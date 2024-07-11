Аргентина — Колумбия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (15.07.2024)

1720715668

11 июля 2024, 19:34

Аргентина

"Бело-голубые” на данный момент являются лидерами в рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей с их участием, что понимать каким может быть исход будущей встречи. Пятого июля сборная обыграла эквадорцев с разницей в один мяч (2:1).

10-го числа сборная выиграла Канаду со счетом 2:0.

Колумбия

"Кофейщики” занимают 12 место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последние сыгранные матчи. Седьмого июля национальная команда обыграла Панаму с разницей в пять мячей (5:0)

11-го числа сборная опередила Уругвай на один мяч (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа Аргентины — 2.26

Ничья — 3.07

Победа Колумбии — 3.96

Победа Аргентины с форой -1.5 — 4.30

ТБ 3.5 — 4.85

ТМ 3.5 — 1.14

Статистика

Аргентина победила во всех пяти последних матчах.

У Колумбии за тот же период времени четыре триумфа.

Последняя очная встреча закончилась в пользу Аргентины.

Прогноз

Аргентина показывает идеальную серию из побед. Рекомендуем заключить пари на победу аргентинской национальной команды в БК Pinnacle с коэффициентом 2.26.