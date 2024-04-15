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Семак об игре со «Спартаком»: «Нам будет сложнее готовиться к матчу»

сегодня, 14:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17.04.2024 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Сейчас самое главное для нас — восстановиться. Дорога в Краснодар действительно непростая, но мы уже привыкли к такому маршруту, здесь никаких проблем нет. Нам нужно восстановиться по энергозатратам, понять, кто в каком состоянии находится, определиться с тем, насколько серьёзны повреждения, которые были получены, и выбрать состав, который будет принимать участие в матче на Кубок против «Спартака».

Преимущество в один гол - это минимальное преимущество. Конечно, оно есть, но оно настолько мало, что говорить о каком-либо серьёзном превосходстве не приходится.

Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему предпочитает новый тренер «Спартака», каким игрокам будет больше доверять. У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя. Как правило, в таких ситуациях у команды происходит эмоциональный всплеск. Предположить очень сложно, но мы знаем одно — это кубковый матч, в котором всё уйдёт на второй план. Важна только игра и то, что происходит на футбольном поле.

Напомним, игра «Зенита» и «Спартака» состоится 17 апреля. Начало в 19:30 по московскому времени.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 15:14
Такое чувство - перестраховывается, да и ситуация у них одинаковая, с юга едут
А преимущество у Зенита
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:45
Крайне неубедительная речь.
Попытка усыпить бдительность КБ!)
Сп62
Сп62
сегодня в 14:43
А игроки, которые раньше не были задействованы, это суперзвёзды. Правильно, что Семак боится.
Вещий
Вещий
сегодня в 14:25
Вот только не надо "прибедняться" товарищ Серега.... все вы знаете.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:12
Преимущество в один гол, но этот гол забит на выезде. А это в кубковых противостояниях много чего стоит.
Гость
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