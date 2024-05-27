«Лисы», «трактористы» и «святые». В АПЛ сыграют старые знакомые и выходцы из третьей лиги

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вчера, 11:56

«Ипсвич» вернулся после 22-летнего перерыва.

Закончился сезон в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе английского футбола. Определились клубы, которые в следующем сезоне выступят в Английской Премьер-Лиге. Прошлогоднее пополнение оказалось неважным. «Лутон Таун», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» продержались в элите всего один год и отправились восвояси.

Но наш рассказ будет не о них, а о тех, кто завоевал право играть в новом сезоне в компании сильнейших. Для двух клубов ссылка в Чемпионшип оказалась кратковременной — «Лестер» и «Саутгемптон» вернулись через год. Зато путь «Ипсвича» наверх был долгим и извилистым. В последний раз «трактористы» были замечены в элите в сезоне 2001/02. Вот с «Ипсвича» и начнём, хоть он финишировал вторым, отстав на одно очко от «Лестера».

Крестник Моуриньо

Своим возвращением «Ипсвич» обязан молодому тренеру Кирану Маккенне. Однофамилец шерифа из старого вестерна «Золото Маккенны» в юности сломал бедро и был вынужден завершить карьеру. Но из футбола не ушёл. Киран работал с детьми и юношами в родном «Тоттенхэме», затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и сделал юношескую команду сильнейшей в Англии.

Жозе Моуриньо, тренировавший тогда главную команду «красных дьяволов», предложил молодому североирландцу войти в тренерский штаб. Маккенна согласился. После ухода португальца Киран продолжал работать в команде, помогал Оле-Гуннару Сульшеру, затем Майклу Каррику и Ральфу Рангнику. Однако незадолго до наступления Нового 2022 года Киран решился на отважный шаг — принял «Ипсвич Таун». Некогда славный клуб барахтался в серединке Лиги 1. Впрочем, на финиш пришёл тоже в серединке — одиннадцатым. Но специалисты отметили, что с приходом молодого тренера «трактористы» стали играть в более осмысленный футбол. А через год «Ипсвич» занял второе место и вернулся в Чемпионшип. Тут бы освоиться, набраться сил. Но «трактористы» не стали задерживаться во втором по рангу дивизионе и шагнули ещё выше. За весь длинный сезон, а в Чемпионшипе 46 туров, команда Маккенны ни разу не опускалась ниже четвёртого места, пять раз вырывалась в лидеры и закончила кампанию второй.

Состав «Ипсвича» откровенно говоря, неказист. Многие футболисты играли ещё в Лиге 1. Но Маккенна обладает даром извлекать из игроков максимум. Недаром говорят, что его команда играет в самый яркий и весёлый футбол. 92 забитых гола в 46 матчах — больше всех в Чемпионшипе. Левый защитник Лейф Дэвис с 18 голевыми передачами стал лучшим ассистентом турнира. В «Челси» махнули рукой на атакующего полузащитника Омари Жиру-Хатчинсона. А после сезона в «Ипсвиче» лондонцы настроены вернуть 20-летнего ямайца из аренды. Валлиец Натан Броадхед не смог заиграть в «Эвертоне», несколько раз отдавался в «хорошие руки», но преобразился после попадания на «Портмен Роуд». За несколько лет в сильного нападающего вырос Конор Чаплин, которого звали в клубы Премьер-Лиги. Но Конор предпочёл остаться в «Ипсвиче» и подписал новый контракт. Вратарь Вацлав Гладки пропустил 57 мячей. Многовато на первый раз. Но давайте не будем забывать, что чех не играл полтора года из-за тяжёлой травмы.

Конечно, успехи Кирана Маккенны не остались без внимания. «Манчестер Юнайтед» может предложить североирландцу вернуться и поработать с первой командой. Активен «Челси», уволивший Маурисио Почеттино. Предложения будут щедрыми. Небогатый «Ипсвич» не сможет платить подобные деньги. Устоит ли Маккенна перед соблазном поработать в топ-клубе за большую зарплату? Или попробует удержать свою нынешнюю команду в Премьер-Лиге? Скоро увидим. Но если Маккенна покинет «Портмен Роуд», то шансы «трактористов» удержаться в элите будут мизерными.

И Варди такой молодой

Всего год провёл «Лестер» в Чемпионшипе. Летом в команде произошли большие перемены. Ушли Джеймс Мэддисон, Даниэль Амарти, Юри Тилеманс, Харви Барнс, Чаглар Сёюнджю и это далеко не полный список потерь. Новичков было мало, но все приобретения по делу. Датчанин Мадс Хермансен закрыл позицию вратаря, ставшую проблемной после ухода Каспера Шмейхеля. Укрепил оборону Конор Коуди, отыгравший 8 лет в «Вулверхэмптоне». В опорной зоне появился Харри Уинкс, которого недооценивали в «Тоттенхэме». Прекрасно вписался в игре левый крайний нападающий Стеф Мавидиди. Воспитанник «Арсенала» не смог заиграть ни в родном клубе, ни в «Ювентусе», но раскрылся в «Монпелье». Арендован у «Спортинга» ещё один краёк Иссахаку Фатав. Удалось сохранить в команде защитников Янника Вестергора и Воута Фаэса, полузащитников Вилфрида Ндиди и Кирнана Дьюсбери-Холла (признан лучшим игроком «Лестера» в сезоне). Но самое главное — остался в «Лестере» Джейми Варди, культовая фигура для болельщиков «лис». После провального для себя и всей команды сезона 2022/23 Варди собирался было завершить карьеру. В клубе убедили Джейми не спешить. 37-летний нападающий наколотил 17 мячей, чем помог скорейшему возвращению клуба. А не так давно ветеран продлил контракт на год.

