Очередное чемпионство ПСЖ ни на что не влияет. Важна только победа в Лиге чемпионов

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вчера, 13:00

Легендарный статус ещё надо заслужить.

У катарского клуба давно нет конкурентов в Лиге 1

В основе ПСЖ стало больше французов, но многие там недавно. От парижского у них одно название, поскольку нынешний успешный проект полностью стоит на катарских нефтяных деньгах. Никогда бы Месси, Неймар и Мбаппе не оказались в чемпионате Франции без диких зарплат и бонусов. А в двух случаях повлияли также рекордные трансферные суммы. Никогда бы Килиан не задержался на много лет в ПСЖ без подписания звезд в разные линии.

У катарского клуба из Парижа особый статус во Франции, с ними никто не может тягаться. Тем унизительнее было отдавать титулы «Лиллю» и «Монако». Но теперь конкуренты не выдержали. «Лион» обыграл «монегасков», поэтому Мбаппе в седьмой раз стал чемпионом Франции, в шестой раз в составе ПСЖ . И это скучно, ведь до начала сезона все прекрасно понимали, что Луис Энрике может проиграть только самому себе, чего испанец избежал.

В отдельно взятый вечер «Монако» может обыграть ПСЖ , был такой опыт в недавнем прошлом. Но команда Головина допустила 7 поражений и 7 мировых в 31 матче. У парижан всего одно поражение от «Ниццы» в сентябре, а десять ничьих лишь подчеркивают особенность задачи Луиса Энрике. Испанский тренер не может найти мотивацию для Мбаппе и его друзей-миллионеров в чемпионате Франции. Они берегли силы ради главной задачи сезона.

У ПСЖ классные игроки. Капитан Маркиньос попал на один из самых сложных этапов в истории бразильской сборной, поэтому кубки получает лишь в клубе. Доннарумма по данным кандидат на звание лучшего голкипера планеты. Мбаппе просто сильнейший футболист мира. Его поведение или лень в отдельных играх Лиги 1 не могут запретить объективно оценивать характеристики и статистику. Килиан хорош. Но вызывают ли они симпатию как команда?

Главная цель шейхов – повторить опыт Абрамовича

Катарцы хотят пережить эмоции, которые бывший владелец «Челси» испытал после финала с «Баварией» двенадцать лет назад. У «Челси» было поражение в финале в серии пенальти в Москве от МЮ , а у ПСЖ есть неудачный финал против «Баварии». Тогда Нойер потащил удары Неймара и его коллег. Теперь французам повезло со жребием, ПСЖ достаточно обыграть в двух матчах «Боруссию» Дортмунд, чтобы получить финал на великом «Уэмбли».

Даже экономия сил в чемпионате Франции служит целям в Европе. ПСЖ не занести в разряд невероятных команд, игрой которых восторгаешься, наслаждаешься и мечтаешь повторить их фокусы. В этом сезоне у «Байера» с зигзагами Хаби Алонсо больше интересного, чем у Луиса Энрике с его предсказуемой, но опасной для соперников тактикой. Испанского наставника с опытом победы в Лиге чемпионов больно били – «Ньюкасл» разгромил его 4:1.

Судейство тоже важно вспомнить, поскольку в «группе смерти» с «Миланом» и «Боруссией» Д арбитры допускали ошибки в разные стороны. В итоге именно ПСЖ выбрался в плей-офф, где ему повезло с соперниками. В прошлом играли против «Баварии» и «Реала» в первой стадии и вылетали. До этого был полуфинал против «Манчестер Сити». Сейчас один из древних демонов под началом бывших тренеров ПСЖ – Анчелотти или Тухель, ждут впереди.

Но только если ПСЖ пройдет «Боруссию» Д. С учетом глупых сценариев поединков Лиги 1, где откровенно слабые соперники навязывали борьбу и забирали один пункт вместо «баранки», от французов можно ждать любого исхода. Не стоит забывать, что Луис Энрике умудрился дома проиграть «Барселоне», которая далека от стандартов былого качества. В ответном поединке соперник посыпался, но без удаления Араухо всё могло сложиться иначе.

Луису Энрике важно провести перестройку команды

В чемпионат Франции сложно заманить футболистов с мотивацией к росту. Куда проще общаться с теми, для кого деньги на первом месте. Семья Мбаппе испортила ему золотые годы в карьере, которые Килиан обменял на четыре десятка голов в еврокубках в футболке ПСЖ и множество мячей в Лиге 1. Но турнир не обзавелся огромной базой фанатов, как Ла Лига и АПЛ . Футболисты тоже прекрасно понимают разницу, поэтому нет дисциплины.

Список хулиганов длинный – от Икарди и Неймара до Хакими и Верратти. Многие игроки ПСЖ ведут богемный образ жизни в столице Франции. Искали любовниц, устраивали невероятные вечеринки в стиле великого Гэтсби и плевали на личный прогресс. Даже голкипер Доннарумма в воротах «Барселоны» или «Ювентуса» мог пройти путь личностного роста, а в Париже мечтает попасть в финал Лиги чемпионов, ведь это единственная мотивация.

Также ПСЖ испортил много футболистов из-за спорной квалификации директоров клуба. Хотя тренеры часто крутые – Тухель и Анчелотти после ухода выигрывали Лигу чемпионов, директора и советники, как Леонардо или Кампуш сейчас, демонстрировали наглость и желание управлять авторитарными методами. Коллекционер голов Месси был несчастлив в Париже. Мбаппе тоже не похож на радостного парня, его веселят только голевые подвиги.