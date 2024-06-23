Важные трансферы, которые вы могли пропустить из-за Евро. Глушенков, Лунёв и Заболотный сменили клубы

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вчера, 21:16

Актуальная летняя тема – переходы футболистов.

Один из лучших игроков сезона испугался топ-5

Глушенков из «Локомотива» вместе с Тюкавиным из «Динамо» – самые интересные молодые россияне прошлого сезона РПЛ . Максим отдал много голевых передач и забил немало мячей. У него есть популярная на Евро-2024 суперсила – дальние удары. Но Глушенков не ждал, когда позовут в Ла Лигу или Серию А, а выбрал «Зенит». В Санкт-Петербурге не уверены, что Семак справится с интеграцией Глушенкова в схемы команды. С другим плеймейкером – Бакаевым, тренер не поладил. Покупатели из Европы побаивались Максима из-за запроса на свободные действия. В «Зените» нельзя так часто выбирать рискованные ходы и терять мяч. Местные бразильцы не пустят Глушенкова в основу без борьбы. Но если Максим заиграет в команде Семака, то надо нацеливаться на трансфер в топ-5 через год. Вот только «Зенит» не большой мастер вовремя отпускать игроков. Чемпионы обновляют коллекцию россиян за «копейки» – Максима отдали за 6.3 млн евро при трансферной стоимости в 11 млн. Для клуба это удачный трансфер. Но для Максима речь об опасном шаге. Игрок послушал агента Андреева, чьи клиенты редко перебираются в топ-5. И может повторить судьбу многих россиян, которые не сработались с Семаком. Сергей Богданович не умеет развивать местных футболистов. Кокорин или Караваев, Адамов или Чистяков – позиция и одаренность не имеют значения. Глушенкову будет непросто вытеснить бразильцев из состава «Зенита», даже если остается схема «3-5-2». Под неё подбирают также правого латераля.

Николич расстался со знаменитым Заболотным

Шутим про Антона, но не со зла, а из-за несоответствия уровня футболиста и команд. У Заболотного удивительным образом получалось переходить в клубы, которые ему не по зубам. «Зенит» и ЦСКА работали с центральным нападающим, который по классу лучше подходит для роли лидера «Тосно» или «Химок», где будет играть в новом сезоне. Заболотный по стилю и фактуре идеально подходит для борьбы за выживание в РПЛ . У него есть голевое чутье и атлетизм. Выше классом, чем «Химки», его новая команда, но ниже уровнем, чем ЦСКА и «Зенит», если замахиваться на титулы. Заболотный – нормальный футболист, но когда ЦСКА Федотова играл с Антоном в основе, и даже Чалову искали место в оттяжке, чтобы не усадить Фёдора на замену, то сразу стало понятно – «армейцы» не будут бороться за чемпионство. И не боролись. Даже когда занимали второе место, то безнадежно отстали от «Зенита». Серб Николич, бывший тренер «Локомотива», возглавивший летом ЦСКА , может обновить линию нападения. Заболотный в «Химках», а Чалов хочет уехать в элитную лигу прямо сейчас. В ЦСКА теперь будет играть белорус Артем Шиманский, выступавший ранее за «Арис» из Лимассола, но это вряд ли последний новый форвард «армейцев».

У «Динамо» теперь три очень известных вратаря

Личка был близок к чемпионству, не хватило одного гола в ворота «Краснодара». Обидно потерял титул в последнем туре в матче против ещё одного претендента. Хотя на самом деле упустили кубок чуть раньше. И в дни ничьих против средних соперников. И в дерби со «Спартаком», когда дважды ошибся голкипер Лещук. При этом Игорь по делу убрал из основы Шунина, ведь лучшие отрезки в карьере Антона позади. Ветеран «Динамо» и РПЛ не хочет завершать карьеру, но тренерский штаб не доверяет нынешним вратарям. Пусть не пригласили молодого и талантливого голкипера, вроде Латышонка – Евгений уехал в «Зенит», взяли проверенного в Санкт-Петербурге Лунёва. Андрея прекрасно знают, неплохо сыграл за «Карабах» в прошлом сезоне. Вот только ему 32 года, от него не ждёшь невероятного прогресса. «Динамо» надеется, что прибавят молодые защитники? На фланге появлялся Бессмертный. В центре защиты есть парагваец Фернандес. Бегал уругваец Маричаль, игравший также на краю поля. В заявке серб Майсторович, которому после травмы не доверял тренер Личка. У «Динамо» только и разговоров, что про игру в обороне. Разумеется, опытный директор Бувач летом постарается усилить именно эту линию. Тем более, у тренера Лички есть плохая репутация наставника, который не умеет поставить игру у собственных ворот. Чех попробует доказать, что способен эволюционировать и поменять собственные убеждения во имя сильной игры «Динамо».

«Спартак» мечтает заполучить мексиканского форварда

Директорам клубов РПЛ не светят контракты с большинством участников Евро-2024. Но на Кубке Америки можно найти интересных недооцененных игроков, которые повторят опыт футболистов, уже выступавших в РПЛ , вроде Чавеса, Угальде, Карраскаля и Кордобы. В заявке сборной Мексики есть нападающий «Фейеноорда» Хименес. Говорят, ему предложили перейти в «Спартак». Слабо верится, что молодой разноплановый форвард, который играл у Арне Слота, нового тренера «Ливерпуля», выберет РПЛ , когда его могут позвать в АПЛ . Зато эта попытка спортивного директора Амарала показывает желание нового тренера Станковича найти замену Промесу по классу. Хотят добавить футболистов уровня Квинси в разные линии. «Спартаку» предложили подписать аргентинца Гарре из «Крыльев Советов», но в столице пока думают. Напомним, что тренер Станкович любит крутых опорников и выбирает схему, где есть место «десятке». Глушенков логичнее смотрелся бы в заявке Деяна, но у «Зенита» шире возможности – повлияли на «Локомотив», договорились первыми.