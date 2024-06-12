Уходит Смолов, подписывают вратаря. У «Динамо» впереди сложное трансферное лето

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вчера, 16:32

Директор клуба Бувач не будет скучать.

Могут уйти Смолов, Шунин и Паршивлюк

Нападающий нашёл общий язык с представителями «Краснодара», где Смолов играл раньше. Судачат о годичном контракте. Фёдор будет страховать форварда Кордобу. Это если сам Джон не покинет нынешний клуб. Логичный трансфер, так как у молодого Кокшарова есть проблемы со здоровьем, а Смолов готов выходить на замену, ведь привык к этому в «Динамо». Потерявший скорость ветеран не вписывается в футбол Лички. Логично отпустить Фёдора, хотя это не единственный ветеран под вопросом.

Если правдивы слухи о переходе в «Динамо» голкипера Лунёва, который поиграл за «Байер» и «Карабах», то сразу вспоминается возраст Шунина. Вратарю московского клуба 37 лет. И хотя Антон не говорил о решении завершить карьеру, если 32-летний Лунёв появится в заявке «Динамо», а 28-летний Лещук соберётся после обидных ошибок весной, то у Лички будет два голкипера под основу. Тогда Шунин или окажется в роли Гильерме из «Локомотива», или примет решение завершить футбольную карьеру.

Вторым в списке ветеранов после Шунина является универсальный крайний защитник Паршивлюк. Сергей на год старше Смолова, ему 35. В таком возрасте разговоры о смене клуба не должны удивлять, как и рассуждения о завершении карьеры. Бывший игрок «Спартака» маялся в молодости с травмами. Весной в меру сил помогал «Динамо», но Паршивлюк не делает разницу на флангах. Также руководству клуба вряд ли понравился выход Сергея на замену с «Краснодаром», удалился в чемпионском матче.

Лишь у голкипера Шунина есть шанс получить новый контракт, но руководство клуба затянуло до последнего момента. Антон через две недели станет свободным агентом, соглашение не продлили. Вратарь говорил, что чувствует в себе силы продолжать играть в футбол. Но если в команде появится младший на пять лет Лунёв, то намек понятен. Голкиперы в «Динамо» выручали и ошибались. У потенциального новичка аналогичная беда. Лунёв может спасать, а потом ошибиться, как с «Байером» в Лиге Европы.

Фомина, Тюкавина и Бителло зовут в топ-5

Итальянский агент Фомина не исключает отъезд хавбека «Динамо» в европейский клуб. Представитель Тюкавина тоже говорит об интересе других команд. Московские соседи предлагали Константину контракт. «Зенит» получил отказ от молодого форварда, ведь лучшего игрока сезона в РПЛ интересует топ-5. Менеджерам «Динамо», где заправляет опытный директор Бувач, важно подготовиться к неизбежным потерям части футболистов. Например, Фоминым давно интересуются в Германии, где Бувач многих знает.

Бывший помощник Клоппа также представляет себе ценность Тюкавина на рынке. Это молодой результативный форвард, который при этом не обойдется в 60 млн евро. Месяц назад в «Атлетико» оценивали характеристики Константина, но в итоге остановятся на другой кандидатуре. Тюкавин может остаться на год в «Динамо». Ему такую роскошь оставляет возраст. Форварду всего 21 год, часть покупателей до трансфера мечтают проверить игрока во втором сезоне с полноценными нагрузками в основе москвичей.

А вот Бителло в 24 года проверен скаутами ещё в Бразилии. Удачная адаптация в РПЛ добавляет привлекательности атакующему хавбеку. Техничный инсайд не раскрылся на сто процентов в «Динамо», может играть ещё лучше. Покупатели это понимают. Если опытный камерунец Нгамалё заслужил уважение в коллективе решающими голами, поэтому получит продление контракта на год, невзирая на возраст – вингеру скоро тридцать лет, то Бителло в другом положении. Если появится приглашение из топ-5, то он не откажется.

Необходимо усилить центр и фланги обороны

Проблема «Динамо» Лички в том, что количественно у них немало футболистов. А по характеристикам не все подходят для стиля главного тренера. Можно даже сказать, что версию от чеха – атакующую, наглую, со ставкой на высокий процент с мячом, ещё не видели. Личка отказался от своего тренерского естества в новой команде, чтобы чаще побеждать и реже допускать панику в обороне. И хотя Даса получил продление контракта, а Скопинцев провел ряд удачных матчей в атаке, оба защитника огорчали без мяча.

Медленный капитан и центральный оборонец Бальбуэна и его молодые латиноамериканские коллеги Фернандес и Маричаль тоже не выдали уверенный сезон. «Динамо» пропустило на восемь голов больше, чем «Факел». По качеству допущенных моментов москвичи на 11-м месте в РПЛ . Разумеется, это плохой результат. Отсюда интерес к другому голкиперу и будущий разговор о защитниках и опорнике. Если Фомин уедет, то Чавес и Лаксальт не откажутся от жесткого помощника в центре.

Трансферы – уходы и покупки, являются логичным продолжением переломного сезона, когда «Динамо» изменилось. Они поверили, что богатая команда может драться за титулы. Не повезло, как несколько лет назад в финале Кубка против «Спартака», зато приобрели опыт. И поняли, что в составе найдутся футболисты, без которых можно представить «Динамо» нового сезона. Речь не только о тройке ветеранов. Макаров, Гагнидзе и Грулёв не всегда подходили для роли джокера, пора подобрать правильную скамейку.

Также боссам «Динамо» важно покрутить в голове одну нехитрую мыслишку. Успех активизировал игроков. Даже если речь о ветеране вроде Лаксальта, то без труда найдет себе новый клуб. Во-первых, сказался прошлый удачный сезон, скауты смотрели матчи «Динамо». Во-вторых, сами футболисты могут считать прошлую кампанию максимумом, на который в этом составе способны. И это тоже повод для Тюкавина, Бителло и остальных искать новые клубы. Упущенное в последнем туре чемпионство оставило опасную рану.