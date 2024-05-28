«Вилла» — конкурент «Арсенала» и гегемон-«Байер». Выбирайте команду-открытие этого сезона

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вчера, 19:06

Посреди гигантов нашлось место открытиям.

Кризис грандов дал пространство для сенсаций. Что уж говорить – в финале ЛЧ «Реалу» противостоит неожиданная команда, фаворит ЛЕ не смог забрать трофей из-за другой тёмной лошадки. Зато разорвал Бундеслигу и тоже попал в этот список.

«Астон Вилла»

Эмери заложил фундамент ещё в прошлом сезоне – тогда «львы» при нём выдали солидную серию без поражений и подключились к борьбе за еврокубки. Союз настолько гармоничный, что в завершившейся кампании «Вилла» ворвалась в топ-4 – хотя никто её там видеть не ожидал.

На пике команда конкурировала с «Ливерпулем» и «Арсеналом», даже забиралась на 3-е место. Такой прогресс в чемпионате оттеняет вылет в полуфинале Лиги конференций от «Олимпиакоса» и неудачный финиш сезона (4 матча без побед в последних турах). Хотя команда и так прыгнула выше головы. Ждём в ЛЧ !

«Байер»

Ещё один участник будущей ЛЧ мог установить диктатуру и взять требл. Команда разорвала внутренние турниры. В Бундеслиге ввязалась в чемпионскую гонку с «Баварией» и постепенно сделала реальностью то, о чём дортмундская «Боруссия» могла только мечтать – захватила лидерство, так его и не отдав.

Эмоции от первого в истории чемпионства настолько захватили «фармацевтов», что не удалось собраться на финал ЛЕ против «Аталанты» — бергамаски обыграли немцев. Так «Байер» не только упустил трофей, но и прервал серию без поражений, которая могла растянуться на весь сезон. Но «золотой дубль» есть.

«Аталанта»

Без тех, кто обломал «Байер», этот список был бы неполный. Гасперини провёл триумфальный сезон. Команда добыла победу в ЛЕ , хотя дважды противостояла фаворитам турнира – обыграла и «Байер», и «Ливерпуль». Добралась до финала Кубка Италии – там сильнее оказался «Ювентус». Наконец, вернулась в Лигу чемпионов, в чемпионате отстаёт на 2 балла от 3-й строчки – и ей остался отложенный матч с «Фиорентиной». То есть команда может дополнить список достижений бронзой чемпионата.

«Болонья»

Концовка у «красно-синих» получилась смазанная – в 8-ми турах на финише Серии А коллектив одержал лишь две победы. Из-за этого «Болонья» не смогла вытеснить «Ювентус» из топ-3 и даже пропустила «Аталанту» выше. С другой стороны, мы говорим о «Болонье», а не о «Милане», «Роме» или «Интере».

Это клуб, который в прошлом розыгрыше Серии А финишировал 9-м. А теперь «красно-синие» впервые за 60 лет пробились в главный еврокубковый турнир. Что это, если не успех?

«Жирона»

Никто не ждал ещё одну каталонскую команду в топ-3. Но «Жирона» на старте рвала и метала. Несколько раз смещала «Реал» с 1-й строчки, продолжала погоню даже по итогам первого круга Ла Лиги. Уже потом на первый план вышла глубина скамейки, стабильность исполнителей. «Бело-красные» упустили серебро и с трудом удержали бронзу. Но и это – огромный успех. Есть и локальный – две победы над «Барселоной» в дерби. «Жиронцы» — тоже своего рода спонсоры отставки Хави.

«Боруссия»

На внутренней арене дортмундцы объективно провалились – после чемпионской борьбы до последнего тура годом ранее болельщики не ожидали отката на окраину топ-5. «Чёрно-жёлтые» долго вкатывались в чемпионат, уже традиционно при Терзиче провалили осень и раскачались в новом году. Только на этот раз помешали потери очков с прямыми конкурентами.

Однако в противовес «Боруссия» выдала мощнейшую еврокубковую кампанию. В группе смерти вопреки прогнозам «шмели» добыли путёвку в плей-офф, причём с 1-го места, затем прошли ПСВ , неожиданно разобрались с «Атлетико». А их победы над «Пари Сен-Жермен» вообще никто не ждал. И сейчас им предстоит матч жизни против «Реала» — дортмундцы претендуют на победу в ЛЧ .

«Брест»

Да, успех команды – локальный. С другой, в чемпионате Франции нет таких же ярких открытий – «Брест» же выдал качественный скачок в плане результатов и содержания игры. Клуб со скромными возможностями и довольно средним составом ударно стартовал, а самое главное – вернулся в топ-3 после стагнации в октябре-ноябре (6 туров без побед).

С ноября по март подопечные Эрика Руа вообще не проигрывали – даже с ПСЖ зацепили ничью. И благодаря победе над «Тулузой» в заключительном туре обогнали «Лилль», вернувшись в топ-3.

«Динамо»

Сложно положительно оценить прогресс «Динамо» — эмоции от заключительного тура ещё не улеглись. Команда реально претендовала на титул и к последнему туру сделала всё необходимое. В Краснодаре оставалось додавить, забрать хотя бы 1 балл. Тут вернулась забытая особенность «Динамо» — как раз в ключевые моменты им не хватает характера.

Поражение от «Краснодара» не должно отменять общего прогресса. Когда прошлым летом клуб только приводил Личку, это была одна из самых скучных и пресных команд лиги. Марцел проделал огромную работу, у «бело-голубых» появился свой почерк. Они – главные творцы весенней гонки.

«Краснодар»

А вот осенью пошумели «быки». Стоит отмечать именно «Краснодар» Ивича – именно серб оформил задел, который позволил даже просевшей при Мусаеве команде забрать медали.

Ивич показал, насколько единым в преследовании общей цели может быть «Краснодар». Он подчинил общей цели все процессы, даже Галицкий соглашался терпеть футбол. Который ему не нравится. А игроки научились правильно страдать. Остаётся только гадать, дожал бы такой «Краснодар» «Зенит» после паузы или нет.