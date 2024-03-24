230 млн евро за Салаха и другие необдуманные ставки. Шейхи планируют трансферное лето 2024-го

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сегодня, 19:26

Многие отказались, но саудовцы не унимаются.

Ради Салаха поставят мировой рекорд

В прошлом году «Аль-Иттихад» поднял свою ставку до 230 млн евро. Но «Ливерпуль» тогда отказался, поскольку до конца не верил, что за немолодого Мохамеда отдадут столько денег, не искали Салаху замену. Разумеется, не всем инсайдерам стоит доверять. Не исключено, что некоторые нечестные на руку берут взятки за публикацию той или иной информации. Или за отсутствие правдивой публикации. Но про переговоры саудовцев и англичан сообщали самые надежные на данный момент источники. Контракт египтянина с «Ливерпулем» до 2025-го года, но с прошлого лета многое изменилось. Клопп уходит, а вместе с ним пакует чемоданы Салах, ведь Мохамед нужен команде с Канте и Бензема. Владелец «Аль-Иттихада» злится, что коллективы с Малкомом и Роналду выше в таблице. Если за трансфер Салаха отдадут безумные деньги, то побьют мировой рекорд. А пока самым дорогим футболистом в истории остается Неймар, который принес 222 млн евро катарских шейхов «Барселоне».

Рафинью оценили в 100 миллионов евро

Лапорта понимает, что ему нужно будет попрощаться с некоторыми ценными футболистами, иначе придется проститься со статусом претендента на победу в Лиге чемпионов и в будущих сезонах чемпионата Испании. И «большая четверка» из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли», рассчитывают заполучить ещё одного бразильца. Успех Малкома, чей клуб «Аль-Хиляль» выиграл 29 матчей подряд, улучшив свой мировой рекорд, заставляет шейхов гоняться не за старыми звездами, а за молодыми бразильцами. Рафинье 27 лет, но в «Барселоне» его позиции пошатнулись из-за прогресса юного Ямаля. Крайний нападающий понимает, что ему лучше играть в Европе, если хочет поехать на чемпионат мира через два года. Но если Лапорте выдадут 100 млн евро, а футболисту сказочную зарплату, то не откажут. Семья, агент и нынешний клуб убедят Рафинью, что ему пора в мир Криштиану Роналду.

«Челси» «поменяет» Лукаку на новичка

Чувствуете запах махинаций? «Ливерпулю» могут выдать рекордные деньги за Салаха, которому за тридцать. Рафинья озолотит «Барселону» на 100 млн евро. А Боэли получит от своих саудовских друзей отличные деньги за трансфер немолодого Лукаку. Тогда клубы АПЛ распишутся, что хотят быть как «Манчестер Сити» и «Ювентус» в прошлом. Не планируют менять правила так, чтобы всем стало лучше. Но найти лазейку – например, взятые с потолка стоимости трансферов в лигу шейхов, хотят многие гранды. Кокетливо отказываются, но не все. «Челси» уже отправлял в Саудовской Аравию, где у совладельца клуба есть бизнес-партнеры, некоторых игроков. Лукаку, который выступает в аренде за «Рому», может стать очередной жертвой. Ромелу отказывался, но после Евро-2024 может объявить об уходе из сборной Бельгии. Намекал на раннее завершение карьеры в составе «дьяволов». С девушкой-певицей из США они уже живут на разных континентах. Разве будет подруга против, что Лукаку станет намного богаче? А вот «Челси» потратит деньги, полученные от сделки по Ромелу, на другого форварда.

Пригласят ветеранов после летних турниров

Уокер не исключил отъезд в Саудовскую Аравию. Кайл останется звездой футбола, независимо от результатов Англии на чемпионате континента. Но если правый латераль «Манчестер Сити» будет в основе сборной и покажет сильный футбол в 33 года, то шейхи придут за известным хулиганом. За пределами поля у Уокера две параллельные семьи с детьми, надо платить алименты. И хотя Уокер точно не первая ставка шейхов – их также интересуют Модрич и Де Брюйне, многих возрастных участников Евро-2024 будут активно зазывать присоединиться к проекту, который активно рекламирует Роналду. И хотя вечная невеста Криштиану говорит, что любой сезон может стать последним для португальца – может завязать с футболом после Евро-2024, скорее увидим одержимого голами чемпиона на поле в следующем чемпионате Саудовской Аравии. И поскольку форварда ранит шикарная серия «Аль-Хиляля», то Роналду запросит усиление «Аль-Насра». Модрич, Де Брюйне и Уокер будут кандидатами, с которыми финансово выгодно расстаться их клубам из-за высокой зарплаты. Уход Луки из «Реала» и двух ветеранов из «Манчестер Сити» неизбежен, так зачем затягивать с поисками замены?