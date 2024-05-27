Чемпионство «Зенита», дефицит имени Промеса и деградация защиты. Вредные события сезона РПЛ

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вчера, 21:55

Продолжаем делать выводы.

Не поменялся чемпион страны

Стратегически для РПЛ ещё одна победа петербуржцев — плохая новость. Хорошо лишь, что титул достался лучшему из худших. «Зенит» не слабее, чем «Динамо» и «Краснодар». Но если бы Личка или Мусаев скакали с кубком, то это был бы урок для Семака. А так «Зениту» дали время лениво перегруппироваться. Следующий год будет юбилейным, впереди сотый день рождения клуба. Вряд ли упустят седьмой титул подряд. И это плохо для всего дивизиона, ведь чемпионская борьба вызывает интерес массового зрителя.

«Промесы» вне зоны доступа

Видно, что в каждом клубе нужны крепкие легионеры уровня Промеса. Раньше их было больше. Зимой самого Квинси попробовали заменить на молодого Угальде из «Твенте», и результат все видели. Семаку повезло, что порадовал Кассьерра, ведь у Вендела и компании средний сезон. У ЦСКА нет вожака в опорной зоне, и это повлияло на результаты сезона. «Локомотиву» не хватает новых Чорлуки и Фернандеша. «Спартак» не откажется от нового Фернандо. Но такие высококлассные игроки стали намного чаще отказывать клубам РПЛ .

Тренеры заметно расслабились

Тяжело выкладываться, если понимаешь, что невозможно за второе место получить в награду матчи против «Реала». Карпин в «Ростове» отработал несерьезно. Федотов занял скромное для ЦСКА шестое место. Галицкий уволил Ивича по ходу сезона. Личка упустил чемпионский кубок, который «Зенит» бросал тренеру «Динамо» прямо в руки. Марцела назвали лучшим тренером сезона, и у нас он в сборной сезона. Но идеальных нет. Без драки за еврокубки многие тренеры из Москвы ошибались ещё чаще, чем вылетевший молодой Игнашевич.

На трибунах не хватает народу

Антураж делает разницу в восприятии чемпионата. В кубковых матчах в Санкт-Петербурге атмосфера была ярче, чем на поединках чемпионата, куда не ходят парни с «Виража». Стоило придумывать «паспорт болельщика», чтобы получить бойкоты от тех, кто превращал футбольный матч в праздник? Риторический вопрос. Посещаемость РПЛ огорчает, в среднем набрали 11 161 зрителя за игру. На стадионы «Факела» и «Балтики» пришло больше людей, чем на арену ЦСКА . «Спартак» собирал треть нового стадиона, трибуны пустые.

Упала мотивация футболистов

Пункт прямо связан с предыдущими. Когда на трибунах пустые сектора с фанатами, а тренеры понимают, что между вторым и двенадцатым местом никакой существенной разницы, то тяжело притворяться. Футболисты в РПЛ похожи на звезд клубов из Саудовской Аравии. Роналду может горячо реагировать на игру голкипера руками на линии штрафной площади. Фола не было, а португалец доказывал арбитру обратное. Но если взять общий план, то окажется, что Криштиану страшно орет на пустом стадионе. В РПЛ без еврокубков тоже стало скучнее.

Клубы слабо сыграли в защите

Атакующий футбол бывает качественным, когда все линии хороши, но нападающие побеждают достойных оппонентов. А иногда много голов из-за низкого класса работы в защите. Например, Сафонов вытащил 103 удара, поскольку оборона «Краснодара» допустила эти моменты. У ворот «Динамо» случалась паника, когда латиноамериканские защитники допускали грубые ошибки. Скопинцев слева тоже не великий мастер игры в линии защиты. У «Зенита» есть разовые успехи в защите, но даже «Пари НН» расклеился в конце сезона, хотя до этого радовал в обороне.

Придется тратить больше денег

Прошел слушок, что «Зенит» предложит футболистам много денег, чтобы заручиться их лояльностью. «Локомотиву» и «Динамо», «Краснодару» и ЦСКА тоже придется переплачивать, чтобы сохранить игроков. Поскольку всё чаще молодые ребята говорят о мечте попробовать себя в элитной лиге, то придется озолотить ветеранов. Пробежитесь по составам середняков – уже хватает тех, кого можно было отправить на пенсию. Невзирая на проблемы с доходами, придется обменивать верность на деньги. Или отпускать игроков, как поступит «Краснодар».

В закрытой лиге проще зазнаться

Даже «Локомотив» и «Спартак» могли стать чемпионами вместо «Зенита». И путь не лежал через победы над Семаком, хотя у Галактионова сразу две виктории против чемпионов в РПЛ за сезон. Но Дзюба не считал нужным пахать на пределе, ведь успешность не меняет его контракт в лучшую сторону. А молодые ребята слишком быстро начинают считать себя новыми звездами. Возьмите Писарского. В прошлом сезоне форвард был королем голов, а в «Крыльях Советов» изменился. Еврокубки ставили умных футболистов на место, без них сложнее.

Клубы не научились торговать

В нынешних условиях нужна взвешенная экспортная модель. Дорого и вовремя продаешь, дешево и сразу приобретаешь замену для футболистов, уехавших на повышение. Причем для клубов РПЛ нужно думать, правильно ли подобрал игроку новый клуб. Командам из России «бракованный товар» не простят. Но ни «Спартак», ни «Ахмат», ни «Зенит» не привыкли к рыночным футбольным отношениям. В клубах РПЛ скорее будут держаться за игроков, чем позволят себе заработать и при этом не потерять в футбольном качестве? Если так, то станет хуже.

Не первое десятилетие российский футбол остается заложником старых привычек. И хотя некоторые вредные вещи отходят на второй план, остается достаточно тенденций, которые позволяют вспоминать слова скептиков Валерия Карпина или Игоря Денисова. Чемпионская борьба получилась не только драматичной, но также немного нелепой. Словно в абсурдной комедии, заветный кубок по очереди выпускали из рук. В итоге чемпионские огни зажгли те, кто побеждали много лет подряд.