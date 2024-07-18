Нет опорника, плеймейкера и зрелых лидеров. В остальном у «Спартака» всё замечательно

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18 июля 2024, 18:26

Не доверяйте им на короткой дистанции.

«Спартак» обычно играет отрезками

Представьте, что клубы РПЛ – живые люди. И надо выбрать того, кому точно нельзя доверять. Большинство хором назовет «Спартак». Фанаты «красно-белых» помнят о колесе Сансары. Знаменитая шутка о круговороте событий в клубной природе перешла в разряд метафизических футбольных приколов. Жизнь и смерть надежд «Спартака», беспробудная карма. Тяжело понять, где так нагрешили, но невезучие ребята.

«Спартак» вылетел из Кубка России весной в матче против «Балтики». Команды, которая покинула РПЛ . «Красно-белых» тренировал молодой специалист, который был в штабе Абаскаля. Гильермо начал прошлый сезон серией побед, три успеха подряд. Заговорили о чемпионских надеждах, конкуренции с «Зенитом». Поехали в Екатеринбург к «Уралу», который тоже хорошо стартовал. Проиграли сами себе и сопернику.

Нельзя судить о работе Станковича после первых туров в РПЛ . Старт у сербского тренера неприятный, хотя по именам соперников не самый жесткий. «Оренбург», раньше успешно связанный газовыми трубами с «Зенитом», всегда со зверской серьезностью подходит к поединкам со «Спартаком». Фаворит из Москвы потерял очки в 4 из 10 матчей против середняка. «Оренбург» трижды обыграл «красно-белых» в чемпионате.

«Спартак» выиграл всего два из пяти поединков против этого соперника на выезде в РПЛ . «Химки» – ещё один коварный оппонент. Новичок лиги может навязать борьбу. «Крылья Советов», «Ахмат» и «Факел» тоже отбирали у «Спартака» очки в последних сезонах. В календаре опасные середняки. Но допустим, что «Спартак» стартовал с 5 побед. А дальше выездной матч с «Зенитом», где легко сломать гостей морально.

Амарал не подписал новых Промесов

«Зенит» взял Глушенкова, который подходит «Спартаку» для работы под нападающим. Семак ждёт серба Илича, который тоже мог бы усилить центр поля «красно-белых». Но «Лукойл» не даст директору Амаралу 27 млн евро на одного новичка. Боссы припоминают ставку на форварда Угальде, за которого отдали 13 млн евро. Нападающий «Спартака» Соболев хочет уйти в «Зенит», однако в четверг футболиста внесли в заявку москвичей на новый сезон РПЛ . Кассьерра в «Спартак» не пойдёт.

Забросили слух, что Промеса отпустят в Москву, но это неправда. «Красно-белые» официально объявили о прекращении сотрудничества с голландцем. Контракт закончился, игрок недоступен. И новые Промесы в «Спартак» пока не приехали. Трансферный бюджет ниже, чем у «Зенита». Но нет даже умных ловких ходов селекционной службы. Бразильский ветеран Жозе может заиграть в атаке, если найдет общий язык с инсайдами.

Но Станкович в каждом клубе искал Родри и Ольмо. Проще говоря, ему нужен толковый опорник с пасом и важна современная «десятка». Пруцев и Игнатов на роли будущих чемпионов вряд ли тянут. Они могут прибавить у нового тренера, но это не суперзвезды по меркам РПЛ . Одному из самых опытных Зобнину ещё надо найти место в основе. А молодые ребята после классных матчей жестко ошибаются, как раньше Максименко.

Литвинову, Умярову, Пруцеву и Хлусевичу, а также легионерам – Рябчуку, Таварешу, Бонгонде и Медине, не гарантировали места в основе. У «Спартака» нет проблем «Динамо», где очень короткая скамейка на старте сезона. Но Станкович понимает, что даже если в заявке два состава, но нет зрелых лидеров, то все попытки собрать очки на старте сезона пойдут прахом. Успешность «Спартака» нельзя предугадать летом.

У команды есть нераскрытый потенциал

На днях увидели «коллизию Саутгейта». Всех, кто по делу критиковал Гарета за плохой футбол Англии на Евро, автоматически записывали в «хейтеры» тренера. Это неверная трактовка. Критика не мешает похвалить Саутгейта за участие в реформировании английского футбола. И вёл себя всегда как джентльмен. Любую футбольную персону или команду можно одновременно ругать и хвалить. Просто в разных плоскостях.

«Спартак» в прошлом сезоне замыкал тройку лучших по интенсивности высокого прессинга. Были четвертыми в списке лучших по пропущенным мячам. Бабич стабилизировал игру в защите, почти повторили показатель «Факела». Качество атак было критически низким, особенно без Промеса весной. Но реализация не подвела. Вот только «Спартак» набрал больше пунктов, чем заслужил по качеству командной игры.

Фанатов клуба должно настораживать желание спихнуть всю ответственность за результат на тренера. Станкович пришел и должен сделать красиво, не получив статусных новичков. Или окажется, что Абаскаль – плохой тренер, и тогда «Спартак» всех сметет, ведь готов к прорыву. Или серб станет очередным заложником особенностей московского клуба, где тренеров уважают обычно чуть меньше, чем уборщиков.

Вторые работают на «Спартак» дольше, а с тренерами часто жестко промахивались. Также речь о клубе, где не смог поддержать форму капитан Джикия. Речь о клубе, где ключевую ставку сделали на дважды осужденного Промеса. Речь о клубе, откуда хочет уйти вице-капитан Соболев. Неужели в «Спартаке» всё замечательно? Станкович так не считает, он прятал спарринги от требовательных фанатов команды.

Возможно, скрывали неготовность москвичей к сезону, а не тайную тактическую магию. «Спартак» в прошлом сезоне выступил ниже возможностей. Им стоило зайти в финал Кубка страны против «Зенита» вместо «Балтики». Стоило лучше работать со многими футболистами персонально. Угальде в «Твенте» был одним из лидеров, а в «Спартаке» провалился. Станкович перезапускает тревожный проект.