раз в четвертьфинале. «Небесно-голубые» обновились и вышли на пик, вернулся и крайне эффективен Кевин де Брюйне. Но на проектные мощности вышли и испанцы. Есть системообразующий полузащитник Беллингем, центральная ось по именам наводит страх – и в нападении пока без Килиана отлично действует Винисиус.
Два слова – столкновение титанов.
«Барса» боялась попасть на «Сити» — обошлось ПСЖ
Каталонцы и без того в последние годы стали еврокубковыми неудачниками. Два сезона до этого команда не могла преодолеть групповую стадию – в прошлой кампании пришлось бороться против пока не лишившейся Нагельсманна «Баварии» и грамотного «Интера». И те, и те нашли рычаги, чтобы заработать очки в играх с «сине-гранатовыми».
И после постоянных неудач подопечным Хави наконец повезло. Сначала они получили довольно простую группу с «Порту», «Шахтёром» и «Антверпеном». А потом, в 1/8 финала, вышли на кризисный «Наполи». И успели пройти команду, пока она лишь начинала перестраиваться под нового тренера.
Вкус еврокубковых побед почувствовали только сейчас – и понятно, что игроки не хотят с ним расставаться так рано. В преддверии жеребьёвки сообщалось, что меньше всего каталонцы хотели попасть в 1/4 на «Сити». В итоге обошлись ПСЖ.
Парижане до этого уже выбили испанский клуб – «Реал Сосьедад». Да и в принципе в неплохой форме. Луис Энрике приучает команду жить без Килиана Мбаппе – он летом перейдёт в «Реал». Но это в чемпионате – а в ЛЧ в ПСЖ ждут от него максимума пользы.
Парижане – не такой тяжёлый соперник для каталонцев, поэтому не стоит удивляться, если они так доберутся до полуфинала. Но и Энрике слабости своей бывшей команды знает.
У «Арсенала» и «Атлетико» — немцы
Может, это дело в португальцах, может, в напряженности чемпионской гонки АПЛ – но что в прошлом сезоне, что в этом «Арсенал» испытывал огромные проблемы в плей-офф еврокубков. Тогда в 1/8 финала «канонирам» встретился «Спортинг». Параллельно лондонцы старались держать дистанцию от «Сити» на первой строчке – но сначала вылетели из ЛЕ, потом опустились на 2-е место.
Теперь пробиваться в четвертьфинал ЛЧ пришлось аж в серии пенальти. После гостевого поражения 0:1 «Арсенал» с трудом забил «Порту» дома, дело дошло до серии 11-метровых. Сейчас конкуренция в АПЛ ещё серьезнее – присоединился «Ливерпуль». Возможно, с походом за «ушастым» стоит повременить. В то же время против «Баварии» будет не так сложно – проблем у мюнхенцев хватает.
«Атлетико» же отправится в Дортмунд. Практика показывает, что играют они идентично сопернику. «Интеру» — гегемону Серии А и финалисту прошлой ЛЧ – оказали соответствующее сопротивление и дома просто задавили объёмом. А вот «чёрно-жёлтые» сейчас слабы – даже подумывают бороться за Нагельсманна, чтобы попрощаться с Терзичем (при нём команда не прогрессирует). Так что и «матрасники» могут опуститься на более низкий уровень.
Хотя бы одна тёмная лошадка добьётся успеха
В любом случае, дортмундцы умеют удивлять, что показали в «группе смерти» с ПСЖ, «Ньюкаслом» и «Миланом». И если мадридцы дадут сопернику свободное пространство, немцы умело этим воспользуются. Да и помимо них команд-загадок в четвертьфиналах достаточно. В этом же списке – «Атлетико», который год назад не преодолел даже групповой этап, а теперь с ходу запрыгнул в 1/4.
Победителю этой пары будут противостоять либо парижане, либо другое открытие сезона – «Барса». Пока Хави у руля, каталонцы должны ему отдать все почести за неблагодарную работу. Ещё неизвестно, когда «сине-гранатовые» будут вновь бороться за решающие стадии ЛЧ – сейчас запас футбольного фарта нужно потратить до основания.
Да и «Арсенал» готов стать еврокубковым откровением. Всё-таки команда год за годом берёт новую высоту, оставаясь при очень молодом для этих высот составе. Сначала речь шла о борьбе за ЛЧ. Потом – чемпионская гонка. Теперь «канониры» как-то слишком стремительно перешли к гонке вооружений с двумя титанами в АПЛ («Сити» и «Ливерпуль») и европейскими грандами в ЛЧ. Им в случае успеха с «Баварией» придётся биться либо с «Реалом», либо с «Сити».
