«Химки» уволят Талалаева. Его может заменить Слишкович

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вчера, 21:13

В «Химках» приняли решение уволить с должности главного тренера клуба.

По данным источника, руководству не понравились высказывания специалиста о том, что если команда без его ведома купит игрока, то он не будет выходить на поле.

В качестве замены Талалаеву «Химки» рассматривают бывшего тренера «Спартака» .