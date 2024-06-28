Игроки-открытия Евро. Лидер Грузии стал лучшим бомбардиром, у Румынии – вингер для топов Серии А

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вчера, 11:56

Подарили праздник.

Кокчу – топ-ассистент сборной Турции

У Турции подобралось достаточно талантливое поколение, хотя часто даже при добротном подборе игроков команда не добивалась результата на больших турнирах. В этот раз удалось выйти в плей-офф из группы с Португалией, Чехией и Грузией.

Арда Гюлер – справедливо главный талант сборной, но на этом Евро отметился только одним голом. Зато пашет менее заметный футболист – Оркун Кокчу. Хавбек выходил в стартовом составе против Грузии и Португалии, в первом туре отметился голевой передачей. Судьба турок на этом турнире решалась в заключительном туре против Чехии – вторая команда группы могла остаться без плей-офф. На этот поединок Кокчу остался в запасе. Вышел только на 87-й минуте, когда на табло горели 1:1. И даже за 10 минут на поле отметился ассистом в эпизоде с победным для Турции голом.

У Оркуна отличная школа. Он прошёл вертикаль «Фейеноорда», а в Нидерландах умеют раскрывать молодёжь. Прошлым летом полузащитника выкупила «Бенфика» – «орлы» также специализируются на подготовке активов для европейских грандов. Постепенно Оркун всё же закрепился в основе португальского клуба и продолжает прогрессировать. И после успешного для турок Евро наверняка приглянется кому-то из топ-5 европейских чемпионатов.

Система «Ред Булл» выращивает лидера австрийцев

Это описание подходит для Марселя Забитцера, но сейчас речь о другом. О классе опытного хавбека всё-таки уже все знали – сейчас он просто раскрылся с новой силой, поскольку ему доверили вести сборную за собой. А вот Кристоф Баумгартнер до этого был не так уж и на слуху.

Австрийский полузащитник рано отправился в немецкую Бундеслигу – из родного «Санкт-Пёльтена» его выдернул «Хоффенхайм», когда игроку не исполнилось и 18 лет. Постепенно дорос до основной команды и стал лидером атаки «сине-белых». Уже оттуда Кристоф перешёл в «Лейпциг». Ему повезло с моментом перехода – в клубе наметилась смена поколений, а Марко Розе выдерживает цельность философии команд «Ред Булла», активно подключает и развивает молодёжь.

Молодого австрийца обстреляли в борьбе за медали как раз к Евро-2024. Он подготовился психологически к большому турниру – забил победный гол в матче с Польшей на 66-й минуте (стал игроком матча), а в важнейшем поединке с голландцами на 80-й минуте при 2:2 вырезал тончайшую передачу на Забитцера. Марсель забил гол, который сделал Австрию сенсацией группового этапа Евро. Команда Рангника заслужила планомерного вкатывания в плей-офф – в 1/8 финала миновали топ-сборные и вышли на Турцию. Так что будет время раскачаться.

«Мец» урвал бомбардира Грузии

Французский клуб хитро поступил с Жоржем Микаутадзе. Форвард пришёл в систему «Меца» в 16 лет, постепенно дорос до основной команды, дважды отправлялся в бельгийский «Серен» на правах аренды. После прорывного сезона-22/23 его продали «Аяксу» за 16 миллионов евро – для клуба Лиги 2 сделка с «Аяксом», ещё и на такую сумму была огромным успехом. Но в Амстердаме нападающий проиграл конкуренцию – и зимой вернулся в «Мец» на правах аренды. Клуб выступал уже в Лиге 1, Жорж раскрылся. Теперь его выкупают обратно – но уже за 13 млн.

«Тёмно-бордовые» в плюсе вдвойне. Во-первых, они получили адаптированного к команде страйкера дешевле, чем когда-то его продали. А во-вторых, успели согласовать сделку до старта Евро-2024. На турнире Микаутадзе сверкнул. Форвард стал автором 3 из 6 мячей Грузии в групповом этапе, поучаствовал в обоих голах сенсационного матча с Португалией и вывел команду в плей-офф. Грузинам ещё предстоит сыграть против Испании, для Жоржа это будет важнейший матч. Хотя в любом случае после чемпионата стоимость футболиста значительно вырастет – и «Мец» сможет снова претендовать на топ-продажу. Хотя оформить выкуп у «Аякса» стоит как можно быстрее – уже сейчас на Жоржа претендуют «Монако», «Лион» и «Ланс».

Ман – интересный актив для итальянских грандов

В сборной Румынии почти нет игроков клубов из европейских топ-чемпионатов, а представитель топ-клуба вообще один – 22-летний Раду Дрэгушин, который недавно перебрался в «Тоттенхэм». Созрел для нового вызова и вингер Деннис Ман. Он оформил ассистентский дубль в победном матче против сборной Украины – эта победа и послужила импульсом для сенсационного попадания в плей-офф.

При этом на клубном уровне успехи гораздо скромнее. В январе 2021 года Деннис перебрался в итальянскую «Парму», которая боролась за выживание в Серии А. И в итоге вылетела во второй дивизион. Там Ман выступает уже на протяжении трёх сезонов. И коллектив, и исполнитель созрели для возвращения в элитный дивизион – «Парма» стала чемпионом прошлого розыгрыша Серии Б, так что Деннис дождался повышения в классе.

В «Парме» он лидер, в 32 матчах прошлого чемпионата забил 11 мячей, отдал 6 голевых – ярко выступает и за сборную. Футболист подходит к этапу, когда надо попробовать свои силы в топ-клубе. Но для этого надо проявить себя в Серии А. После Евро Деннис вряд ли захочет менять обстановку. Останется в «Парме», покажет себя итальянским грандам. Только тогда к нему появится предметный интерес. Хотя начало положено.