Спаситель Нгамалё и плеймейкер Глушенков. Символическая сборная 28-го тура РПЛ

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вчера, 09:31

Важнейший тур в новейшей истории лиги.

Вратарь

Владислав Тороп ( ЦСКА ) – юниор тура

ЦСКА тринадцать долгих лет не обыгрывал «Зенит» в чемпионате в Санкт-Петербурге, причём тогда была техническая победа. Так что событие историческое, а игра юного голкипера Торопа стала одним из факторов успеха. Кстати, Акинфеев в порядке, но Федотов оставил его вне основы. А двадцатилетний Тороп оставил не у дел атаку «Зенита», у Владислава 6 сейвов.

Защитники

Роман Зобнин («Спартак») – проход выходных

Зобнин перечеркнул чемпионские надежды «Краснодара»? Хотя «Спартак» сам вне борьбы, Роман чётко прошел через половину поля по диагонали и стал автором красивого победного удара. Опытный полузащитник играл на правом фланге обороны, чётко отработал без мяча. Зобнин активно включился на позиции, которую занимал раньше – латераля, и помогает «Спартаку».

Александр Мартынович («Рубин») – вожак тура

У «Спартака» успешная игра в защите в последних турах, похвалим Литвинова, хавбека в линии обороны. Но «Рубин» тоже неплохо сыграл в новом туре. Ветеран Мартынович забил гол и успешно встретил попытки Комличенко и Байрамяна отыграться. Рахимов победил Карпина, а гол Александра стал невероятно важным, ведь сделал счёт 2:0, упростив казанцам задачу.

Мойзес ( ЦСКА ) – спокойствие недели

Опытный бразилец выигрывал борьбу один в один, частенько выносил мяч из штрафной Торопа. А ещё четко отдавал точные передачи, что пригодилось ЦСКА по ходу сложного матча. «Армейцы» в концовке устали и откровенно отбивались, но когда на поле спокойные центральные защитники, то глубокая схема не рушится под чужим давлением. «Зенит» проиграл Мойзесу.

Александр Сильянов («Локомотив») – перехваты тура

Скопинцев неплохо включился в обводку в матче против «Балтики», но у Сильянова, который занял место на левом фланге «Локомотива» против «Оренбурга», есть и классные действия в обороне – 5 перехватов, и голевой эпизод с его участием. Именно Александр упрочил лидерство «железнодорожников» своим ударом, хотя в первой голевой атаке тоже принял участие.

Полузащитники

Кирилл Капленко («Балтика») – аккуратность тура

Капленко сыграл в стиле Тони Крооса. Кирилл отдал 51 точную передачу из 57 в поединке против «Динамо». Хотя «Балтика» проиграла, до начала дополнительного времени матча побеждали, ведь хавбек команды Игнашевича забил один из двух голов хозяев поля. Конечно, в концовке без мяча все футболисты клуба из Калининграда сыграла неважно, но до этого Кирилл выделялся.

Кирилл Кравцов («Сочи») – боец недели

Жаль, что «Сочи» могут распустить в случае вылета из РПЛ , ведь команда неплохая. Южане разгромили «Пари НН», а Кравцов забил один из мячей. Но ещё важнее, что Кирилл четко вступал в борьбу в центре поля, совершил пять отборов и добавил других действий в обороне. Также отмечаем Облякова, который страховал ЦСКА , и Батракова – юниор из «Локомотива» забил гол.

Максим Глушенков («Локомотив») – ассистент тура

Не только тура, но и всего сезона. Хотя некоторые статистические базы данных указывают, что у Максима 14 голевых передач, ему смело можно приписать также пятнадцатый голевой пас. И два результативных действия Глушенков сделал против «Оренбурга». Соперник пытался отвечать, голкипер Сысоев несколько раз выручал, но против лома нет приема, Максим в порядке.

Нападающие

Муми Нгамалё («Динамо») – джокер месяца

В прошлый раз спас в игре против «Сочи», а теперь принес очки в матче против «Балтики» в гостях. «Динамо» могло даже проиграть, но камерунец вошел в роль спасителя. Сначала Муми отдал голевую передачу на Тюкавина. Позже «Балтика» не только сравнял счет, но и вышла вперед. Пришлось вингеру забивать победный мяч красивым ударом с отскоком от газона.

Константин Тюкавин («Динамо») – стабильность весны

Что объединяет в этом туре Нгамалё и Тюкавина? Оба отличились голевыми действиями сначала в дебюте матча, когда были свежими, а потом добили «Балтику» после девяностой минуты, показав класс на фоне усталости. У Константина ещё два результативных действий в РПЛ – гол плюс пас, а также немало умных перемещений на передовой. Тюкавин создал 24 гола в РПЛ .

Бернард Бериша («Ахмат») – ветеран недели

Атакующий хавбек «Ахмата» помогает новому тренеру клуба Адиеву перекрыть унизительное поражение от «Балтики». Бериша записал на свой счет два результативных действия против «Крыльев Советов», у грозненцев теперь пять побед подряд. Бернард выпал из основы, но когда ему доверили поиграть чуть больше часа с первых минут, то стал героем вместе с Конате.

Главный тренер

Владимир Слишкович («Спартак») – мотиватор тура

Федотов в Санкт-Петербурге и Личка в Калининграде ждали, когда сработают их стартовые планы. ЦСКА выдержал давление «Зените», а «Динамо» эмоционально обыграло «Балтику». А вот Слишковичу из «Спартака» пришлось убеждать свою команду, что им нужно выкладываться на финише сезона. Москвичи в этом туре сыграли за «Зенит» и «Динамо», ведь обыграли команду Мусаева. «Краснодар» пережил крах надежд, а Слишкович неплохо заменил Абаскаля. Надо было уволить Гильерме раньше и бороться за чемпионство?

Разворот недели. «Динамо» обогнало «Краснодар» и «Зенит»