Англия снова чудом спаслась. Помогли шальной удар, каркас ворот и пенальти

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вчера, 22:55

Подопечные Саутгейта всё ещё в игре.

Безударные 45 минут

В дебюте встречи соперники обменялись неопасными выпадами, а потом, где-то минуты с пятой швейцарцы установили контроль над мячом и стали диктовать свои условия. Несколько раз он влетал в английскую штрафную и метался там. Но до ударов дело не дошло. Англичане перехватили мяч, принялись катать его по полю, сбивая таким образом темп матча. Первая позиционная атака сборной Англии завершилась дальним ударом. Но мяч после серии рикошетов потерял скорость и прикатился к защитникам сборной Швейцарии.

Затем Харри Кейн отпасовал назад под удар Кобби Майну, но на пути снова встретились игроки в красной форме. После этого Майну хорошо поборолся в центре, перехватил мяч, но, ворвавшись в штрафную, юный полузащитник слишком далеко его отпустил.

Преимущество англичан стало заметным. Причём в эти минуты команда Гарета Саутгейта совершенно не напоминала ту сборную Англии, которую костерили все кому не лень. Англичане играли быстро, с использованием флангов, выигрывали большинство единоборств и подборов. Но преодолеть крепкую швейцарскую оборону не получалось.

Швейцарцы ответили активностью Бреля Эмболо, который отобрал мяч, но не смог пробить. Мишель Эбишер просочился по левому флангу и вынудил Джордана Пикфорда играть ногами. Но две вылазки не изменили характера игры. Англичане, в составе которых выделялись Кобби Майну, Букайо Сака и один из героев предыдущего раунда Джуд Беллингем смотрелись интереснее и агрессивнее. Однако работы у вратарей Джордана Пикфорда и Янна Зоммера не было.

Первый голевой момент был создан на исходе тайма. Сака в очередной раз обыграл Эбишера на правом фланге и сделал передачу на Майну, но удар Кобби был заблокирован. Розыгрыш углового ничего интересного не принёс. Первые 45 минут истекли. Разумеется, при счёте 0:0.

Обмен голами

После перерыва характер матча не изменился. Англичане были активнее, швейцарцы — аккуратнее. А потом вдруг завелась сборная Швейцарии, что оказалось неожиданностью для английской команды. Ремо Фройлер запустил в штрафную Эмболо. Но Брель вместо того чтобы сильно ударить или сделать пас свободному партнёру, несильно ударил прямо в руки Пикфорду. А через несколько минут Эмболо после подачи Рикардо Родригеса уже пробил не то шеей, не то плечом. Мяч прилетел к вратарю. Однако тревожный звоночек у английских ворот прозвенел. Затем последовала быстрая атака сборной Швейцарии, которую начал Мануэль Аканджи, продолжили Рубен Варгас и Дан Ндойе. Джон Стоунз выбил мяч на угловой.

Англичане не сразу, но выровняли игру. Однако они довольно долго не приближались к воротам Янна Зоммера. Фил Фоден сделал заброс в штрафную, но Джуд Беллингем не смог обработать мяч и упустил его за линию ворот. Ударов по воротам Зоммера по-прежнему не было. Саутгейт же не спешил с заменами.

И когда показалось, что маятник вот-вот качнётся в сторону англичан, швейцарцы вышли вперёд. Отличный пас Фабиана Шера, прострел Дана Ндойе и Брель Эмболо в падении протолкнул мяч в ворота Пикфорда. Так, за 15 минут до завершения второго тайма англичане оказались в роли отыгрывающихся. И тут Саутгейт произвёл тройную замену — выпустил Люка Шоу, Коула Палмера и Эберечи Эзе вместо Кирана Триппьера, Эзри Консы и Кобби Майну.

Но лишь три минуты продержалось преимущество сборной Швейцарии. Букайо Сака после паса Кейна решился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал. Случился гол, несмотря на бросок Зоммера и попытку Гранита Джаки заблокировать удар. Снова ничья, но уже 1:1.

Гол придал сил английской сборной. Опасно бил Кейн, но удар был заблокирован. Англичане хотели дожать соперника в основное время, но сами чуть не пропустили. Бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер не смог как следует обработать мяч в штрафной и упустил отличную возможность провести победный гол. В итоге после 90 минут ничья 1:1. Соперникам пришлось продолжить выяснение отношений в дополнительной 30-минутке.

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним

В дополнительное время первый удар нанесли швейцарцы, но Шер пробил крайне неудачно. Зато Деклан Райс мог выстрелом с 30 метров вывести англичан вперёд, однако Зоммер потащил мяч, летевший в нижний угол. Английская сборная усилила натиск. Опасно бил Беллингем, но Зоммер довольно легко справился с этим ударом. Добиться большего в первом из дополнительных таймов соперникам не удалось.

Во второй 15-минутке глупую травму получил Кейн. Харри вылетел за пределы поля и ушиб ногу о скамейку запасных. Пришлось заменить капитана на Айвена Тоуни. У швейцарцев с поля ушёл Эмболо, и вместо него выскочил Джердан Шакири.

Швейцарцы вдруг завелись, словно не хотели доводить игру до пенальти. Силвэн Видмер не рискнул пробить, когда ему никто не мешал. Затем Шакири прямо с углового угодил в крестовину. И напоследок Пикфорд с трудом справился с ударом Уокера. Но 120 минут игрового времени истекли — 1:1. Пришлось прибегнуть к серии 11-метровых.

Коул Палмер развёл мяч и Зоммера по разным углам. А Пикфорд легко отразил слабенький удар Мануэля Аканджи. Джуд Беллингем посмотрел, куда дёрнулся Зоммер и катнул мяч в противоположный угол. Фабиан Шер перехитрил Пикфорда. Букайо Сака очень волновался, но всё же пробил точно в цель. Пикфорд угадал, куда будет бить Джердан Шакири, но отбить удар не смог. Зоммер тоже был близок к тому, чтобы взять выстрел Айвена Тоуни, но мяч запрыгал в сетке. Зеки Амдуни пробил по центру, а Пикфорд завалился в угол. Трент Александер-Арнольд мощным ударом в угол вывел англичан в полуфинал. Победа англичан 5:3.

Симпатичная швейцарская команда Мурата Якина покидает Евро с высоко поднятой головой. Сборная Швейцарии ни разу не проиграла в игровое время. Но, к сожалению для них, дрогнул один из лучших игроков — Мануэль Аканджи, который ранее не подходил к точке. Допустил ошибку и Мурат Якин, передержав в запасе Джердана Шакири.

А сборная Англии гарантировала себе как минимум бронзу. И как бы не кляли на все лады Гарета Саутгейта, для которого прошедший поединок стал юбилейным, он остаётся самым успешным тренером сборной Англии в нынешнем столетии. На этот раз англичане сыграли в рациональный, может, не самый зрелищный, но при этом очень разумный и совсем не в скучный футбол. А когда вице-чемпионам стало тяжело, то они проявили и волю, сумев быстро отыграться.

Серия пенальти — предмет отдельного разговора. Как хладнокровно и уверенно пробивали англичане с точки. А ведь противостоял им опытнейший Янн Зоммер. Да и потеря капитана и штатного пенальтиста Харри Кейна никоим образом не помешала.