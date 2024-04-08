«Оренбург» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (8.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Оренбург» – «Рубин», который состоится 8 апреля 2024 года
«Оренбург»
Четырнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата России занимают «Горожане» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. На прошлых выходных «нулёвку» раскатали в гостях «Оренбуржцы» с «Огнеопасными» из Воронежа в рамках матча 22-го тура РПЛ.
4 апреля с минимальным счётом «Оренбург» выиграл на выезде у «Ахмата» в 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов».
«Рубин»
«Казанцы» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Рубиновых» за последнее время. В товарищеском матче со счётом 1:1 вничью сыграл «Рубин» с казахстанским клубом «Актобе».
На прошлых выходных со счётом 2:1 «Рубин» взял верх над «Ахматом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Оренбург» – 2.44
- Ничья – 3.20
- Победит «Рубин» – 3.15
- Победит «Оренбург» с форой -1.5 гола – 4.65
- Тотал голов больше 2.5 – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.62
Статистика
- Две победы одержали «Оренбуржцы» в пяти крайних матчах
- За такой же период только в одном матче «Рубины» выиграли
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Не без труда, но хозяева одержат победу над «Казанцами» в будущей встрече. Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Оренбурга» с коэффициентом 2.44.