Вылет Бразилии, сенсация от Канады, а Месси подставил Аргентину. На Кубке Америки будет финалист из РПЛ

1720333282

07 июля 2024, 09:21

Уругвай остановил одного из главных фаворитов.

Бьелса разоружил сборную Бразилии

«Селесао» вылетели в четвертьфинале без Винисиуса. Вингер «Реала» пропустил матч против Уругвая из-за перебора жёлтых карточек. Ключевая потеря для Бразилии. Левый форвард мог бы пригодиться. Без него Бьелса построил гильотину, уругвайцы перерезали атаки «селесао». Активно работал правый фланг с Нандесом. Атакующий хавбек «Кальяри» выполнял приказы Бьелсы, но перестарался. Нандес жёстко сыграл против Родриго и получил заслуженную красную карточку. Но даже в меньшинстве уругвайцы неплохо держались. Нулевую ничью сложно назвать футбольным шедевром. На две команды было три хороших момента. Уругвайцам респект за удары из-за пределов штрафной Бразилии. А вот подопечные Доривала плохо сыграли в финальной трети поля — 1 удар из пределов штрафной площади. Бразилии остро не хватает центрального форварда с опытом и классом. Эндрик слишком юный, его можно закрыть.

Голов в матче не было, пришлось бить пенальти. Голкиперу Уругвая Рочету удалось взять удар Милитао из «Реала». А хавбек Дуглас Луис – новичок «Ювентуса», пробил в штангу, поэтому даже сейв Алиссона после пенальти от капитана уругвайцев Хименеса из «Атлетико» ничего не изменил. Бьелса прошёл Бразилию. Победа Уругвая значит, что в финале Кубка Америки точно будет представитель РПЛ . В заявке Бьелсы есть Оласа из «Краснодара» и Маричаль из «Динамо». А сыграет их сборная против Колумбии, где футболисты из РПЛ появляются на поле, пока уругвайцы ждут развязки со скамейки запасных.

Эквадор едва не выбил чемпионов мира

Чемпионов мира и Южной Америки снова выручил голкипер. Эмилиано Мартинеса не все любят. Страж ворот сборной Аргентины раньше мерзко вёл себя с соперниками в сериях пенальти на Кубке Америки и ЧМ . В ФИФА даже пересмотрели правила исполнения пенальти. Голкиперам запретили общаться с оппонентами и гримасничать. Но надо отдать должное голкиперу «Астон Виллы». Мартинес шикарно работает в критический момент. Рядом с танцами и провокациями не забывает о сочувствии. Знаем, что в финале ЧМ -2022 Мартинес толкнул пахом голову наклонившегося Мбаппе перед пенальти. За такое надо давать жёлтую карточку, хотя Килиан тогда улыбнулся и не промахнулся. А вот два игрока сборной Эквадора не справились с нервами. Но после победы Мартинес первым делом побежал утешать рыдавшего голкипера сборной соперника.

Эмилиано спас Месси от вылета, а вот Лионель подставил Аргентину. Капитан попал мячом в перекладину, когда пытался исполнить «паненку» в стиле Зидана из финала ЧМ -2006. Голкипер подстраховал, как и напарники, банда Месси хорошо исполнила пенальти. А Эквадор хвалим за гол на 92-й минуте. Хотя голкипер Аргентины взял также пенальти от Эннера Валенсии во втором тайме, соперник в итоге сравнял счёт. На Кубке Америки такой регламент, как в Кубке России – сразу серия пенальти, если ничья. Действующие обладатели трофея аргентинцы понервничали, но пошли дальше и сыграют против сенсации турнира – сборной Канады.

Марш добился исторического успеха

Тренер сборной Канады Джесси Марш работал в Европе с «Лейпцигом», «Зальцбургом» и «Лидсом». Даже странно, что ставленника Рангника не пригласили в сборную США . Хозяева турнира без Марша провалились, не вышли из группы. А вот скромная Канада под руководством тренера на первом в истории Кубке Америки оказалась в полуфинале. Играли в плей-офф против симпатичной сборной Венесуэлы. Аргентинские наставники на этом Кубке Америки в фаворе. Сразу четыре тренера выиграли свои группы. Венесуэла Батисты оказалась первой в компании с Эквадором, Мексикой и Ямайкой. Старина Рондон, бывший форвард «Зенита», в 34 года по-прежнему опасен. Забил 3 мяча и сделал 1 ассист на турнире. Венесуэла надеялась на выход в полуфинал, ведь сборная Канады с явными игровыми проблемами. Но любители хоккея научились отправлять футболистов в Европу. Понятно, что не все большие звезды, как Дэвис – футболист «Баварии», но ребята из «Фулхэма», «Селтика» и «Марселя» помогают игрокам, представляющим клубы МЛС .

Тренер Марш сыграл грамотным вторым номером против Венесуэлы с контратаками и моментами. Завершили матч вничью 1:1. В серии пенальти героев не было. Некоторые игроки били мимо створа ворот, а голкиперы чаще всего не угадывали. Но опытный вратарь «Портленда» Максим Крепо потащил неудачный удар, канадцы выиграли 4:3 и проследовали в исторический полуфинал против Аргентины. Команда Скалони играет на Кубке Америки не очень свежо и здорово, поэтому Марш верит в сенсацию. Хотя её нужно заслужить. Разумеется, Канада — аутсайдер против Аргентины. Ведь даже когда Месси плох, его напарники включают характер.

Колумбия разгромила сборную Панамы

Единственный четвертьфинал без серии пенальти. В полуфинал после разгрома вышли Кастаньо и Кордоба из «Краснодара», а также Карраскаль из «Динамо». Из этой тройки только форвард Джон в основе Колумбии, а Хорхе выходит на замену. С Панамой победитель группы Бразилии – аргентинский наставник Лоренцо, справился в первом тайме. Уже на 15-й минуте счёт был 2:0 в пользу колумбийцев. Сначала Кордоба удачно сыграл головой после подачи с угла поля. Затем Ариаса толкнули в спину в штрафной площади. Хамес Родригес реализовал пенальти. Для ветерана и бывшего игрока «Реала» это первый мяч на Кубке Америки, зато у него теперь 5 ассистов после двух голевых передач против Панамы. До перерыва счет стал 3:0, а во втором тайме колумбийцы реализовали ещё два удара в створ чужих ворот. Команда Нестора Лоренцо нашла свою игру, невзирая на многочисленные попытки сборной Панамы добраться до ворот голкипера Варгаса, который вытеснил известного Давида Оспину в запас.