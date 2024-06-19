Хорваты нарывались на поражение от Албании. Но команды по очереди теряли победу

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вчера, 18:50

У героя концовки гол в свои и в чужие ворота.

«Клетчатые» не устали спасаться

У тренера Далича слишком много побед на кубках в России и Катаре, если вспомнить фаворитов, вылетевших до полуфиналов ЧМ . Сейчас догоняет усталость после тех успехов. На 11-й минуте матча Хорватии и Албании команда Силвиньо вышла вперед. Фаворит пропустил четвертый гол на Евро-2024 с учетом трёх мячей от Испании. Матч с албанцами стал намного интереснее, ведь весь сюжет поединка второго тура крутился вокруг понимания, что для команды Модрича это финал по смыслу.

Не можешь набрать три очка против Албании в «группе смерти» – вряд ли выйдешь из сложного квартета. В последнем туре Хорватия сыграет против Италии. Намеки на проблемы для «клетчатых» были задолго до старта Евро. Нет больше подпитки невероятными талантами. Постарели основные футболисты. Модрич, Брозович и Перишич – патриоты, не бросили сборную. Но 38-летний Лука сидит на лавке в «Реале». Брозович в 31 год играет в Саудовской Аравии, там не все стараются.

Фланговый игрок Перишич в 35 лет спешил восстановиться от сложной травмы крестообразной связки, пропустил 161 день. Но Иван сдал также из-за возраста, а не только после операции. Нет сомнений, что эти ребята могут классно возить мяч. И Перишич до сих пор бежит в атаку. Но соединяются все факторы. И проблемы со сменой звездного поколения. И точечный кадровый дефицит, нет нападающего уровня Шукера или Манджукича. Играли монотонно и удобнее для соперника.

Хорваты владели мячом против более молодой Испании, а получили гол головой от невысокого защитника Карвахаля и ещё два других мяча. Албанцы тоже забили головой, хотя хорваты это одни из самых высоких мужчин на планете. То есть обычно для них чужие навесы не были проблемой. Ещё на ЧМ -2022 помним их поединок против Бельгии, когда Лукаку коллекционировал промахи, как в дебюте первого матча Евро. «Красные дьяволы» проиграли, а вот Хорватия отменила сенсацию.

Даличу везёт даже в дни плохих игр

Златко не работает на стабильном уровне. Разговор о его замене вели, когда Далич и Карпин сыграли в отборе ЧМ -2022. В Загребе в решающий момент у хорватов был явный перевес по моментам – 19:2 по ударам, 5:0 по выстрелам в створ. Но Карпин едва не забрал ничью в свою пользу, Сафонов был близок к «сухарю». Но в концовке игры защитник Кудряшов забил в свои ворота. Идеальный пример для описания традиционных для «клетчатых» практик. Спасались в безнадёжной ситуации.

Не до конца исчерпали везение, хотя тратили его на победы в сериях пенальти и в концовках матчей. Хорватские газеты до матча с Албанией выходили с заголовками, где просили показать, как играют настоящие «клетчатые». Грубо говоря, победить вопреки форме и рвению соперника. У «клетчатых» такой футбол получается. Англия и Бразилия на чемпионатах мира испытали на себе силу хорватской футбольной магии. И хотя сегодня хорваты сыграли скверно, в итоге едва не вырвали победу.

А поначалу катание мяча поперек поля упрощало задачу подопечным Силвиньо. У ворот голкипера Стракоши долго не было серии явных моментов. Затем фаворит разок забил сам – Крамарич отличился в свой день рождения. А во втором случае мяч неудачно вынес один игрок Албании. Случайный рикошет от Гьясулы едва не подарил хорватам незаслуженный успех. Далич, пожалуй, наиграл на ничью, но речь о фантастически везучем человеке. Аналог сложно выдумать, у хорватов особый статус в мире сборных.

Албании сильно не повезло со жребием

Команда у Силвиньо симпатичная, но попали в группу к Испании, Хорватии и Италии. После поражения и ничьей вряд ли выйдут в плей-офф с третьего места. Но бразилец Силвиньо, известный по выступлениям за «Арсенал» и «Барселону» на позиции левого защитника, создал приличную сборную. Для него это дебютный турнир подобного уровня. У итальянца Пануччи не получалось, уволили. А через пару лет приехал паулиста Силвиньо и мгновенно улучшил результаты.

Албанцы выиграли сложную отборочную группу с Чехией и Польшей, проиграли один раз полякам со счетом 0:1. Классные и нестарые футболисты Силвиньо любят доказывать, что соперники неправы и их недооценили. Байрами на 23-й секунде щелкнул по носу итальянцев, но самый быстрый гол в истории Евро привел к камбэку команды Спаллетти. Разумеется, когда албанцы забили хорватам, то промелькнула мыслишка, что тоже увидим отыгрыш и победу 2:1. Но матч получился небанальным.

Разве Хорватия играла свежо и с моментами? Нет. Албанцы могли удвоить преимущество на 30-й минуте поединка. Ливакович отразил выход один на один. Важнейший эпизод поединка, при счете 0:2 фаворит получил бы тепловой удар на Евро-2024. Но Ливакович вытащил 5 ударов, а его коллега Стракоша выручил 7 раз. Албанцы во многих группах стали бы «темной лошадкой». Как минимум могли надеяться на победу и ничью, чтобы выбраться дальше с третьей строчки в другом квартете.

В «группе смерти» им, казалось бы, ловить нечего. Но турнир, где побеждали в финалах датчане и греки, может себе позволить ничью Албании против Хорватии со спасительным голом бедняги Гьясулы, который случайно забил в свои, а потом стал героем концовки. Победитель Лиги наций – Испания, победитель Евро – Италия, и третий призер ЧМ – Хорватия, вынуждены считаться с аутсайдером из Албании. По духу ребята Силвиньо выделяются. А мастерства маловато и оборона хромает.

Зато дали хорватам бой. Вот только о защите Ливаковича тоже ничего хорошего не скажем. Сегодня у них много невероятно грубых ошибок. Счет по ударам 21:15, ещё один поединок в стиле Турции против Грузии. Евро-2024 не перестает радовать любителей зрелищного и непредсказуемого футбола. Фаворит не проиграл, но с одним пунктом накануне решающего матча против Испании расклады не в пользу Далича. Его команда играет не так четко, как на прошлых крупных турнирах.