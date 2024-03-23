«Ванкувер Уайткэпс» – «Реал Солт-Лейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.03.2024)

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сегодня, 18:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч MLS «Ванкувер Уайткэпс» – «Реал Солт-Лейк», который состоится 24 марта 2024 года

«Ванкувер Уайткэпс»

«Сине-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Западной конференции находятся на второй строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Королевским». 3 марта на своём поле «белые кепки» раскатали ничью со счётом 1:1 с командой «Шарлотт». Через неделю в гостях «Ванкувер» выиграл у «балбесов» из Сан-Хосе (2:0).

17 марта «сине-белые» на выезде со счётом 3:1 выиграли у «Далласа».

«Реал Солт-Лейк»

«Бордово-кобальтовые» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции занимают восьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Реала» за последнее время. 25 февраля в гостевом матче «Реал Солт-Лейк» раскатал ничью с командой «Сент-Луис Сити» (1:1). На своём поле в сухую, забив три гола, «Роялс» одержал победу над клубом «Лос-Анджелес».

10 марта с разницей в один мяч «Реал Солт-Лейк» уступил дома команде «Колорадо Рэпидс» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ванкувер Уайткэпс» – 1.89

Ничья – 3.75

Победит «Реал Солт-Лейк» – 4.10

Победит «Ванкувер Уайткэпс» с форой -1.5 гола – 3.10

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

С лета позапрошлого года «Ванкувер» не выигрывает у «Реала» из Солт-Лейк-Сити

Две победы одержали «белые кепки» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Реал Солт-Лейк» порадовал своих болельщиков только одной победой.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке у «сине-белых» будет возможность взять реванш и они её используют. С коэффициентом 1.89 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «Ванкувер Уайткэпс».