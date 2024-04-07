Уникальный клуб взял первый за 40 лет Кубок Короля. В Бильбао не спали до утра

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сегодня, 09:35

Вальверде подарил «Атлетику» праздник.

70 000 фанатов приехали в Севилью

Хотя по квоте у фанатов из Бильбао было право на 25 000 билетов, а олимпийский стадион в Севилье вмещает всего 57 зрителей, в город приехало около семидесяти тысяч поклонников красно-белого клуба. Заполонили улицы, пели песни, махали флагами и радовались жизни. Для «Атлетика» кубковые финалы — это особая история. История десятилетий слез и страданий, ведь уникальный клуб – за него могут играть только уроженцы земель басков или их наследники, постоянно уступал, подбираясь вплотную к трофею.

Последние большие титулы самобытный клуб отпраздновал сорок лет назад. Тогда команда, которая уже была чемпионом, завоевала «золотой дубль» в 1984-м году. Казалось, что Хавьер Клементе создал агрессивный клуб, который сможет в дальнейшем навязывать борьбу за кубки. Вот только новый трофей пришлось ждать почти сорок лет. Были вторыми в Ла Лиге, пять раз проигрывали в финалах Кубка Испании, причем дважды за последний пять сезонов. Большой удар по психике футболистов и морали поклонников.

Многие бы сломались и не победили упрямую «Мальорку» в финале Кубка Короля, но «Атлетик» славится умением драться. Тренер Эрнесто Вальверде сделал то, что не сумели все его предшественники после Клементе. Выиграл длительный турнир, который стал символом неудачливости клуба. Конечно, нельзя забывать об успехе Марселино в матче против Кумана – три года назад «Атлетик» обыграл «Барселону» в финале Суперкубка. Но те победы «Реала» и каталонцев не перекрыли боль от самых больших неудач, вроде поражения Марсело Бьелсы в финале Лиги Европы от «Атлетико» Симеоне. В 2012-м Фалькао сделал дубль, фаворит выиграл 3:0. Спустя двенадцать лет уже клуб из Бильбао был фаворитом важного матча.

«Мальорка» заслужила комплименты

До игры угадывался её характер, поскольку «Атлетик» на пятом месте в чемпионате Испании, ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов против команды Диего Симеоне, а у «Мальорки» пятнадцатая строчка. Вряд ли островной клуб вылетит, «Кадис» отстает на шесть пунктов. Но в финале Кубка Короля был аутсайдер. Статистика матча подтверждает, что «Атлетик» сумел сыграть первым номером. Тридцать ударов против тринадцати, владение мячом в 69% в пользу команды Вальверде, в два раза больше передач с огромной разницей по точности. «Мальорка» намного чаще нарушала правила, чтобы компенсировать разницу в классе и скоростях.

Но в целом подопечные мексиканца Хавьера Агирре провели достойный матч, не упрекнешь. Они не жалели себя и соперников. Форвард сборной Косово Мурики едва не забил, доставая сложный мяч – по дуге снаряд направился в дальнюю штангу ворот, а потом реализовал первый пенальти в серии с разбитой головой. В верховом единоборстве соперник рассек Ведаду бровь. Другие футболисты Агирре тоже классно вступали в борьбу, высокий прессинг удавался двум команда. «Мальорка» была активной на старте матча, поэтому забили первыми. До перерыва «Атлетик» не сумел отличиться по правилам, работали офсайдные ловушки соперника.

Зато на 50-й минуте Сансет сравнял счет. Фанаты «Мальорки» могут кивать на возможный фол со стороны Нико Вильямса в борьбе перед голевой передачей, но воспитанник «Атлетика» выгрыз мяч, отдал тончайший пас на напарника и отпраздновал ответный гол. «Мальорка» не проиграла в основное время, а счет по ударам в створ ворот отражает её бойцовские качества – 7:5 в пользу «Атлетика». Но в решающей серии нервы подвели именно формальных гостей поединка. Голкипер басков Агирресабала потащил один из ударов, а во втором случае мяч отправился в севильские небеса. Четыре игрока «Атлетика» били без промаха, Алекс Беренгер запустил точным выстрелом празднование во всех краях, где болеют за «Атлетик».

Победа имеет значение для «Атлетика»

Фанаты клуба ставят рекорды посещаемости в матчах Кубка Испании. И вчера на трибунах в Севилье были дети, которые через десять лет выйдут защищать цвета «Атлетика», а не уедут в Мадрид или Барселону. Баскский клуб выживает за счет регионального патриотизма. Им нужны трофеи для подпитки внимания и желания оставаться дома. Когда в финалах играют «Реал» или «Барселона», то на трибунах показывают скучающие лица фанатов, пресыщенных трофеями. Даже в нынешнем состоянии каталонский клуб не ждёт новый Кубок Испании сорок лет. «Реал» выигрывал в прошлом финале – обыграли «Осасуну», а «Барселона» разгромила именно «Атлетик» 4:0 в 2021-м году.

А когда в финалах две команды, которым очень нужен кубок, то на кону редкая радость. «Бетис» и «Валенсия» дошли до серии пенальти, а «Реал Сосьедад» и «Атлетик» пять лет назад забили один мяч на двоих. Вчера «Мальорка» активно огрызалась, поэтому моменты были, но в целом победу получил тот, кто её выстрадал по сумме стараний и лет. «Атлетик» ведь также проигрывал финал в 2015-м году, когда единственный гол в матче против «Барселоны» забил молодой форвард Уильямс. Тогда ещё в футбольном мире не знали, что у темнокожего фаната баскского клуба есть талантливый младший братик.

Старший Уильямс за «Атлетик» с самого детства. Он родился в Бильбао, есть фотография у старого телевизора с огромным кинескопом, где Иньяки, даже названный родителями на испанский манер, в форме любимого клуба. Сын беженцев из Африки и футболист сборной Ганы вчера не смог сдержать слез после победы. Обнимал младшего брата Николаса, которого смело можно назвать главным талантом «Атлетика».

Нико играет в сборной Испании, ему всего 21 год, на восемь лет моложе брата. Атакующий полузащитник рассчитывает на место в заявке на Евро-2024, а успехи Вальверде в чемпионате Испании и Кубке Короля способствуют интересу тренера национальной команды к Уильямсу. Зарубежные гранды тоже взбудоражились, поскольку у техничного игрока невероятно тонкие решения. Из Нико вырастет настоящая звезда большого футбола, особенно если не будет спешить в «Челси».

А пока Уильямс своим умным пасом сделал счастливее сотни тысяч искренних фанатов «Атлетика», ведь трофей подобного уровня они празднуют впервые за четыре десятилетия. Суперкубок Испании — это приятный момент, особенно с учетом имен клубов, которые обыграл Марселино. Но сейчас тренер Вальверде по пути в финал оставил позади «Барселону» и «Атлетико», так что никто не скажет, что кубок дался баскам легко.