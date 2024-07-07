Голландцы устроили камбэк на глазах у президента Турции. У Кумана сработал план «Б»

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сегодня, 01:27

Тренер сборной Нидерландов переломил ход матча успешной заменой.

Короли стандартов

В столицу Германии поддержать свою команду прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На трибунах олимпийского стадиона собралась внушительная армия турецких болельщиков. И подопечные Винченцо Монтеллы чувствовали себя словно в Стамбуле.

Команды очень осторожно начали эту встречу. Попытки голландцев прорваться к воротам Мерта Гюнока прерывались уверенно действовавшей обороной соперника. В центре защиты дисквалифицированного Мериха Демирала заменил Самет Акайдин. Тот самый, что поразил собственные ворота в игре с португальцами. Пропускал встречу из-за лишней жёлтой карточки уроженец Нидерландов Оркун Кокчу. Другой голландский турок Ферди Кадиоглу занял место на левой бровке. Вернулся в основу капитан Хакан Чалханоглу.

Игра без голевых моментов длилась вплоть до 35-й минуты, пока турки не заработали угловой. Хакан Чалханоглу подал с левого фланга. Мяч долетел до Арды Гюлера, а тот закрутил на дальнюю штангу, где Самет Акайдин отправил его в сетку. Сборная Турции забила четвёртый мяч после розыгрыша углового, подтвердив репутацию лучшего на Евро исполнителя стандартов. Турецкие защитники уже успели записать на свой счёт четыре гола.

И снова затишье. Предсказуемые атаки сборной Нидерландов и уверенные действия турецкой обороны. Гол Самета оказался единственным в первом тайме. При этом «оранжевые» ничего не показали в атаке.

И вот вышел Вегхорст

В перерыве Рональд Куман убрал с поля Стевена Бергвейна и выпустил большого нападающего Вута Вегхорста. С его выходом голландцы стали активнее играть в обороне и создали несколько моментов у ворот Мерта Гюнока. Но всё же турки были ближе ко второму голу. Натан Аке сбил Арду Гюлера. Сам пострадавший исполнил штрафной и едва не попал в ворота. Мяч угодил в штангу.

Мемфис Депай издалека пробил в руки Мерту, Хави Симонс навесил в штрафную. И хотя атаки «оранжевых» не несли угрозу турецким воротам, характер игры изменился. В свою очередь Хакан Чалханоглу нанёс дальний удар. Вратарь Барт Вербругген отбил мяч перед собой, но защитники успели к нему первыми, опередив Бариса Йилмаза. Иначе быть второму голу.

Однако выход Вегхорста всё же принёс свои дивиденды. Сначала Мерт с трудом отразил удар высокого голландца. А через минуту уже подопечные Кумана умело разыграли угловой. Мемфис Депай навесил в штрафную, где защитник голландцев Стефан де Врей выиграл борьбу в воздухе и отправил мяч в ворота — 1:1. Грамотно сыграл в этом эпизоде Вегхорст, отвлекший на себя внимание турецких защитников.

На кураже сборная Нидерландов отправилась забивать второй гол и добилась своего. Прострел Дензела Думфриса низом, и Коди Гакпо опередил всех соперников — 2:1. Гакпо с четырьмя голами вышел в лидеры в споре бомбардиров. У сборной Турции оставалось 13 минут для того, чтобы спасти игру, столь успешно складывавшуюся для них.

Тренер турецкой команды Винченцо Монтелла выпустил на поле двух свежих футболистов, потом ещё столько же. Турки пошли крупными силами вперёд. В штрафной площадке голландцев возникла паника. Один из вышедших на замену Керем Актюркоглу бил с близкого расстояния, но угодил в кого-то из соперников.

Как ни старалась сборная Турции уйти от поражения, всё же ей пришлось покинуть поле побеждённой. Скорее голландцы могли увеличить преимущество — Мерт выручил после выхода к воротам Гакпо. Нидерланды победили 2:1 и вышли в полуфинал, где сыграют со снова чудом спасшейся командой Англии.

Тренерская победа

Почему же голландцы после бездарного первого тайма смогли переломить ход встречи и одержать волевую победу?Решающую роль сыграла замена, произведенная Куманом в перерыве. С выходом двухметрового Вегхорста «оранжевые» смогли быстро перестроить игру. Команда стала играть на столба, с которым не справлялись рослые турецкие защитники. Кроме того, Вут отвлекал на себя внимание игроков обороны. Например, в случае с первым ответным голом турки ждали неприятности от центрфорварда, а мяч забил центральный защитник.

Винченцо Монтелла в свою очередь не стал или не смог перестроить игру своих подопечных после перерыва. Не стал, потому что его устраивал сценарий матча. А не смог, поскольку некем было усилить игру в обороне. Дисквалификация Мериха Демирала тоже сказалась на прочности турецкой защиты. Да, заменивший Мериха Самет открыл счёт, но оба гола голландцы забили после просчётов защитников.

У Кумана сработал план «Б», а у Монтеллы такого не нашлось. Конечно, турки вправе сетовать на попадание в штангу Арды Гюлера или на неиспользованный Керемом Актюркоглу момент в конце. Но на победу в четвертьфинале турки не наиграли. При всём уважении к симпатичной команде Монтеллы.

Рональд Куман может чувствовать себя именинником. Голландцы впервые с 2004 года вышли в полуфинал и вернутся домой как минимум с бронзовыми медалями. Однако вопросы к знаменитому в прошлом защитнику-бомбардиру остались. И главный из них — а что мешало сборной Нидерландов играть в первом тайме так же, как во втором?