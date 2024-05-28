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«Бавария» без трофеев и крах «Наполи». Выбирайте главное разочарование футбольного сезона

сегодня, 00:25
«Барселона»

Сложный год для богатых и знаменитых клубов.

«Бавария»

Прервалась 11-летняя чемпионская серия. Не выиграли Суперкубок Германии, «Лейпциг» разгромил фаворита. Тухеля уволили посреди сезона, но оставили до конца, чтобы в результате Томас отказался остаться. Невероятного новичка Кейна не использовали по назначению в Лиге чемпионов. Отдали «Реалу» поединок, в котором могли выиграть и пройти дальше. Упустили шанс на победу в Лиге чемпионов в поединке с «Боруссией», которую дома много раз громили. Упустили рывок «Байера». Дожили до того, что только Компани согласен работать на «Баварию».

«Наполи»

Откат с первого места на десятое. «Наполи» в таблице оказался наравне с «Торино», который играл в свое удовольствие и получал подарки от фанатов. Бывшему форварду «Аталанты» Сапате, который теперь за туринцев, ребята из Бергамо подарили огромную бутылку домашнего вина. А Спаллетти – известный коллекционер итальянского хмельного напитка, подарил «Наполи» сезон страданий, когда отказался продолжить работу с Де Лаурентисом. Президент клуба стал проблемой, с ним тяжело договориться. Кварацхелии срочно нужно уезжать из Неаполя.

«Аякс»

В Амстердаме долго шли к коллапсу. Когда директор Овермарс и другие сотрудники клуба грязно приставали к женщинам, то многие не догадывались, что это лишь вершина айсберга. Ван дер Сар – еще один большой босс, решил уйти. Но прошлым летом Эдвин поймал инсульт, не смог проконсультировать с трансферами как планировал. Капитан Тадич разозлился на «Аякс» и уехал в Турцию. Великий клуб, который привык к чемпионской борьбе, финишировал на скромном пятом месте. Бывали в зоне вылета, «Аякс» снова не сыграет в Лиге чемпионов.

«Барселона»

Как и «Бавария», «Барселона» потеряла звание чемпиона. Лапорта сначала упрашивал Хави остаться, а потом выгнал после справедливых слов тренера о финансовом состоянии клуба. Эрнандес предупреждает тренера Флика, что тот будет страдать. Форвард Левандовски сыграл слабее, чем год назад. «Барселона» упустила исторический шанс на финал Лиги чемпионов против «Реала». Подарили ПСЖ проход дальше. В чемпионате Испании каталонцы опередили «Жирону», но не выиграли Суперкубок и Кубок Испании. Сезон без трофеев.

«Манчестер Юнайтед»

Выиграли Кубок Англии, но разве этот успех равен победе в АПЛ или еврокубках? В год, когда у «Аталанты» успех в Лиге Европы, богатый клуб из Манчестера довольствуется победой 2:1 над Гвардиолой. В АПЛ у МЮ скромное восьмое место, худший результат в истории турнира. Готовятся к увольнению тренера, хотя тен Хаг не хочет уходить. Пока «красные дьяволы» вне чемпионской борьбы и без финалов Лиги чемпионов, речь о неудачных сезонах. Не попали в ЛЧ, а осенью заняли последнее место в группе с датчанами и турками.

«Спартак»

Восьми очков хватало для чемпионства. Москвичам достаточно было забить по голу в дни ничьих против «Ахмата», «Урала», «Пари НН» и «Оренбурга», чтобы сейчас праздновать титул, прервав многолетнюю серию «Зенита». В Кубке страны «Спартак» вылетел от «Балтики», которая отправляется в Первую лигу. Ужасные результаты, закономерная отставка Абаскаля. Есть надежда, что тренер Станкович раскроет потенциал состава, но пока «Спартак» терпит неудачи. Просветления случались без арестанта Промеса, но на дистанции огорчили.

ПСЖ

Здесь мог быть «Марсель», но их восьмое место — это ожидаемая неудача. А вот чемпион Франции ПСЖ даже с внутренними трофеями подходит в категорию разочарований футбольного сезона. Как можно вылететь с составом парижан из Лиги чемпионов от «Боруссии» из Дортмунда? Как можно так плохо провести последний сезон с Мбаппе, превратив его уход в скучную и тягучую сагу? В итоге ПСЖ у разбитого корыта, начинает всё с начала. Самый ценный игрок мира уходит бесплатно. ПСЖ не покорил ЛЧ ни с Месси, ни с Мбаппе.