У Барсы все таки есть шансы, с учётом того как они сыграли с Наполи. И Барса это прошлогодний победитель Ла Лиги.
Атлетико организован, в отличии от БД и фавориты скорее всего тут Атлетико. Все таки группа в которой играл БД так и никто не разобрал, что эта за группа и что это за плов. Сдувшийся Ньюкасл и Милан, ПСЖ который пытается адаптироваться с Мбаппе и теперь без (в случае ухода Мбаппе из ПСЖ).
На бумаге может быть и так, но в ЛЧ бывают неожиданности, но их будет меньше после первых игр в 1/4. Так как в 1/4 ЛЧ команды играют осторожно и проходит в основном тот кто делает результат в первой игре. Камбеки в 1/4 ЛЧ бывают редко.
У Барсы все таки есть шансы, с учётом того как они сыграли с Наполи. И Барса это прошлогодний победитель Ла Лиги.
Атлетико организован, в отличии от БД и фавориты скорее всего тут Атлетико. Все таки группа в которой играл БД так и никто не разобрал, что эта за группа и что это за плов. Сдувшийся Ньюкасл и Милан, ПСЖ который пытается адаптироваться с Мбаппе и теперь без (в случае ухода Мбаппе из ПСЖ).
На бумаге может быть и так, но в ЛЧ бывают неожиданности, но их будет меньше после первых игр в 1/4. Так как в 1/4 ЛЧ команды играют осторожно и проходит в основном тот кто делает результат в первой игре. Камбеки в 1/4 ЛЧ бывают редко.
Лига Чемпионов несомненно более значимый турнир. Но лично для Арсенала важнее внутренний чемпионат. И впереди решающий многое матч с Сити.
Реалу и Сити не повезло. Две самые крепкие команды попали друг на друга.
В этой же ветке Бавария. С ума сойти.
В другой ветке Атлетико уже в полуфинале и ждет либо ПСЖ, либо Барсу. В любом случае финалиста надо искать в паре Барса-ПСЖ, кто из них пройдёт, то потом проедется по Атлетико. Преимущество на стороне ПСЖ.
И как возможный финал: Реал - ПСЖ... Мбаппе против будущего клуба.
Сити-ПСЖ .. Эль-классико по-арабски.
Бавария - ПСЖ.
Лишь бы не Бавария - Барса, 8-0 в финалах ещё прежде не бывало.
Лига Чемпионов несомненно более значимый турнир. Но лично для Арсенала важнее внутренний чемпионат. И впереди решающий многое матч с Сити.
Реалу и Сити не повезло. Две самые крепкие команды попали друг на друга.
В этой же ветке Бавария. С ума сойти.
В другой ветке Атлетико уже в полуфинале и ждет либо ПСЖ, либо Барсу. В любом случае финалиста надо искать в паре Барса-ПСЖ, кто из них пройдёт, то потом проедется по Атлетико. Преимущество на стороне ПСЖ.
И как возможный финал: Реал - ПСЖ... Мбаппе против будущего клуба.
Сити-ПСЖ .. Эль-классико по-арабски.
Бавария - ПСЖ.
Лишь бы не Бавария - Барса, 8-0 в финалах ещё прежде не бывало.
Смотря на сегодняшнюю Барселону у них вообще нету шансов против ПСЖ, скорей всего для команды Хави это будут конечная остановка четвертьфинала, мне кажется если бы тут был Атлетико или Боруссия было бы чуть легче.
Мне почему то кажется что победитель Реал Ман Сити окажется в финале. где сыграют либо с ПСЖ либо с Атлетико........может Бавария выйдет. .....все же аутсайдерами в 1/4 финала явно будут Барселона, Боруссия, и наверно Арсенал.
Смотря на сегодняшнюю Барселону у них вообще нету шансов против ПСЖ, скорей всего для команды Хави это будут конечная остановка четвертьфинала, мне кажется если бы тут был Атлетико или Боруссия было бы чуть легче.
Мне почему то кажется что победитель Реал Ман Сити окажется в финале. где сыграют либо с ПСЖ либо с Атлетико........может Бавария выйдет. .....все же аутсайдерами в 1/4 финала явно будут Барселона, Боруссия, и наверно Арсенал.