Растут шансы Германии на домашний финал. У команды Нагельсманна есть секрет

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вчера, 21:32

Важная особенность сетки турнира.

Немцы должны разминуться с Мбаппе и Кейном

После второй победы в группе над командой Венгрии немцы набрали шесть пунктов. Вряд ли сборная Швейцарии сможет отбросить Нагельсманна на второе место. Даже если подопечные Якина вечером обыграют шотландцев, то в том поединке не ждут результат крупнее 5:1 по разнице мячей. Немцы не просто выиграли два матча дома, а перед последним туром получили приличную разницу мячей. Если будет ничья со швейцарцами, то Германия сохранит первое место в группе.

А это значит, что им надо болеть за успехи Англии и Франции в чужих квартетах. Слепой жребий слепо подарил хозяевам турнира шанс разминуться с двумя самыми опасными соперниками по номинальной силе вплоть до финала. Счастливая случайность дарит Нагельсманну надежду добраться до решающего поединка при поддержке родных трибун. Также важно, что Англия и Франция настроены набирать по ходу турнира, в первом туре провели не лучшие матчи ниже возможностей.

И пока Кейн и Мбаппе будут готовиться к разборкам в потенциальном полуфинале в Дортмунде, Германия получит других соперников. Нельзя назвать Португалию и победителя «группы смерти» главными фаворитами турнира. Испания и Италия сыграют завтра между собой. А команда Роналду с большим трудом переиграла Чехию. Впереди их ждут ловкие и техничные турки и похожие на них по стилю грузины. Понятно, что на Евро нельзя загадывать, но сетка турнира всегда влияет.

Гюндоган и Кроос ведут игру сильной Германии

Немцы больше не слабые, как на последних крупных турнирах. Ни физически, ни морально, ни тактически. Даже когда венгры пытались показать максимум, а счет был всего 1:0 в пользу Гюндогана, немцы контролировали поединок и не паниковали. А всё потому, что капитан Илкай успел создать первый мяч в ворота Венгрии. Пока это самый комичный гол турнира. Защитник Орбан после борьбы с Гюндоганом упал, потом была серия смешных движений, прежде чем забил Мусиала.

Гол самого Илкая более классический. Но важно отменить, как центральный полузащитник Германии, пускай и атакующий, постоянно оказывался внутри штрафной площади Венгрии. Нагельсманн нашел подход к Гюндогану. И политически хитрый год. Капитаном назначили не Крооса, который только вернулся, а этнического турка. В сборной много детей из семей иммигрантов, поэтому лидер в лице Илкая это симпатии миллионов турок, которые болеют не хуже коренных немцев.

Кроос тоже повлиял на сборную Германии. С ним можно не переживать за выход в атаку. Настоящий метроном. Поэтому Анчелотти и попросил Тони вернуться в футбол, если в августе ему покажется, что допустил ошибку и слишком рано ушел. Разумеется, Кроос не передумает. Зато четкое понимание, что его карьера закончится вместе с Евро-2024 для сборной Германии, подстегивает Тони сыграть на пределе сил до финала. Великолепный диспетчер важен, как и Рюдигер, ведь имеют опыт в ЛЧ .

Мусиала и Вирц могут прибавить в плей-офф

Против Венгрии у Мусиалы не только забитый мяч, но также передача перед голевым пасом с левого фланга. Их как раз любят считать в Бундеслиге. Джамал стал вторым по молодости футболистом, который забил в первых двух матчах на чемпионате Европы. 21-летний плеймейкер уступает только знаменитому венгерскому снайперу Ференцу Бене. Тот в 19 лет отличился в двух первых поединках на Евро-1964, где его команда добралась до полуфинала, а в матче за третье место обыграла сборную Дании.

А вот Вирц сегодня против Венгрии сыграл средне. У него один удар, одна передача на напарника перед атакой с выстрелом по воротам. Но у плеймейкера 48 точных передач после 52 попыток. Человек, который играет в атаке с точностью пасов 92 %, обязательно пригодится Нагельсманну в будущих матчах. Флориан в 21 год получил бесценный опыт камбэков в составе «Байера». А пример нынешних хорватов показывает, что очки не всегда набирают те, кто играл лучше. Немцам важно показать характер.

У Мусиалы и Вирца есть лидерские качества, пусть не смущает их возраст. Причем это не привычка себя выпячивать за пределами поля, а именно футбольный дух и воля к победе. Смешно писать такое после третьего места «Баварии» в Бундеслиге и поражения «Байера» в финале Лиги Европы? Нет, Джамал и Флориан учатся на собственных ошибках. Так подобает каждому сильному игроку с талантами такого неприличного космического масштаба. Германии повезло, что у них такие плеймейкеры.

Нагельсманн доверяет людям с амбициями

Левый латераль «Штутгарта» Макс Миттельштедт отдал голевую передачу на Гюндогана. Центральный защитник «Байера» Та спелся с Рюдигером. У Нойера есть парочка сейвов, но ничего невероятного на турнире для Мануэля пока не случилось. Дежурные действия опытного голкипера на линии ворот. Киммих справа провел роскошный матч против Шотландии, а сегодня с венграми, разумеется, не разочаровал. При этом Йозуа не чемпион мира, даже ему хочется выиграть кубок Европы.

Смущает только один момент. Всё слишком чисто и легко. А это значит, что все приключения впереди. Можно вылететь даже от команды, которая заняла третье место в своей группе. Можно не попасть в финал, встретив сильную по именам сборную Португалии, невзирая на вал претензий к тренеру Роберто Мартинесу. Германия хочет избежать встречи с победителем пары Англии и Франции, которым светит место в одной части сетки плей-офф, но концентрация должна быть на собственных амбициях.

У Нагельсманна команда с мотивацией. Конечно, ни один из пунктов сам по себе не гарантирует победу Германии. Даже родные трибуны не помогут, если хозяева сыграют по примеру организаторов финалов Евро последних трех десятилетий – все остались без кубка. Но футбольные немцы возвращаются, и это надо зафиксировать. Появился темп. Даже с учетом огрехов в защите получается яркая сборная, которая не достала до дна собственного потенциала, как вышло у команды Хорватии.