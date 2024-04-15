Семак об игре со «Спартаком»: «Нам будет сложнее готовиться к матчу»

Главный тренер «Зенита» высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Сейчас самое главное для нас — восстановиться. Дорога в Краснодар действительно непростая, но мы уже привыкли к такому маршруту, здесь никаких проблем нет. Нам нужно восстановиться по энергозатратам, понять, кто в каком состоянии находится, определиться с тем, насколько серьёзны повреждения, которые были получены, и выбрать состав, который будет принимать участие в матче на Кубок против «Спартака».

Преимущество в один гол - это минимальное преимущество. Конечно, оно есть, но оно настолько мало, что говорить о каком-либо серьёзном превосходстве не приходится.

Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему предпочитает новый тренер «Спартака», каким игрокам будет больше доверять. У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя. Как правило, в таких ситуациях у команды происходит эмоциональный всплеск. Предположить очень сложно, но мы знаем одно — это кубковый матч, в котором всё уйдёт на второй план. Важна только игра и то, что происходит на футбольном поле.