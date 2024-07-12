"Жувентуде” — "Атлетико Минейро”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (17.07.2024)

1720757030

вчера, 07:03

"Жувентуде”

"Попугаи” на данный момент стоят на 27-м месте в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием. Седьмого числа футбольный клуб обыграл "Гремио” с разницей в три мяча (3:0).

11-го июля "Жуве” выиграли "Интернасьональ” со счетом 2:1.

"Атлетико Минейро”

"Петушки” в рейтинге КБФ расположились на 3-м месте. вспомним результаты последних нескольких матчей. Восьмого июля команда уступила три мяча "Ботафого” (3:0).

12-го июля "Атлетико Минейро” выиграли "Сан Паулу” с результатом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победа "Жувентуде” — 3.28

Ничья — 3.18

Победа "Атлетико Минейро” — 2.32

Победа "Атлетико Минейро” с форой -1.5 — 1.05

ТБ 3.5 — 4.50

3.5 — 4.50 ТМ 3.5 — 1.15

Статистика

"Жувентуде” получили три триумфа в последних пяти матчах.

У "Атлетико Минейро” за тот же период времени две победы.

Последние три очные встречи закончились в пользу "Атлетико Минейро”.

Прогноз

"Атлетико Минейро” показывает себя с хорошей стороны на протяжении последних игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Атлетико Минейро” с коэффициентом 2.32.