Но при всём уважении к старику Варди, успех «Лестера» был бы невозможен без тренера Энцо Марески. Возможно, владелец клуба Айяватт Шривадданапрабха рисковал, приглашая на ключевую должность 43-летнего итальянца. Опыт самостоятельной работы у Марески был невелик — 14 матчей во главе «Пармы». Зато Энцо довольно часто трудился помощником. Например, два раза приходил в тренерский штаб «Манчестер Сити» к Хосепу Гвардиоле. Мареска был не только верным Санчо Пансой при Пепе, он является единомышленником испанского специалиста. Придя в «Лестер» Энцо по прозвищу «Бычок» стал создавать мини -«Манчестер Сити». Получается ли? Если судить по первому сезону, то скорее да. Варди, как было сказано, переживает вторую молодость. Но особенно хорош был Дьюсбери-Холл. Ндиди и Уикс освободили Кирнана от черновой работы, и тот выдал фантастический сезон, забив 12 голов и сделав 16 передач. Теперь на Кирнана претендуют несколько элитных клубов, даром что 25-летний полузащитник прилично вырос в цене.

Каковы перспективы «Лестера» в новом сезоне? Если клуб продолжит свою политику, сохранит всех игроков и слегка укрепит состав, то с адаптацией не должно возникнуть проблем. И, конечно, важно удержать Мареску. А у «Бычка» наверняка возникнут предложения из Серии А и не только. «Севилье» Мареска уже отказал. Но лучше не спешить. Тем более, что летом 2025 года Гвардиола покинет «Манчестер Сити», и «горожанам» понадобится новый шеф.

«Святые» стреляют лучше

На третью путёвку претендовали сразу два неудачника АПЛ сезона 2022/23 — «Лидс» и «Саутгемптон». Добиться прямого повышения не удалось — клубы заняли после 46 туров соответственно третье и четвёртое места. Пришлось продолжать борьбу в «перестрелке». В полуфиналах «Лидс» одолел «Норвич», а «Саутгемптон» оказался сильнее «Вест Бромвича». В финале, который по традиции прошёл на главном стадионе Англии «Уэмбли», все решил единственный гол форварда «святых» Адама Армстронга. «Лидсу» придётся задержаться в Чемпионшипе минимум ещё на сезон.

Свой последний сезон в Премьер-Лиге «Саутгемптон» провёл безобразно. Южане затянули с отставкой тренера Ральфа Хазенхюттля. В итоге команда рассыпалась на фрагменты. Преемник Хазенхюттля Рубен Сельес ничего исправить не смог. Летом клуб провёл ревизию состава. Команду покинуло более десятка футболистов. Трансферов на вход было вдвое меньше, и имена этих дебютантов мало чего говорили широкой публике. Да и новый тренер, 38-летний Рассел Мартин, был широко известен только в узких кругах. Работал в «Милтон Кейнс», потом в «Суонси», после чего принял предложение южан. Лет 15 назад Рассел перенёс тяжёлое заболевание кишечника. Выздоровел. Потом стал буддистом и убеждённым вегетарианцем.

«Святые» неплохо стартовали. Но наступил сентябрь, а вместе с ним пришла серия из четырёх поражений. Пришлось начинать всё сначала. К чести Мартина, он удержал рычаги управления. Команда выдала новую серию, на этот раз беспроигрышную из 22 встреч. «Святые» вернулись в лидирующую группу. Но потом «Саутгемптон» пережил два спада. Однако всё завершилось весьма благополучно. Южане финишировали четвёртыми. А что было, потом вы уже знаете.

Нынешний «Саутгемптон» — возможно самый британский клуб Чемпионшипа. Легионеров из других стран мало, и они не играют ключевые роли. Исключение — польский защитник Ян Беднарек. Ворота обычно защищает темнокожий ирландец Гэвин Базуну. Но в конце сезона он получил травму, и в решающих матчах играл Алекс МакКарти, который, несмотря на фамилию, англичанин. В обороне, помимо Беднарека, действуют товарищ Базуну по сборной Ирландии Райан Мэннинг и два англичанина с двойными фамилиями — Тейлор Харвуд-Бэллис и Кайл Уокер-Питерс. В опорной зоне ещё один ирландец Уилл Смоллбоун и англичанин Флинн Даунс. Очень важную роль играют два Армстронга — шотландец Стюарт и англичанин Адам. Первый главный распасовщик, второй — лучший бомбардир. В паре с Адамом Армстронгом действует Че Адамс, англичанин, переметнувшийся в шотландцы. Как видим, состав не самый звёздный. Посмотрим, как «Саутгемптон» проведёт летнюю трансферную кампанию. Но в любом случае «святым» предстоит нелёгкая борьба за выживание.