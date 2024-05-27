Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Лион» провалил начало чемпионата, но смог достойно завершить сезон

Тренер-дебютант Пьер Саж смог сотворить чудо.
В прошлую субботу определился обладатель Кубка Франции. «Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Лиону» со счётом 2:1 и оформил золотой дубль. Конечно, болельщики «Лиона» были огорчены результатом. Но, поверьте, проигрыш в финале Кубка – самая маленькая неудача по сравнению с той бедой, что нависла над «ткачами» прошлой осенью.
Провал на старте
В чемпионате 2022/23 «Лион» занял седьмое место. Не самый лучший результат для семикратного чемпиона Франции. Но времена гегемонии «ткачей» в Лиге 1 давно минули. Кроме того, многолетний президент и владелец клуба Жан-Мишель Ола продал контрольный пакет акций американцу Джону Текстору. Потрясения были ожидаемы. Старт нового сезона выдался кошмарным.
В четырёх первых матчах «Лион» набрал одно очко, потерпев три поражения, два из которых были крупными (по 1:4 – от «Монпелье» и «Пари-Сен-Жермен»). Виновника неудач нашли очень быстро – былые заслуги не спасли Лорана Блана от увольнения. Команду возглавил Фабио Гроссо, также чемпион мира, к тому же бывший игрок «Лиона». Но ожидаемого улучшения не наступило. Скорее напротив. В восьми матчах под руководством итальянца одна победа, три ничьих и четыре поражения. После 14 туров «ткачи» прочно сидели на последнем месте и выглядели безнадёжными. Даже при наличии в составе сильных игроков – вратаре Антони Лопеше, защитнике Николасе Тальяфико, полузащитнике Корентене Толиссо, нападающем Александре Ляказетте. Однако команда находилась в разобранном состоянии.
После увольнения Гроссо желающих спасать тонущий «Лион» не наблюдалось. Поэтому команду доверили тому, кто был под рукой и не мог бы отказаться. 44-летний Пьер Саж работал с резервистами «Лиона». На профессиональном уровне Саж не играл, а опыт самостоятельной работы ограничивался 13 матчами на посту тренера скромного «Шамбери» в 2013 году. Слышали раньше о такой команде?
Вынужденное назначение Сажа оптимизма не прибавило. Скорее наоборот. Были опасения, что упомянутые выше звёзды команды спросят нового наставника: «Ты кто такой?». К счастью, конфликта удалось избежать. Но Саж начал с двух поражений, чем усугубил и без того сложную ситуацию.
Однако в один прохладный декабрьский день Александр Ляказетт отгрузил на «Парк Олимпик Лионне» три безответных мяча в ворота «Тулузы». Затем последовали гостевая победа над «Монако» и домашний выигрыш у «Нанта». «Ткачи» впервые выбрались из зоны вылета, забрезжил лучик надежды.
Горячая зима
Но как же некстати была рождественская пауза. Чемпионат возобновился, и снова неудачи – проигрыш в Гавре, домашнее поражение от «Ренна». Команда опять сползла в зону вылета.
Несмотря на это, «Лион» смог провести мощную зимнюю трансферную кампанию. Сначала приехали два бразильца из «Ботафого» – вратарь Лукас Перри и защитник Адриелсон. Почти 30 миллионов евро были перечислены «Генту» за полузащитника Малика Фофана и нападающего Гифта Орбана. Из «Ренна» пришёл опытнейший сербский опорник Неманья Матич, поигравший в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Уже на флажке были арендованы полузащитник Орель Мангала («Ноттингем Форест») и Саид Бенрахма («Вест Хэм»). И если от двух бразильцев толку было немного, то остальные рекруты пришлись ко двору. Команда заиграла.
Четыре победы подряд и «Лион» уже десятый. Ушат холодной воды в виде домашнего проигрыша «Лансу» 0:3 не сломал команду Сажа. В оставшихся десяти матчах 8 побед, одна ничья и один проигрыш – снова 1:4 от «Пари Сен-Жермен». Но эта неудача не могла отразиться на итоговом положении дел. «Лион» занял шестое место и завоевал путёвку в Лигу Европы. После осеннего провала этот результат выглядит фантастическим.