«Севилья»

До финала в Дублине и неожиданного разгрома «Байера» именно футболисты «Севильи» были действующими обладателями кубка УЕФА. Теперь в Лиге Европы новый триумфатор – «Аталанта». А вот испанский клуб с огромным количеством успехов в 21 веке переживает сложные времена. Бывшие тренер и директор – Эмери и Мончи, вывели «Астон Виллу» в Лигу чемпионов в АПЛ. А «Севилья» на четырнадцатой строчке в Ла Лиге. Состояние команды описывает серия из 4 поражений на финише. Возможно, великая эпоха ушла безвозвратно.

«Бешикташ»

Взяли Кубок, но стали шестыми в лиге, для фанатов это катастрофа. Например, поклонники «Фенербахче» уничтожают плакаты с фото президента клуба после второй строчки и титула «Галатасарая». «Бешикташ» был чемпионом три года назад, а прошлой весной набрал на 22 очка больше. Зайнутдинову – бывшему игроку ЦСКА, не повезло с клубом. Дикие турки уволили пятерых тренеров. Среди них легенды, вроде Гюнеша и Сантуша. В клубе бардак, игроков отстраняли от команды из-за вранья о пересадке волос и профиля на сайте для знакомств.

«Зальцбург»

Клуб, где играли раньше Холанд, Мане, Собослаи, Адейеми и многие другие известные футболисты, 11 лет подряд становился чемпионом Австрии. «Ред Булл» давал футбольные крылья, доминировали в скромной лиге. В еврокубках тоже несколько раз заявляли о себе, речь шла о серьезной команде. А теперь умудрились отдать чемпионство «Штурму». Причем уступили всего на два пункта. «Зенит» был близок, чтобы составить «Баварии» и «Зальцбургу» компанию, но им повезло. А вот австрийцы устроят перезапуск с Линдерсом, экс-помощником Клоппа.

ЦСКА

«Армейцы» год назад были вторыми в РПЛ и выиграли Кубок страны. Шестая строчка и сезон без трофеев – начали с поражения в Суперкубке, это точно неудача. Гинер, Бабаев и владельцы ЦСКА будут решать, что делать с тренером Федотовым. Конечно, хватало объективных причин для скромных результатов «армейцев». Зимой не удалось провернуть желаемые трансферы. Но если посмотреть на игру в лучших матчах, то фиксируем сезон упущенных возможностей. С Обляковым, Акинфеевым, Рошей, Чаловым и Файзуллаевым нужно побеждать чаще.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 09:14
ПСЖ - очарование сезона. Боруссия отскочила. Тренер проделал работу, внедрив молодых. Обыграли Барсу в два мяча, выиграли чемп! Полуфинал ЛЧ!!! Вообще, не особо слышал этот клуб до прихода шейхов, но как заиграли? полуфиналы ЛЧ штампуют с будничной легкостью, чуть ли не прописались там. Мяч держат, такие имена собрали!!! Ведь не было всего этого каких-то 15 лет назад.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 07:00
Я думаю, что ПСЖ главное разочарование сезона. Конечно, Бавария не выиграла ни одного трофея, но после 11 лет чемпионства нормально сделать шаг назад. А вот ПСЖ откровенно разочаровал. В начале сезона они выдали худший старт в истории при шейхах, затем только с помощью арбитров вышли в плей-офф ЛЧ, в том же плей-офф также с помощью арбитров прошли Барселону, а потом вылетели от Дортмунда. Да, выиграли чемпионат, но в этом сезоне все французские команды сдали. К примеру, даже Брест вышел в ЛЧ. ПСЖ лучший среди худших.
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 06:54
Из наших для меня главное разочарование это упущенное чемпионство Динамо, как так можно было бездарно отдать чемпионат этому убогому Зениту и Семаку, или все-таки Краснодар с Динамо попросили слить чемпионат, не верю я в такие случайности
52w9zyhdhggc
52w9zyhdhggc
сегодня в 06:47
Причем здесь спартак и цска в этой компании великих клубов?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:24
Как по мне - главное разочарование Бавария.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:41
Из перечисленных команд только Севилья и Аякс откровенно сдали позиции.
Гость
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