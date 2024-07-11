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Аргентина — Колумбия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (15.07.2024)

11 июля 2024, 19:34
Аргентина — Колумбия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (15.07.2024)

Аргентина

"Бело-голубые” на данный момент являются лидерами в рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей с их участием, что понимать каким может быть исход будущей встречи. Пятого июля сборная обыграла эквадорцев с разницей в один мяч (2:1).

10-го числа сборная выиграла Канаду со счетом 2:0.

Колумбия

"Кофейщики” занимают 12 место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние сыгранные матчи. Седьмого июля национальная команда обыграла Панаму с разницей в пять мячей (5:0)

11-го числа сборная опередила Уругвай на один мяч (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Аргентины — 2.26

  • Ничья — 3.07

  • Победа Колумбии — 3.96

  • Победа Аргентины с форой -1.5 — 4.30

  • ТБ 3.5 — 4.85

  • ТМ 3.5 — 1.14

Статистика

  • Аргентина победила во всех пяти последних матчах.
  • У Колумбии за тот же период времени четыре триумфа.
  • Последняя очная встреча закончилась в пользу Аргентины.

Прогноз

Аргентина показывает идеальную серию из побед. Рекомендуем заключить пари на победу аргентинской национальной команды в БК Pinnacle с коэффициентом 2.26.

Все комментарии
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11 июля в 19:40
Аргентина действительно выглядит фаворитом предстоящего матча, учитывая её последние победы и статистику. Однако Колумбия также имеет хорошую форму и способна преподнести сюрприз.
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