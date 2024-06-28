"Сеара” — "Итуано”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

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вчера, 23:05

"Сеара”

"Дедушка” на данный момент стоит на 14-м месте в КБФ. Вспомним последние сыгранные матчи с их участием, чтобы спрогнозировать вероятный исход матча с "Итуано”. Встреча, которая состоялась 21-го июня со "Спорт Ресифи” завершилась со счетом 0:0.

26-го числа "Понте-Прета” обыграли "Сеару” с разницей в два мяча (3:1).

"Итуано”

"Петушки” занимают 81-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с их участием. 19-го числа встреча с "Гуарани” закончилась вничью (3:3).

23-го июня поединок с "Бруске” завершился с результатом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Сеара” — 1.40

· Ничья — 4.45

· Победа "Итуано” — 7.95

· Победа "Сеары” с форой -1.5 — 2.22

· ТБ 3.5 — 3.20

· ТМ 3.5 — 1.28

Статистика

· "Сеара” выиграли один матч из последних пяти.

· "Итуано” за тот же период ни разу не победили.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

"Сеара” если судить по последним пяти матчам несколько сильнее чем "Итуано”. Рекомендуем сделать ставку на победу "Дедушки” с коэффициентом 1.40 в БК Pinnacle.