Плей-офф Евро стартовал с громкой сенсации. Действующие чемпионы сложили полномочия

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29 июня 2024, 22:06

В Европе будет новый чемпион.

В Берлине прошёл первый из матчей 1/8 финала. Встречались сборные Швейцарии и Италии. В 2006 году итальянцы стали здесь чемпионами мира. Но восемнадцать лет спустя они проиграли и досрочно покинули первенство Европы.

Бездарный первый тайм команды Спаллетти

Перед игрой со швейцарцами Лучано Спаллетти решился на большие перемены в составе. Присели на лавочку Федерико Димарко, Жоржиньо и Лоренцо Пеллегрини. Не нашлось места в основе спасителю предыдущего матча Маттиа Дзакканьи. Новый лидер сборной Италии Риккардо Калафьори был бы рад помочь, вот только ему пришлось пропустить встречу из-за лишней жёлтой карточки. С первых минут вышли Джанлука Манчини, пропустивший большую часть сезона Николо Фаджоли, Федерико Кьеза и давно не игравший за сборную Стефан Эль-Шаарави, расставшийся со своим знаменитым гребешком на голове.

И что это дало? Да ровным счётом ничего. Чемпионы Европы отдали инициативу швейцарцам, редко владели мячом и совершенно беспомощно смотрелись в атаке. Было создано два полудохлых момента. Джованни Ди Лоренцо после заброса со штрафного не попал по мячу с близкого расстояния. Да и то успел залезть в положение вне игры. Удар Федерико Кьезы был заблокирован на дальнем подлёте к воротам.

А сборная Швейцарии играла рационально, но чрезвычайно эффективно. В середине тайма оборона итальянцев протекла по центру, и Брель Эмболо выскочил на свидание с Джанлуиджи Доннаруммой. Как итальянский вратарь отвёл угрозу — уму непостижимо. На то он и чемпион Европы. Пока чемпион Европы.

Однако на 37-й минуте и Доннарумма был бессилен. Ремо Фройлер получил в штрафной пас от Рубена Варгаса и пробил в ближний угол. И никто из игроков сборной Италии ему в этом не помешал. Джиджо попытался в гандбольном стиле отбить мяч ногой, но не вышло. Так сборная Швейцарии вышла вперёд, при этом вся комбинация оказалась особенной.

Уже на исходе первого тайма Доннарумма снова спас итальянцев — потащил мяч, летевший в ворота после удара Фабиана Ридера. От швейцарца ждали навеса со штрафного, а он возьми, да закрути мяч в обвод стенки. И если б не итальянский капитан, счёт к перерыву мог оказаться не самым приличным для команды Спаллетти. А Мурат Якин, наверняка, остался доволен игрой своих подопечных. Сборная Швейцарии выдала отличный первый тайм и сделала серьёзную заявку на выход в четвертьфинал.

По плану режиссёра Якина

В перерыве Спаллетти убрал Эль-Шаарави, запомнившегося разве что ненужной жёлтой карточкой. Вышел Маттиа Дзакканьи. Но стоило игре возобновиться, как Рубен Варгас отправил мяч в дальний от Доннаруммы угол. Вряд ли Джиджо мог спасти. Претензии надо адресовать защитникам, позволившим Варгасу принять мяч в штрафной, прицелиться и пробить. 2:0. Этот гол приблизил итальянцев к фиаско. С учетом той игры, которую показывала дружина Спаллетти, скорее верилось не в ее спасение, а в еще один-два мяча Швейцарии.

Впрочем, на радостях швейцарцы чуть было сами не помогли пребывающему в прострации сопернику. Фабиан Шер в борьбе со Джанлукой Скамаккой срезал мяч в свои ворота. Обошлось. Мяч угодил в штангу. Иначе Шер с двумя автоголами мог бы возглавить альтернативный список бомбардиров.

Впереди был ещё вагон времени. Итальянцы, будь у них хоть какой-то намек на чемпионскую игру образца Евро-2020, могли сравнять счёт и выйти вперёд. Но особого рвения в рядах чемпионов Европы не наблюдалось. Команда Спаллетти смирилась с навязанной подопечными Якина неторопливой вязкой игрой. Что вполне устраивало сборную Швейцарии. Ничего необычного и нестандартного итальянская сборная придумать не могла. За 72 минуты «скуадра адзурра» сподобилась аж на один удар в створ ворот. Натурализованный аргентинец Матео Ретеги пробил по центру. Янн Зоммер поймал мяч в падении и потом улыбался.

Минут за 15 до конца второго тайма Скамакка после паса Дзакканьи с близкого расстояния ткнул мяч в штангу. Но огромный форвард сборной Италии уже успел забежать в офсайд. Итальянцы стали играть чуточку быстрее, немного живее. Но не настолько, чтобы разорвать крепкую оборону соперника. Швейцарцы довели матч до победы 2:0 и стали первыми четвертьфиналистами чемпионата.

Finita la commedia

Чуда не произошло. Сборная Италии по всем статьям проиграла швейцарцам и покидает чемпионат Европы. Вполне закономерный итог. Ибо такой скучной и бестолковой итальянской команды давно видеть не приходилось. Разве что на чемпионате мира 1986 года, когда «скуадра адзурра» столь же безропотно рассталась со своим титулом.

Итальянцы слабо провели групповой турнир. Трудная победа над албанцами, бездарный проигрыш испанцам, вымученная ничья с хорватами. Но эта страница была перевёрнута. Имелись надежды, что в плей-офф итальянцы преобразятся и как покажут. Но параллели с 1982 годом не получилось. В матче с командой Швейцарии в синих майках играл какой-то набор футболистов, словно впервые увидевших друг друга. Мог бы оживить эту компанию Калафьори, да пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек. Кстати, Риккардо сам в команде без года неделю.

Лучано Спаллетти, прекрасный клубный тренер, оказался не готов к работе с таким сложным организмом, как сборная. Это выразилось и в формировании команды, и в нервном поведении, и во внимании к советам со стороны, несмотря на то, что советчиками были авторитетные в Италии люди. В какой-то момент Лучано поплыл. А это сказалось на футболистах. В игре со Швейцарией у игроков не было видно какой-либо мотивации. Кроме того, в важнейшей встрече со швейцарцами у сборной Италии не оказалось плана В. Пропустив один гол, а потом и второй, они продолжали ломиться в закрытые двери.

Поэтому печальный исход для сборной Италии вполне закономерен. Одна из самых именитых команд Европы уподобилась старой кляче из анекдота. Которая «не шмогла».