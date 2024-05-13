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Спаситель Нгамалё и плеймейкер Глушенков. Символическая сборная 28-го тура РПЛ

вчера, 09:31
Тороп
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Нгамалё Муми
Нгамалё Муми
Нападающий
Капленко Кирилл
Капленко Кирилл
Полузащитник

Важнейший тур в новейшей истории лиги.

Вратарь

Владислав Тороп (ЦСКА) – юниор тура

ЦСКА тринадцать долгих лет не обыгрывал «Зенит» в чемпионате в Санкт-Петербурге, причём тогда была техническая победа. Так что событие историческое, а игра юного голкипера Торопа стала одним из факторов успеха. Кстати, Акинфеев в порядке, но Федотов оставил его вне основы. А двадцатилетний Тороп оставил не у дел атаку «Зенита», у Владислава 6 сейвов.

Защитники

Роман Зобнин («Спартак») – проход выходных

Зобнин перечеркнул чемпионские надежды «Краснодара»? Хотя «Спартак» сам вне борьбы, Роман чётко прошел через половину поля по диагонали и стал автором красивого победного удара. Опытный полузащитник играл на правом фланге обороны, чётко отработал без мяча. Зобнин активно включился на позиции, которую занимал раньше – латераля, и помогает «Спартаку».

Александр Мартынович («Рубин») – вожак тура

У «Спартака» успешная игра в защите в последних турах, похвалим Литвинова, хавбека в линии обороны. Но «Рубин» тоже неплохо сыграл в новом туре. Ветеран Мартынович забил гол и успешно встретил попытки Комличенко и Байрамяна отыграться. Рахимов победил Карпина, а гол Александра стал невероятно важным, ведь сделал счёт 2:0, упростив казанцам задачу.

Мойзес (ЦСКА) – спокойствие недели

Опытный бразилец выигрывал борьбу один в один, частенько выносил мяч из штрафной Торопа. А ещё четко отдавал точные передачи, что пригодилось ЦСКА по ходу сложного матча. «Армейцы» в концовке устали и откровенно отбивались, но когда на поле спокойные центральные защитники, то глубокая схема не рушится под чужим давлением. «Зенит» проиграл Мойзесу.

Александр Сильянов («Локомотив») – перехваты тура

Скопинцев неплохо включился в обводку в матче против «Балтики», но у Сильянова, который занял место на левом фланге «Локомотива» против «Оренбурга», есть и классные действия в обороне – 5 перехватов, и голевой эпизод с его участием. Именно Александр упрочил лидерство «железнодорожников» своим ударом, хотя в первой голевой атаке тоже принял участие.

Полузащитники

Кирилл Капленко («Балтика») – аккуратность тура

Капленко сыграл в стиле Тони Крооса. Кирилл отдал 51 точную передачу из 57 в поединке против «Динамо». Хотя «Балтика» проиграла, до начала дополнительного времени матча побеждали, ведь хавбек команды Игнашевича забил один из двух голов хозяев поля. Конечно, в концовке без мяча все футболисты клуба из Калининграда сыграла неважно, но до этого Кирилл выделялся.

Кирилл Кравцов («Сочи») – боец недели

Жаль, что «Сочи» могут распустить в случае вылета из РПЛ, ведь команда неплохая. Южане разгромили «Пари НН», а Кравцов забил один из мячей. Но ещё важнее, что Кирилл четко вступал в борьбу в центре поля, совершил пять отборов и добавил других действий в обороне. Также отмечаем Облякова, который страховал ЦСКА, и Батракова – юниор из «Локомотива» забил гол.

Максим Глушенков («Локомотив») – ассистент тура

Не только тура, но и всего сезона. Хотя некоторые статистические базы данных указывают, что у Максима 14 голевых передач, ему смело можно приписать также пятнадцатый голевой пас. И два результативных действия Глушенков сделал против «Оренбурга». Соперник пытался отвечать, голкипер Сысоев несколько раз выручал, но против лома нет приема, Максим в порядке.

Нападающие

Муми Нгамалё («Динамо») – джокер месяца

В прошлый раз спас в игре против «Сочи», а теперь принес очки в матче против «Балтики» в гостях. «Динамо» могло даже проиграть, но камерунец вошел в роль спасителя. Сначала Муми отдал голевую передачу на Тюкавина. Позже «Балтика» не только сравнял счет, но и вышла вперед. Пришлось вингеру забивать победный мяч красивым ударом с отскоком от газона.

Константин Тюкавин («Динамо») – стабильность весны

Что объединяет в этом туре Нгамалё и Тюкавина? Оба отличились голевыми действиями сначала в дебюте матча, когда были свежими, а потом добили «Балтику» после девяностой минуты, показав класс на фоне усталости. У Константина ещё два результативных действий в РПЛ – гол плюс пас, а также немало умных перемещений на передовой. Тюкавин создал 24 гола в РПЛ.

