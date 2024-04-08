«Оренбург» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (8.04.2024)

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сегодня, 03:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Оренбург» – «Рубин», который состоится 8 апреля 2024 года

«Оренбург»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата России занимают «Горожане» на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием команды. На прошлых выходных «нулёвку» раскатали в гостях «Оренбуржцы» с «Огнеопасными» из Воронежа в рамках матча 22-го тура РПЛ .

4 апреля с минимальным счётом «Оренбург» выиграл на выезде у «Ахмата» в 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов».

«Рубин»

«Казанцы» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Рубиновых» за последнее время. В товарищеском матче со счётом 1:1 вничью сыграл «Рубин» с казахстанским клубом «Актобе».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Рубин» взял верх над «Ахматом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 2.44

Ничья – 3.20

Победит «Рубин» – 3.15

Победит «Оренбург» с форой -1.5 гола – 4.65

Тотал голов больше 2.5 – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 – 1.62

Статистика

Две победы одержали «Оренбуржцы» в пяти крайних матчах

За такой же период только в одном матче «Рубины» выиграли

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Не без труда, но хозяева одержат победу над «Казанцами» в будущей встрече. Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Оренбурга» с коэффициентом 2.44.