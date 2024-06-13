К новому турниру — с новым вратарём. 21-летний голкипер Нидерландов будет основным на Евро-2024

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13 июня 2024, 09:13

Голландцы снова обновили вратарскую бригаду.

Сборная Нидерландов снова удивила. На ближайшем чемпионате Европы ворота будет защищать 21-летний Барт Вербругген, на счету которого всего 7 матчей в составе «оранжевых». 26-летний Джастин Бейлоу уже ездил на предыдущее первенство континента, но в качестве резервиста. Голкипер «Фейеноорда» 8 раз защищал ворота национальной команды. Невелик международный опыт и у 31-летнего Марка Флеккена — 7 встреч.

На последнем чемпионате мира Луи ван Гал удивил тем, что доверил пост номер один новичку Андрису Нопперту. Молодой голкипер больших ошибок не совершил, но и не блеснул. Сменивший ван Гала Рональд Куман решил отказаться от услуг Нопперта и снова обновил вратарскую бригаду.

Неправильная фамилия

Как вы думаете, сколько сезонов Барт Вербругген отыграл в чемпионате Нидерландов? Ни одного. Воспитанник «Бреды» в 18 лет перебрался в соседнюю Бельгию, подписав контракт с самым титулованным клубом соседей «Андерлехтом». И сразу стал объектом шуток, — с такой фамилией надо играть в «Брюгге». Кстати, некоторой части болельщиков «брюссельцев» фамилия молодого голландца тоже не понравилась. Два года Барт больше смотрел, нежели сам играл. Но с приходом на пост главного тренера Венсана Компани Барт чаще появлялся на поле и постепенно стал основным. Ну а когда Вербругген потащил три пенальти в послематчевой серии с болгарским «Лудогорцем» и вывел «бело-лиловых» в следующую стадию Лиги конференций, уже никто из фанатов не отправлял его в «Брюгге». Но молодой вратарь вскоре покинул Брюссель. Вербруггена приобрёл за 10 миллионов евро английский «Брайтон», которому требовалось заменить ушедшего в «Челси» Роберта Санчеса.

Барт провёл очень неплохой дебютный сезон в Премьер-Лиге. В 21 матче пропустил 28 мячей, особых ляпов не совершил. Показатели 33-летнего напарника Джейсона Стила — 34 гола в 17 встречах. Правда, Барт очень расстраивался, что никак не получалось сыграть на ноль. Только в своём 11-м матче за «чаек» ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Рональд Куман, вернувшийся на пост главного тренера сборной Нидерландов, присмотрел Вербруггена, когда тот играл за «Андерлехт». Потом стал постоянно вызывать Барта. В последних контрольных матчах именно он выходил на поле. Вербругген получил первый номер в заявке и наверняка будет основным на Евро-2024. Рослый, длиннорукий, подвижный, с хорошей реакцией. Опыта, правда, маловато — полтора сезона. Но это дело наживное. Поэтому выбор Кумана хоть рискованный, но логичный.

Вечно перспективный

Джастин Бейлоу ещё лет шесть назад считался самым перспективным вратарём Голландии. Рано дебютировал в воротах «Фейеноорда», проявил себя. Но этого, вне всяких сомнений, одарённого голкипера отличала нестабильность. Несколько лет Джастин находился в тени Кеннета Вермеера. И основным стражем ворот «Фейе» он стал только в своём пятом взрослом сезоне — 2021/22 — пока самом успешном в карьере Бейлоу. «Фейеноорд» после длительного перерыва выиграл чемпионат Нидерландов, а Джастин пропустил всего 22 мяча в 22 матчах — редкий случай для Голландии. В том же году Бейлоу получил вызов в сборную страны. Но потом что-то пошло не так. Неслучайно ведь на чемпионате мира играл мистер Икс по фамилии Нопперт, а Джастин смотрел футбол со скамейки запасных.

В отличие от Вербруггена, предпочитающего классический стиль, Бейлоу действует более современно. Как его кумир Мануэль Нойер. Он хорошо играет ногами, любит выходить за пределы штрафной. Правда, не всегда оправданно. Но, тем не менее, Джастин высоко котируется на родине. А фанаты «Фейе» его просто обожают. Ведь Бейлоу — свой, роттердамский, и бывал замечен на секторе стадиона «Де Кёйп».

Последний сезон был не самым удачным в карьере Джастина. В первую очередь из-за объективных причин. Едва начался чемпионат, как он сломал руку. В итоге пропустил два месяца. Потом Бейлоу выдал очень приличный отрезок. Но в феврале вратарь получил травму голени и снова выпал из рабочего процесса на два месяца. Успел вернуться до конца сезона. Но в какой форме он сейчас пребывает — непонятно. Две серьёзные травмы за год бесследно не проходят. Поэтому, скорее всего, Джастину придется исполнять роль дублёра более молодого коллеги.

Награда за верность футболу

Так же, как Вербругген, Марк Флеккен не играл в домашнем чемпионате. Большую часть карьеры он провёл в Германии. Что неудивительно, потому как Марк вырос на границе двух стран. Правда, футбольное образование он получил в «Роде». Но до недавнего времени играл исключительно в немецких клубах — «Алеманнии», «Гройтер Фюрте», «Дуйсбурге». И приглашение в довольно скромный по меркам Бундеслиги «Фрайбург» Флеккен воспринял как большую удачу.

Голландец, на которого смотрели свысока, сумел раскрутиться во «Фрайбурге». Сначала удачно подменял своего коллегу Александера Шволова, а потом получил шанс стать основным. Специалисты отмечали, что для Марка нет неберущихся мячей. Был замечен Луи ван Галом, который передал Флеккена своему наследнику Куману. В сборной Нидерландов играл нечасто, но семь матчей набежало.

В прошлом году «Фрайбург» выгодно продал 30-летнего Флеккена в английский «Брентфорд». Сказать, что первый английский сезон удался на славу, стало бы преувеличением. Много выручал, но и пропускал немало. Однако «пчёлы» выдали хорошую концовку чемпионата, во многом благодаря голландскому легионеру. И Куман включил Марка в окончательную заявку «оранжевых».

И всё же есть вопрос к главному тренеру голландцев. Почему в списке не оказалось отыгравшего прекрасный сезон в «Бресте» Марко Бизота. У 33-летнего Марко всего один матч в сборной, и этот фактор мог повлиять на решение Кумана.

Ник Олей отлично проявил себя в матчах за «Арсенал Спарту», но пока остаётся лишь кандидатом. И неизвестно, когда 28-летний воспитанник «Алкмара» сдаст кандидатский минимум. Высоченный — 204 сантиметра — Андрис Нопперт неплохо играет за «Херенвен», но после чемпионата мира в сборную не привлекается. Надеется вернуться в команду бывший первый номер Яспер Силлессен, но пока 35-летний ветеран ограничивается играми за «Неймеген».