А ведь не решись руководство «Лиона» доверить команду тренеру без опыта, если бы оно продолжило искать нового наставника на стороне, глядишь провожали бы сейчас «ткачей» в Лигу 2.
Вторая молодость Ляказетта
Прекрасный сезон провёл ветеран французского футбола Александр Ляказетт. Нападающий, которому скоро исполнится 33 года, забил 19 мячей в чемпионате. Больше только у Килиана Мбаппе. Каких-то пару лет назад Александр покинул лондонский «Арсенал» и напоминал уставшего от футбола человека. Лондонцы не стали продлевать контракт с бомбардиром, и тот вернулся домой, в родной «Лион», подписав трёхлетний договор. «Доигрывать», подумали многие болельщики. Но Александр приехал именно играть. В первом после возвращения сезоне он наколотил 31 гол во всех турнирах. Столько же, сколько и за три последних года в Лондоне.
В текущем сезоне Александр не опускал рук, даже когда его команда терпела поражение за поражением. Старался, лез в гущу событий, забивал. С хет-трика Ляказетта в ворота «Тулузы» начался разворот лионцев на 180 градусов. И теперь болельщики просят продлить контракт с ветераном.
Открытием сезона по праву можно назвать защитника Джека О'Брайана, который был куплен за миллион у бельгийского «Моленбека». Ранее 23-летний рыжеволосый гигант (рост Джека 198 сантиметров) предпринимал попытку заиграть в Англии, но не смог пробиться в основу «Кристал Пэлас». Дебют О'Брайана оказался не самым лучшим – он пришёлся на провальный старт. Джека ругали, называли его нескладным и медлительным. Однако молодой футболист вскоре проявил себя как старательный, прекрасно играющий в воздухе защитник. Да и у чужих ворот О'Брайан был опасен. На его счету 5 голов, в том числе и мяч в финале Кубка Франции.
Несмотря на неудачу в Кубке, «Лион» завершил сезон в хорошем настроении. Пока неизвестно, будет ли руководство искать нового тренера или утвердит Пьера Сажа в роли главного. Второй шаг выглядел бы логичным и справедливым.
Это сотрудничество может вылиться в что-то большее
Это сотрудничество может вылиться в что-то большее
по моему Львы выиграли семь чемпионских титулов подряд...
однако сегодня от былого величия не осталось и следа..
да и американский владелец не лучше Боули.
Причины разные.
1 . Тренерская чехарда
2. Провальная трансферная политика.
Особенно шокирующе был уход ведущих игроков как свободных агентов.
То есть бесплатно.
за Усама Ауар, Муса Дембеле, Юссуф Коне клуб ничего не получил.
Немного пополнил карту Лиона наш Ахмат, когда приобрел Камило))
Взамен Лион ""усилился" игроками под арендную сделку!!!
Хорошо что команда и тренер нашли в себе силы и поправили дела.
Ибо в истории футбола есть много примеров трагедий великих клубов, которые исчезли или стали унылыми середняками.
по моему Львы выиграли семь чемпионских титулов подряд...
однако сегодня от былого величия не осталось и следа..
да и американский владелец не лучше Боули.
Причины разные.
1 . Тренерская чехарда
2. Провальная трансферная политика.
Особенно шокирующе был уход ведущих игроков как свободных агентов.
То есть бесплатно.
за Усама Ауар, Муса Дембеле, Юссуф Коне клуб ничего не получил.
Немного пополнил карту Лиона наш Ахмат, когда приобрел Камило))
Взамен Лион ""усилился" игроками под арендную сделку!!!
Хорошо что команда и тренер нашли в себе силы и поправили дела.
Ибо в истории футбола есть много примеров трагедий великих клубов, которые исчезли или стали унылыми середняками.