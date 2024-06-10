«Химки» уволят Талалаева. Его может заменить Слишкович

В «Химках» приняли решение уволить Андрея Талалаева с должности главного тренера клуба.
По данным источника, руководству не понравились высказывания специалиста о том, что если команда без его ведома купит игрока, то он не будет выходить на поле.
В качестве замены Талалаеву «Химки» рассматривают бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича.
Причём, высказывание это было обоснованным и справедливым. Руководство "Химок" действительно какое-то неадекватное. Ведь до этого уже был аналогичный прецедент с Юраном. Тоже самое может ждать и Слишковича, если он даст согласие возглавить "Химки" в качестве главного тренера.
Причём, высказывание это было обоснованным и справедливым. Руководство "Химок" действительно какое-то неадекватное. Ведь до этого уже был аналогичный прецедент с Юраном. Тоже самое может ждать и Слишковича, если он даст согласие возглавить "Химки" в качестве главного тренера.