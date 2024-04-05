Матч с двумя камбэками. МЮ отыгрался с 0:2, но не удержал даже ничью – «Челси» помог парад ошибок

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сегодня, 10:13

И два пенальти.

Манкунианцы горели к 20-й минуте

Выезд на «Стэмфорд Бридж» предстоял тяжёлый – это было понятно с самого начала (мы тоже писали, что будет как минимум размен голами). Но даже так гол «синих» на 4-й минуте потряс. «Аристократы» начали позиционную атаку, Гарначо отпустил Палмера и решил закрывать Гюсто (задавал ширину). Именно в тот момент пошла передача на Коула – выдернуться пришлось Далоту. По флангу Диогу в итоге и пошла голевая атака – Мало без сопротивления подал в штрафную, где после отскока замкнул Конор Галлахер.

Ещё хуже для «красных дьяволов» было то, что они следующие 15 минут нагнетали и создавали моменты в атаке – но из-за фола Антони в своей штрафной получили пенальти и пропустили 2-й мяч.

В этом и была аномалия – на самом деле объяснимая. «Юнайтед» были хороши в атаке. Отлично взаимодействовали Ван-Биссака и Антони, их регулярно снабжали передачами. Бразильский вингер действовал просто – но за счёт огромной скорости этого было достаточно. Однако проблемы команды в обороне перевешивали. Гости постоянно оставляли свободное пространство, которым активные Галлахер, Мудрик и Палмер легко пользовались. Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг признал, что начало принципиального матча они провалили.

Перевернуть игру помогла предметность в атаке и чудо-передача Антони

Опять же – игра на мяче была отличная, но мешали обрезы в обороне. После второго мяча «Челси» ожидаемо сбавил темп, «Юнайтед» смог сконцентрироваться на атаке. На удивление, первый мяч манкунианцев – ошибка «аристократов». Атака гостей, казалось, уже захлебнулась, Кайседо забрал мяч, но был под давлением – вместо простой и надёжной передачи на вратаря он дал поперечную на Бадьяшиля. И слишком сильно – так, что выкатил на свободное пространство Алехандро Гарначо. Тот шансом воспользовался.

А равенство на табло вновь установилось ещё до перерыва. Очередную атаку разгоняли по правому флангу, Антони сместился к центру и вырезал точную диагональ на Гарначо, аргентинец оставил Далоту, тот навесил в штрафную. Подачу замкнул Фернандеш – у Бруну не оказалось опекуна, поэтому было время прицелиться в дальний угол.

Антони вообще пришлось тяжело в последние месяцы – вингер попал в нефутбольный скандал, растерял форму и лишился места в стартовом составе. В его отношении постоянно ходили споры – и ещё жарче они были из-за огромной компенсации, которую выплатил «Аяксу» МЮ . Тен Хагу приходилось отбивать бразильца – владельцы настроены его продать летом. И вот поединок с «Челси» стал главным аргументом к тому, что он в порядке (за исключением момента с пенальти). В первом тайме он был предельно включён в атакующие действия, а после перерыва выдал просто шедевральную дальнюю передачу. Под давлением, с самой бровки в центр прямо на свободного Гарначо. И всё это – шведой! Алехандро оставалось просто проткнуть мяч – так «Юнайтед» повели 3:2, хотя начинали с 0:2.

«Челси» наказал за потерю концентрации

Менеджер «Юнайтед» дал интересную интерпретацию тому, что происходило в Лондоне:

Нельзя отдавать победу так, как это сделали мы. Нужно было лучше управлять ходом игры. Когда ситуация становится хаотичной, с ней приходится справляться всей командой, а мы принимали неправильные решения и не помогали друг другу как команда. Когда мы не владели мячом, мы принимали неверные решения – не хватило концентрации.

Действительно, концовка встречи – да и весь матч – отдавали хаосом. Это стихия «Челси» на протяжении текущего сезона – в таких условиях они чувствуют себя более комфортно. А вот манкунианцам приходилось отбиваться – и поскольку все силы оставили на камбэк, в последние минуты концентрации уже не хватило.

«Красные дьяволы» пропустили два контрольных удара – на 10-й и 11-й добавленных минутах. И снова из-за ошибок – как и в начале матча. Сначала Далот пропустил свежего Мадуэке за спину. Сфолил в штрафной – Палмер реализовал второй пенальти.

А потом – угловой. Коул ушёл на угол штрафной – там его никто не опекал. Передача сразу пошла на англичанина, тот спокойно пробил – с отскока от игрока МЮ мяч попал в сетку. Поражение 3:4.

Провальные концовки и нестабильность – хронические проблемы

«Юнайтед» проделали феноменальную работу. Но они ставят себя в условия, когда ради победы надо из штанов выпрыгнуть. Было бы так тяжело, если манкунианцы не наделали ошибок в дебюте? Нет. И применительно к концовке встречи ситуация такая же.

Шлейф нестабильности тянется за «красными дьяволами» большую часть сезона. До этого был ещё один пример нестабильности «Юнайтед» — на выезде с «Брентфордом». Там МЮ , казалось, тоже вытащил игру на характере (голом Маунта на 90+6-й). Но буквально сразу манкунианцы пропустили сами и потеряли очки.

Ещё раньше – «Фулхэм». Пропустили во 2-м тайме, смогли сравнять на последних минутах основного времени – и на 90+7-й остались даже без ничьей. Декабрьский поединок против «Ноттингема» — сценарий тот же.

Всё это складывается в сумму очков, которая бы позволила обойти «Тоттенхэм» и подняться в топ-5. Пока именно нестабильность, слабость концентрации приводит к тому, что манкунианцы проигрывают конкуренцию. И вряд ли смогут рассчитывать на борьбу за пятёрку. Дальше – домашний матч с «Ливерпулем». А после выезда к «Борнмуту» предстоит принять «Ньюкасл». И нет уверенности в победе ни над одним из соперников.