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"Жувентуде” — "Атлетико Минейро”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (17.07.2024)

вчера, 07:03

"Жувентуде”

"Попугаи” на данный момент стоят на 27-м месте в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием. Седьмого числа футбольный клуб обыграл "Гремио” с разницей в три мяча (3:0).

11-го июля "Жуве” выиграли "Интернасьональ” со счетом 2:1.

"Атлетико Минейро”

"Петушки” в рейтинге КБФ расположились на 3-м месте. вспомним результаты последних нескольких матчей. Восьмого июля команда уступила три мяча "Ботафого” (3:0).

12-го июля "Атлетико Минейро” выиграли "Сан Паулу” с результатом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа "Жувентуде” — 3.28
  • Ничья — 3.18
  • Победа "Атлетико Минейро” — 2.32
  • Победа "Атлетико Минейро” с форой -1.5 — 1.05
  • ТБ 3.5 — 4.50
  • ТМ 3.5 — 1.15

Статистика

  • "Жувентуде” получили три триумфа в последних пяти матчах.
  • У "Атлетико Минейро” за тот же период времени две победы.
  • Последние три очные встречи закончились в пользу "Атлетико Минейро”.

Прогноз

"Атлетико Минейро” показывает себя с хорошей стороны на протяжении последних игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Атлетико Минейро” с коэффициентом 2.32.

Все комментарии
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вчера в 08:50
Прогноз на матч «Жувентуде» — «Атлетико Минейро» дать сложно, так как обе команды находятся примерно на одном уровне. Можно предположить, что игра будет напряжённой и результат может быть непредсказуемым.
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вчера в 08:44
Учитывая последние результаты и очные встречи, можно предположить, что «Атлетико Минейро» имеет небольшое преимущество и может победить в этом матче.
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