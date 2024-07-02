Главное открытие Евро проверит амбиции Кумана. Голландцы всё ещё не убеждают

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вчера, 09:24

Поединок против Румынии – разогрев перед реваншем.

Открытие этого Евро

Явно подразумевалось, что места в группе Е распределятся по-другому – первые две путёвки у Бельгии и Украины, Словакия борется за плей-офф в зачёте среди команд с третьих мест. Перформанс Румынии никто не брал в расчёт, но он случился.

У команды состав очевидно слабее, чем у конкурентов, просто нечего было противопоставить, кроме железной дисциплины, тренерской идеи и идеального её исполнения. В стартовом туре так добились победы над Украиной, а после поражения от Бельгии сошлись со Словакией. Благодаря «неожиданной» ничьей подопечные Эдварда Йордэнеску сенсационно сохранили лидерство в квартете и вышли в плей-офф. Главный тренер тогда не скрывал эмоций:

Это величайший момент в нашей карьере прямо сейчас. Такое случается раз в жизни. Спасибо всем болельщикам, благодаря которым мы чувствовали себя как дома в трех матчах, и тем, кто болел дома, в Румынии. Я не знаю, как далеко мы пройдем. Сегодня мы вернулись и в очередной раз показали, что никогда не сдаемся. Мы были организованы и хотели продемонстрировать это. На таком уровне нужно много бегать, быть осторожным и реагировать. Мы хорошо справились с этим.

Однозначно Румыния – лучшая сборная текущего чемпионата Европы, если говорить о соотношении ожидания-выхлоп.

Нидерланды оставили противоречивое впечатление

Оценка перспектив «оранжевых» до сих пор мечется, но это нормально для «тёмных лошадок» Евро. Ещё в ходе отбора стало понятно, что это скорее околотоп-сборная – сильнее симпатичных середняков, но и не полноценный гранд. С другой стороны, такая оценка сформировалась на фоне матчей с французами – чемпионами мира в 2018 году и серебряными призёрами ЧМ -2022, командой с самым сбалансированным и глубоким составом. Две победы (одна – разгромная) говорили скорее о доминации «трёхцветных».

При этом на финальном турнире голландцы сгладили впечатление. Обыграли Польшу, отобрали балл у Франции. На первый план вышли лидеры: оказалось, что по-прежнему может тащить тот же Коди Гакпо, что Вут Вегхорст сохраняет статус джокера и забивает в ключевые моменты. У коллектива, как выяснилось, есть всё необходимое, чтобы бороться за трофей. Но своими сильными сторонами надо уметь грамотно пользоваться, а у «оранжевых» случился сбой против Австрии, которая берёт своё организацией, цельной структурой. Последние и одержали победу в третьем туре.

У Рональда Кумана сохраняется высочайшее давление, а команда действует не безошибочно. Чтобы бороться с теми же французами, англичанами, немцами, испанцами, не хватает стабильного класса.

Фаворит очевиден

Чтобы понять, насколько повезло голландцам, достаточно посмотреть на комментарий Кумана после поражения от Австрии:

Мы начали очень плохо во многих аспектах, было много открытых зон для соперника. Мы были недостаточно агрессивными и не оказывали давления. Это было очень плохо. Мы не контролировали матч в начале, позже стали играть немного лучше и у нас было несколько возможностей, но они нас наказали. Мы знали перед матчем, что если займем третье место, то в следующем раунде нам достанется серьезный соперник. Будем смотреть и ждать, что произойдет.

А после – осознать, что даже так «оранжевые» попали на андердога соревнования. Расстановка сил говорит в пользу Нидерландов, Румыния – та же Грузия. В плей-офф «жёлтых» никто не ждал, так что место среди команд в 1/8 финала для них – уже прыжок выше головы. Можно попробовать замахнуться на ещё одну сенсацию. Только для этого должно сойтись множество факторов, а против «оранжевых» может элементарно не хватить выдержки и характера.

Всё говорит в пользу голландцев. Они не ломились на максимальных скоростях в группе, нашли свою игру лидеры. А самое главное – есть игроки, которые готовы взять инициативу на себя, когда не идёт игра у ключевых футболистов.

Потенциальный реванш

Но отчасти команде Рональда Кумана всё же не повезло. Из всех возможных соперников в случае попадания в четвертьфинал им почти наверняка достанется та же Австрия. Банда Ральфа Рангника играет с неорганизованной Турцией и в этой паре считается фаворитом, её даже ждут в полуфинале.

И Нидерландам, чтобы пробиться в решающие стадии, надо вновь столкнуться с неудобным для себя соперником. Рангник показал, что умеет сыграть на слабых сторонах голландцев, уже останавливал их на групповой стадии – и за счёт этого вывел Австрию в плей-офф с первого места. Австрийцам хватало прочности, чтобы трижды зарабатывать преимущество в счёте (дважды «оранжевые» возвращали равенство). Так что в случае нового столкновения психологическое преимущество точно будет на стороне австрийцев. Хотя об этом думать всё равно рано.

Прогноз Soccer.ru: сейчас голландцы на ходу, вовремя получили важный урок и проделали работу над ошибками. С румынами Нидерланды – стопроцентный фаворит. В то же время «оранжевым» не хватает надёжности в обороне. Поэтому даже полякам удалось забить, а австрийцы отгрузили три. И только французы, разучившиеся играть ярко, не забили ни разу. Так что поставим на победу голландцев, но и сборная Румынии свой момент у ворот соперника тоже найдёт.