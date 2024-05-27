Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Лион» провалил начало чемпионата, но смог достойно завершить сезон

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вчера, 16:32

Тренер-дебютант Пьер Саж смог сотворить чудо.

В прошлую субботу определился обладатель Кубка Франции. «Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Лиону» со счётом 2:1 и оформил золотой дубль. Конечно, болельщики «Лиона» были огорчены результатом. Но, поверьте, проигрыш в финале Кубка – самая маленькая неудача по сравнению с той бедой, что нависла над «ткачами» прошлой осенью.

Провал на старте

В чемпионате 2022/23 «Лион» занял седьмое место. Не самый лучший результат для семикратного чемпиона Франции. Но времена гегемонии «ткачей» в Лиге 1 давно минули. Кроме того, многолетний президент и владелец клуба Жан-Мишель Ола продал контрольный пакет акций американцу Джону Текстору. Потрясения были ожидаемы. Старт нового сезона выдался кошмарным.

В четырёх первых матчах «Лион» набрал одно очко, потерпев три поражения, два из которых были крупными (по 1:4 – от «Монпелье» и «Пари-Сен-Жермен»). Виновника неудач нашли очень быстро – былые заслуги не спасли Лорана Блана от увольнения. Команду возглавил Фабио Гроссо, также чемпион мира, к тому же бывший игрок «Лиона». Но ожидаемого улучшения не наступило. Скорее напротив. В восьми матчах под руководством итальянца одна победа, три ничьих и четыре поражения. После 14 туров «ткачи» прочно сидели на последнем месте и выглядели безнадёжными. Даже при наличии в составе сильных игроков – вратаре Антони Лопеше, защитнике Николасе Тальяфико, полузащитнике Корентене Толиссо, нападающем Александре Ляказетте. Однако команда находилась в разобранном состоянии.

После увольнения Гроссо желающих спасать тонущий «Лион» не наблюдалось. Поэтому команду доверили тому, кто был под рукой и не мог бы отказаться. 44-летний Пьер Саж работал с резервистами «Лиона». На профессиональном уровне Саж не играл, а опыт самостоятельной работы ограничивался 13 матчами на посту тренера скромного «Шамбери» в 2013 году. Слышали раньше о такой команде?

Вынужденное назначение Сажа оптимизма не прибавило. Скорее наоборот. Были опасения, что упомянутые выше звёзды команды спросят нового наставника: «Ты кто такой?». К счастью, конфликта удалось избежать. Но Саж начал с двух поражений, чем усугубил и без того сложную ситуацию.

Однако в один прохладный декабрьский день Александр Ляказетт отгрузил на «Парк Олимпик Лионне» три безответных мяча в ворота «Тулузы». Затем последовали гостевая победа над «Монако» и домашний выигрыш у «Нанта». «Ткачи» впервые выбрались из зоны вылета, забрезжил лучик надежды.

Горячая зима

Но как же некстати была рождественская пауза. Чемпионат возобновился, и снова неудачи – проигрыш в Гавре, домашнее поражение от «Ренна». Команда опять сползла в зону вылета.

Несмотря на это, «Лион» смог провести мощную зимнюю трансферную кампанию. Сначала приехали два бразильца из «Ботафого» – вратарь Лукас Перри и защитник Адриелсон. Почти 30 миллионов евро были перечислены «Генту» за полузащитника Малика Фофана и нападающего Гифта Орбана. Из «Ренна» пришёл опытнейший сербский опорник Неманья Матич, поигравший в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Уже на флажке были арендованы полузащитник Орель Мангала («Ноттингем Форест») и Саид Бенрахма («Вест Хэм»). И если от двух бразильцев толку было немного, то остальные рекруты пришлись ко двору. Команда заиграла.

Четыре победы подряд и «Лион» уже десятый. Ушат холодной воды в виде домашнего проигрыша «Лансу» 0:3 не сломал команду Сажа. В оставшихся десяти матчах 8 побед, одна ничья и один проигрыш – снова 1:4 от «Пари Сен-Жермен». Но эта неудача не могла отразиться на итоговом положении дел. «Лион» занял шестое место и завоевал путёвку в Лигу Европы. После осеннего провала этот результат выглядит фантастическим.

А ведь не решись руководство «Лиона» доверить команду тренеру без опыта, если бы оно продолжило искать нового наставника на стороне, глядишь провожали бы сейчас «ткачей» в Лигу 2.

Вторая молодость Ляказетта

Прекрасный сезон провёл ветеран французского футбола Александр Ляказетт. Нападающий, которому скоро исполнится 33 года, забил 19 мячей в чемпионате. Больше только у Килиана Мбаппе. Каких-то пару лет назад Александр покинул лондонский «Арсенал» и напоминал уставшего от футбола человека. Лондонцы не стали продлевать контракт с бомбардиром, и тот вернулся домой, в родной «Лион», подписав трёхлетний договор. «Доигрывать», подумали многие болельщики. Но Александр приехал именно играть. В первом после возвращения сезоне он наколотил 31 гол во всех турнирах. Столько же, сколько и за три последних года в Лондоне.

В текущем сезоне Александр не опускал рук, даже когда его команда терпела поражение за поражением. Старался, лез в гущу событий, забивал. С хет-трика Ляказетта в ворота «Тулузы» начался разворот лионцев на 180 градусов. И теперь болельщики просят продлить контракт с ветераном.

Открытием сезона по праву можно назвать защитника Джека О'Брайана, который был куплен за миллион у бельгийского «Моленбека». Ранее 23-летний рыжеволосый гигант (рост Джека 198 сантиметров) предпринимал попытку заиграть в Англии, но не смог пробиться в основу «Кристал Пэлас». Дебют О'Брайана оказался не самым лучшим – он пришёлся на провальный старт. Джека ругали, называли его нескладным и медлительным. Однако молодой футболист вскоре проявил себя как старательный, прекрасно играющий в воздухе защитник. Да и у чужих ворот О'Брайан был опасен. На его счету 5 голов, в том числе и мяч в финале Кубка Франции.

Несмотря на неудачу в Кубке, «Лион» завершил сезон в хорошем настроении. Пока неизвестно, будет ли руководство искать нового тренера или утвердит Пьера Сажа в роли главного. Второй шаг выглядел бы логичным и справедливым.