Бернард Бериша («Ахмат») – ветеран недели

Атакующий хавбек «Ахмата» помогает новому тренеру клуба Адиеву перекрыть унизительное поражение от «Балтики». Бериша записал на свой счет два результативных действия против «Крыльев Советов», у грозненцев теперь пять побед подряд. Бернард выпал из основы, но когда ему доверили поиграть чуть больше часа с первых минут, то стал героем вместе с Конате.

Главный тренер

Владимир Слишкович («Спартак») – мотиватор тура

Федотов в Санкт-Петербурге и Личка в Калининграде ждали, когда сработают их стартовые планы. ЦСКА выдержал давление «Зените», а «Динамо» эмоционально обыграло «Балтику». А вот Слишковичу из «Спартака» пришлось убеждать свою команду, что им нужно выкладываться на финише сезона. Москвичи в этом туре сыграли за «Зенит» и «Динамо», ведь обыграли команду Мусаева. «Краснодар» пережил крах надежд, а Слишкович неплохо заменил Абаскаля. Надо было уволить Гильерме раньше и бороться за чемпионство?

Разворот недели. «Динамо» обогнало «Краснодар» и «Зенит»

Семак проиграл ЦСКА в Санкт-Петербурге в чемпионате впервые в карьере тренера. «Краснодару» достаточно было набрать три очка против «Спартака», лишенного мотивации, чтобы остаться в серьезной борьбе за титул. Но оба фаворита проиграли. А вот «Динамо» уступало на девяностой минуте, чтобы после финального свистка праздновать победу над «Балтикой». Невероятные сюжеты в матчах с сейвами Торопа и с контратаками «Спартака» против вялого «Краснодара». А десертом стал поединок в Калининграде. Посмотрим, как развернется борьба дальше, но пока «Динамо» на первом месте.

Футболисты «Зенита», «Краснодара» и «Ростова». Символическая антисборная 28-го тура РПЛ
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 13:46
Так я о том же. ЦСКА ни причём. Стоит в сторонке и ждёт чужой победы в чемпионате. Теперь вот вы пояснили , что ещё и завидует чужим госбюджетам. Свой что ли маловат?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:00
А причем здесь ЦСКА ? Идет в*йна бюджетов и Газпром ее проиграл ВТБ. А ЦСКА не участвует в этой в*йне из-за несопоставимости бюджетов. Третий участник в*йны госбюджетов Локо (РЖД) вполне может взять бронзу.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:39
На том и разойдёмся, не сходясь. ЦСКА уже только и осталось, что радоваться чужому чемпионству.
pomor45
pomor45 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:34
И радостными взглядами курортников.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Итак по порядку. Динамо играло с Балтикой. а не с Сочи. Играло" лучше" - это из области фигурного катание. В футболе лучше играет тот, кто выигрывает. Визуальное преимущество одной команды не есть признак того, что играет лучше соперника. Я не увидел, чтобы в этой игре кто- то играл заметно лучше другого. Динамо выиграло вполне заслуженно. Так же как и ЦСКА тоже заслуженно. Так что пора успокоиться и принять как данность, что в этом году чемпионом будет Динамо. И мы с огромным удовольствием поздравим Динамиков с этим!
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Но очень обидный для вратаря Балтики и несправедливый для всей команды, которая играла лучше Динамо. Разве не так?
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:37
Меня, вообще-то, в футболе ничего не цепляет. Он меня больше с социальной стороны, чем с игровой, привлекает. Тут анонимный народ гутарит, что у него на душе лежит, чего никогда не скажет под своим именем.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:26
так я и говорю))))
"но главное в футболе свершилось...." это из моего сообщения
есть гол по правилам, все остальное вторично.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:05
Далеко не всегда голы, даже решающие , забиваются красивыми ударами. Нередко и корявые залетают, как этот. Но гол есть гол. Нарушений Правил не было, значит все ОК!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:32
траектория и вправду была витиеватая))
но главное в футболе свершилось, когда мяч медленно под отчаянно-грустными взглядами зенитчиков пустился в ворота Балтики.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 14:55
Как же тебя рыбак зацепила Победа Динамо.т Даже смешные и нелепые вещи стал писать
pomor45
pomor45
вчера в 11:37
Нгамалё - кому спаситель, а кому губитель.
pomor45
pomor45
вчера в 10:46
Гол Нгамалё - это ирония судьбы. Сорвавшийся с ноги мяч отскочил от газона и по причудливой траектории угодил в ворота. Обидно для вратаря Балтики, несправедливо для команды, игравшей лучше соперника.
Интерес
Интерес
вчера в 10:03, ред.
Пусть будет так,ибо ни на что не влияет.Вчера ещё была "Унылятина тура".
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