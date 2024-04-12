«Ахмат» – «Балтика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

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сегодня, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Ахмат» – «Балтика», который состоится 13 апреля 2024 года

«Ахмат»

«Зелёно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на тринадцатой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Грозненцев» за последнее время. В трёх матчах к ряду команда терпит поражения. С минимальным счётом «Зелёно-белые» уступили «Оренбургу» в 1/8 плей-офф Кубка России «Путь регионов».

Со счётом 2:0 в матче прошлого тура Премьер-лиги «Железнодорожники» выиграли у «Ахмата».

«Балтика»

Предпоследнюю строчку турнирной таблицы АПЛ занимают на данный момент «Балтийцы». Вспомним недавние матчи с участием «Балтики», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Грозненцами». В первом полуфинальном матче Кубка России «Армейцы» выиграли у «Балтийцев» (1:0).

На прошлых выходных «Зенит» выиграл у «Балтики» со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 2.21

Ничья – 3.25

Победит «Балтика» – 3.60

Победит «Ахмат» с форой -1.5 гола – 4.20

Тотал голов больше 2.5 – 2.41

Тотал голов меньше 2.5 – 1.55

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «Грозненцы» в пяти очных встречах

За такой же период «Балтийцы» взяли верх над своими соперниками в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на тотал меньше 2.5 мячей с коэффициентом 1.56. С большой долей вероятности на двоих команды не забьют больше двух голов за матч.