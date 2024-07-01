Португальцы предали голевые интересы Роналду. Зато получили великолепную команду

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вчера, 13:54

Заслуживают сыграть в четвертьфинале.

У Португалии великолепная команда

Никто не гарантирует фавориту проход дальше. Но команда Словении, показав бойцовские качества в скучной группе с Англией, пока не убедила, что нейтральному зрителю они важнее в следующем раунде плей-офф. Дело даже не в минусах команды Дркушича и Бийола, чьи построения сегодня проверят Леау, Бернарду и Роналду. Причина в самой команде Португалии. Ситуация похожа на расклад в паре Испании и Грузии.

Словенцы, от вратаря Облака до форварда Шешко, заслужили похвалу за командную работу. Но сборная Роберто Мартинеса построена на аналогичных принципах. Португальцы, невзирая на наличие больших звезд, работают как один механизм. У них грамотный выход в атаку. Диаш и Пепе адресуют мяч Витинье, а тот уже выбирает направление вместе с Палиньей, для которого отбор мяча является целью всей футбольной жизни.

Фернандеш – третья линия подготовки удара. От плеймейкера Бруну зависит адресат для последней передачи или самого выстрела по воротам. На одной линии с лидером МЮ могут играть латерали Канселу и Мендеш. Бернарду Силва из «Манчестер Сити» легко откатывается в центр поля. А форвард Леау имеет опыт работы со смещениями в центр для прострелов с близкой дистанции. На бумаге всё очень красиво и чётко.

Но с чехами были проблемы, вырвали победу в добавленное время. А Грузии проиграли с разницей в два мяча. Понятно, что моменты у португальцев создаются легко, у команды широкие и техничные фланги. Форвард Роналду всегда от злости набирает высоту. Криштиану не нравится, что не забил на групповом этапе, ведь обычно справлялся с такой задачей. Но Португалии надо развиваться в плей-офф, это лишь проект.

Роналду променяли на пространство

Тренер Сантуш выиграл для Португалии первый большой титул, стали чемпионами Европы восемь лет назад. Но зимой 2022-го ветеран проиграл Марокко на чемпионате мира, когда не понял, как использовать медленную версию Роналду. Криштиану не такой легкий в дриблинге и резкий, как много лет назад. Зато форвард уводит за собой соперников. Роберто Мартинес прекрасно понял, как выжать пользу из стиля ветерана.

Всеми своими действиями Роналду отвлекает соперников сборной Португалии, даже падениями на газон. И это создает время с пространством для Леау, Бернарду и Бруну. А также свежих игроков, выходящих на поле со скамейки. Например, для ловкого нападающего Жоты и атакующего хавбека Феликса. Центральные форварды у Португалии тоже есть, ведь в заявке Рамуш. Но Роналду нужен как идеальная приманка.

У Криштиану пока лишь ассист в одном из матчей, зато капитан привычно часто выходит на ударные позиции. Дайте этому форварду момент, и он его реализует. Особенно против команды уровня Словении, где плотная оборона, но не все равны Облаку по классу. Роналду умеет играть против таких сборных. А вот Португалии с подобными соперниками бывало сложно. Бывали проколы против балканских сборных.

Но когда у тебя на поле самый опытный футболист в истории, то от него всегда есть польза. В раздевалке или на поле – зависит от обстоятельств. Тренер Мартинес четко понимает, на что Роналду больше не способен. Тренер не пытается строить команду вокруг ветерана. Но и не делает его виновным, если у всех не получается, как в матче против Грузии. Тот поединок помог отдохнуть и стал полезным звоночком.

Португалии важно поиграть без мяча

Словения может стать последним крепким, но не элитным соперником Роналду на турнире. Даже если против этого оппонента получится владеть мячом на привычном для Мартинеса уровне, то против Франции или Бельгии надо переключаться между фазами. Такой переход у Португалии пока плохо отлажен, как показал матч против Грузии. Напарники Роналду уязвимы перед контратаками, ведь центр перекрыт, когда Палинья в ударе, а вот фланги зевают.

Мендеш в ПСЖ и Канселу в «Барселоне» не привыкли обороняться глубоко и цепко. Молодой игрок из Парижа старательный, а вот Жуан привычно любит высокие позиции и недорабатывает в обороне. Словенцы прекрасно понимают минусы Португалии, ведь у них есть одно случайное преимущество. В истории этих сборных всего один поединок в Любляне. Крайне редко у европейских команд нет официальных матчей между собой, но это именно тот случай.

В марте тренер Матьяж Кек одержал победу над Португалией со счетом 2:0. Роберто Мартинес сейчас рад, что этот поединок провели, ведь узнали будущего соперника. Но поражение напоминает, что иногда Португалия необъяснимым образом выключается против скромных и крепких соперников. На прошлом Евро-2020 грешили на жребий. Играли с немцами, французами и бельгийцами. Но даже против команд иного класса случались неприятности.

Против Марокко португальцам стоило работать совсем иначе. Спустя пару лет команда Роналду снова набрала ход, это одна из самых крутых сборных Евро-2024. И одновременно речь о ребятах, которые слишком увлекаются атакой, не имея идеальных финишеров. Роналду заметно постарел, Леау умеет собирать серии без голов, делал так в «Милане». Бернарду Силва не всегда результативный на фланге нападения, это не второй Эрлинг Холанд.

Разумеется, самый вероятный исход матча против Словении – победа Роналду. Его команда должна пробить оборону с опытным Облаком, а также толковыми Дркушичем и Бийолом. Но словенцам нечего терять. Их не будут ругать после вылета, ведь это исторический первый выход в плей-офф. А вот португальцы проверят свои нервы, ведь никто не примет у них на родине поражение от Словении. Пара кажется понятной, но рассудит только игра в футбол.