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«Химки» уволят Талалаева. Его может заменить Слишкович

вчера, 21:13

В «Химках» приняли решение уволить Андрея Талалаева с должности главного тренера клуба.

По данным источника, руководству не понравились высказывания специалиста о том, что если команда без его ведома купит игрока, то он не будет выходить на поле.

В качестве замены Талалаеву «Химки» рассматривают бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

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Все комментарии
xajaks
xajaks
сегодня в 11:01
По словам Ивана Карпова речь шла о конкретном футболисте, о Дзюбе
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:41
Если так и случится, вывод напрашивается один: зазнавшегося тренера опустили с небес на землю. Меру тоже товарищу надо знать. Какому руководству может понравиться конь, который не по делу показывает свой норовистый характер. А ведь так и есть: я, мол, незаменимый, потому что вывел команду в РПЛ.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:28
Думаю, что здесь сыграло не само заявление о приобретении того или иного игрока, а форма, в которой было высказано это заявление. Мы знаем категоричность Андрея и полное отсутствие дипломатии при обсуждении футбольных вопросов.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:30, ред.
Талалаев вывел в "Химки" в РПЛ, а его за одно высказывание уволили...
Причём, высказывание это было обоснованным и справедливым. Руководство "Химок" действительно какое-то неадекватное. Ведь до этого уже был аналогичный прецедент с Юраном. Тоже самое может ждать и Слишковича, если он даст согласие возглавить "Химки" в качестве главного тренера.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 08:15
Таллалаев такой же не уживчивый , как и Юран. И все беды их от этого
happy 50
happy 50
сегодня в 00:40
Ну все ,Слишкович уже побежал готовиться звезду футбола Садыгова тренировать.Это юное дарование и слушать наставления Садыгова старшего.
North West
North West ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:51
Он бы и Балтике сейчас пришёлся к месту.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:47
Значит новый фк Лифт
drug01
drug01
вчера в 21:42
Такова тренера менять? Он дело говорит!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 21:28
Конечно. Тренер ставит игру, отвечает за результат и вдруг ему приводят игрока без его ведома. Конечно ставить не надо. Полгодика присмотреться, а там видно будет. Возможны варианты.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:23
Ну теперь скорее всего Андрюха будет высказываться на Матч ТВ...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:23
Руководство похоже неадекваты... причём не первый раз...
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