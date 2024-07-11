Аргентина — Колумбия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (15.07.2024)

Аргентина
"Бело-голубые” на данный момент являются лидерами в рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей с их участием, что понимать каким может быть исход будущей встречи. Пятого июля сборная обыграла эквадорцев с разницей в один мяч (2:1).
10-го числа сборная выиграла Канаду со счетом 2:0.
Колумбия
"Кофейщики” занимают 12 место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние сыгранные матчи. Седьмого июля национальная команда обыграла Панаму с разницей в пять мячей (5:0)
11-го числа сборная опередила Уругвай на один мяч (1:0).
Котировки БК Pinnacle
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Победа Аргентины — 2.26
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Ничья — 3.07
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Победа Колумбии — 3.96
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Победа Аргентины с форой -1.5 — 4.30
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ТБ 3.5 — 4.85
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ТМ 3.5 — 1.14
Статистика
- Аргентина победила во всех пяти последних матчах.
- У Колумбии за тот же период времени четыре триумфа.
- Последняя очная встреча закончилась в пользу Аргентины.
Прогноз
Аргентина показывает идеальную серию из побед. Рекомендуем заключить пари на победу аргентинской национальной команды в БК Pinnacle с коэффициентом 2.26.