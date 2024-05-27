«Динамо» разминулось с титулами, но нашло свою игру. Команда Лички поверила в себя

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вчера, 19:41

Важно дальше двигаться вверх по лестнице прогресса.

«Динамо» не играет в футбол Лички

Год назад «Зенит» опередил «Динамо» на 25 пунктов. Сейчас отрыв всего один балл. Семак откатился, но Личка набрал на целых 11 пунктов больше, чем команда сумела без него. Чех не привнес хаос в защиту, раньше тоже случались дикие ошибки в обороне москвичей. Тренер после старта сезона подстроился под команду, которая умеет вести борьбу. «Динамо» пока не играет в футбол Лички. Атаки не всегда масштабные, контроля мяча нет. И это козырь на будущее. Могут забивать намного больше.

Особенно если грамотно продумают работу без Тюкавина в случае отъезда Константина в топ-5 вслед за Захаряном. Но даже без двух молодых россиян у этой команды есть будущее. Карраскаль и Битело доверяют главному тренеру, Чавес и Лаксальт вряд ли уедут. И эта четверка вместе с ещё двумя людьми с атакующей природой – Нгамалё и Скопинцевым, точно может перестроиться под стиль официально лучшего тренера сезона. Появится легкость – не пропадут, поскольку команды чешского тренера обычно атакуют с большим желанием. Веселый результативный футбол легче воспроизводить, чем терпеть и выжимать победы.

Со всеми минусами можно работать

«Динамо» не команда-загадка. Пространство за спиной у Дасы и Скопинцева на флангах читается из стиля. Недочеты в опорной зоне, если твой лучший центральный полузащитник Лаксальт почти всю жизнь играл на левом фланге, тоже не являются прилетом НЛО на грешную землю. Беда Бальбуэны со скоростью видна тренерскому штабу, у которого есть данные с трекеров парагвайца. Фернандес и Маричал, если абстрагироваться от ошибок молодых защитников в стиле Романа Евгеньева, бывшего игрока «Динамо», добились прогресса. У того же Фернандеса стало больше правильных движений. И Маричал не всегда плохо играл на фланге.

А бюджет у «Динамо» большой для РПЛ , всегда есть возможность сделать акцент на подписание сильных игроков обороны. Ошибки Лещука можно предупредить, если вместо Шунина привезти ещё одного голкипера для полноценной конкуренции. Наконец, в атаке лучше использовать на подмену не возрастного Смолова – жаль Федора, похоже, не станет чемпионом России, а найти интересного иностранца. Или молодого и перспективного, или опытного, если вместо Тюкавина.

Футболисты обрели веру в себя

«Динамо» может переключиться на игру первым номером во втором сезоне Лички. Это раз. Многие футбольные ляпы можно перекрыть трансферами. Это два. С этим разобрались. Но есть ещё один немаловажный аспект, кроме тактики и состава. Речь о психологии. «Динамо» объективно плохо реализовало подходы в дерби со «Спартаком» в Кубке. Проиграли 0:2 дома, хотя по ударам в створ вели 13:4. При этом у «Динамо» две победы над «Зенитом» в РПЛ за один сезон. Также есть успех против Семака в первом кубковом матче. Во второй игре зря так быстро пропустили два мяча, но в других поединках видели веру футболистов в себя.

Нельзя сказать, что Личка отработал идеально. Нельзя назвать чеха тренером мирового уровня. Но это перспективный наставник, который умеет мотивировать футболистов. На финальных отрезках многих матчей «Динамо» удавалось спастись, как это делал «Локомотив». Воля сама по себе мало что значит, она бывает даже у середняков вроде «Факела». Но когда увидите комбинацию характера, обновленного состава и анализ тренерами своих ошибок – станет веселее.

Игроки ещё не раскрылись до конца

Форварду Тюкавину 21 год. Если Константин не выберет новый клуб летом, то останется минимум на сезон. А это значит, что «Динамо» сохранит одного из самых результативных игроков РПЛ . Хавбек Фомин упустил идеальный момент для переезда в Бундеслигу, когда им интересовались. Но после этого сезона у него не пропала мотивация добавить в игре, вернуться в твердую основу. Мексиканцу Чавесу немало лет, его не отберут летом у «Динамо». И мастер дальних ударов не успел раскрыться. Личка ссорился с Макаровым и Скопинцевым, но со вторым точно помирились. Дмитрий может в будущем сезоне показать не меньше, чем в прошедшем.

Даже Лещук может работать лучше, хотя в итоге именно ляпы в дерби со «Спартаком» в чемпионате решили судьбу сезона. Две такие ошибки голкипера редко ходят парами в одном матче, роковой вечер. Но вместе с Фернандесом, Битело и Карраскалем все названые игроки могут прибавить со старта нового сезона. «Зениту» сложнее найти мотивацию. У «Локомотива» дефицит опытных игроков. У ЦСКА мало денег, а «Спартак» обязательно выдумает нечто невообразимое, чтобы озадачить нового тренера. «Краснодар» потеряет ключевых игроков, а у «Динамо» есть шанс сохранить лидеров ещё на один рывок.

Могут избавить от ничейного синдрома

Пока ничего невероятного для себя не показали. Футболисты «Динамо» набрали 56 пунктов, а два года назад у них было 53 очка. Обычно не баловали стабильностью, но трагично завершенный сезон имеет в основании нечто новое. В «Динамо» поняли, что могут бороться за титулы. Обидно проигранный несколько лет назад финал Кубка «Спартаку» был намеком. Теперь окончательно поверили в себя. Разницы в классе между «Краснодаром» и четырьмя клубами из Москвы нет. Они могут расположиться в таблице в произвольном порядке.

Но Личке достаточно смелее встречать столичных соседей и развить таланты Тюкавина и Битело, чтобы следующую весну закончить успешнее чем нынешнюю. В этот раз повезло со спадом у «Зенита», но также речь о важных внутренних метаморфозах. Раньше в «Динамо» свято верили, что проклятие не снять. Сейчас увидели, что у коллектива есть стержень. Команда точно не показала свой максимум. Особенно хорошо это видно в дни ничьих против «Сочи», «Пари НН», «Рубина», «Ахмата» и «Факела». В этом списке нет команды, которую Личка не может обыграть с составом «Динамо». Хватало одного гола в любом из матчей для титула. Клуб сохранил привлекательность для игроков, есть простор для маневров. Это важно, хотя сейчас на первом плане горечь из-за упущенной возможности.