Никто не думал, что Роналду и Мбаппе ждёт такая участь. Сыграли на Евро хуже школьника

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вчера, 23:11

Ямаль забрался дальше, чем признанные мастера.

На Евро-2024 случилось много неудач у игроков линии атаки. А вот любая классическая сборная разочарований будет неоднородной. Слишком мало серьезных грехов у голкиперов и защитников. Слишком много недочётов у футболистов линий атаки. Поэтому составляем не команду, а список из имён игроков и тренеров, которые точно недоработали и разочаровали.

Криштиану Роналду (Португалия)

Поставил собственные интересы выше командных задач. Умный капитан должен был попросить тренера убрать себя в запас и выходить свежим на замену. Роналду получал моменты, у него xG на 4-5 голов. Но форма Криштиану оказалась слишком слабой, чтобы впечатлить результативностью. Даже пенальти в дополнительное время против Словении не реализовал. Великий форвард не забил после 23 ударов.

Антуан Гризманн (Франция)

Тяжело было поверить, что Антуан может играть за свою любимую команду настолько плохо. В «Барселоне» Гризманну бывало неуютно, но вот за Францию всегда играл круто. Причём почти не пропускал поединки. Но любимчик тренера Дешама в итоге поссорился с колючим наставником. Антуан нашёл моменты, но не смог их реализовать. Гризманн был бледной тенью, а не лидером французов.

Фил Фоден (Англия)

Рекламный слоган гласит, что Фодену удобно играть на любой позиции, кроме позиции проигравшего футболиста. Что ж, у Фила на Евро великая статистика – 7 поединков, 7 игр, 7 матчей. Англичане шутят, что Фоден может играть Бонда – агента «007», ведь у него нет голов и ассистов в семи играх. Саутгейт слепо верил хавбеку. Удивительный провал, так как это молодой и талантливый игрок.

Килиан Мбаппе (Франция)

К Роналду лучше не подходить с вопросом о провале на Евро, может ударить микрофоном. А Мбаппе спокойно признал, что провалился. Знаем причины – болела спина, сломал нос о соперника. Но даже когда здоровье не мешало, Килиан смотрелся откровенно плохо. Потерял форму в ПСЖ , а впереди дебют в «Реале». На Евро у Мбаппе много ударов, но меткость его подвела. А Килиан подвёл Францию.

Гарет Саутгейт (Англия)

Странно, что защитники Саутгейта не могут понять, что в футболе нельзя нахваливать тренера за былые заслуги. Моуриньо тренирует «Фенербахче», а не «Баварию», поскольку великому Жозе нечего сейчас дать клубу из Мюнхена. Саутгейт тоже ничего не дал сборной Англии на конкретном турнире. Именно поэтому он в данном списке. С таким составом кто угодно будет претендовать на финалы.

Ромелу Лукаку (Бельгия)

За Лукаку говорят его промахи. Из 11 ударов сразу 8 были в створ чужих ворот. Это показывает, что великан из сборной Бельгии находился на удачных ударных позициях. В результате Ромелу не забил ни одного мяча. Сборная Бельгии, у которой догорает потенциал «золотого поколения», бесславно покинула чемпионат Европы после автогола с Францией. Лукаку стоило иначе работать на передовой.

Лучано Спаллетти (Италия)

Спаллетти замыкает пятёрку самых высокооплачиваемых тренеров на Евро. Но свои 3 млн евро не отработал. Лучано молодец, что подхватил Италию после предательства Манчини. Но Спаллетти виноват в том, что чемпионы Европы так легко потеряли свой статус. Италия, невзирая на более скромный состав, чем раньше, могла пробраться в плей-офф намного дальше. Но тренер подвёл.

Харри Кейн (Англия)

Забивал мячи, но как же вяло Кейн сыграл. Худший его турнир в составе сборной Англии, а ведь это лучший снайпер в истории сборной. Харри не стал настоящим вожаком и капитаном на Евро. Ему везло в отдельных эпизодах, как с пенальти против Нидерландов. Неосторожный защитник и арбитр подарили шанс отличиться. Но даже Саутгейт признал после финала, что Кейну турнир совсем не удался.

Кай Хаверц (Германия)

Немцы создали ложному форварду моментов на 4-5 мячей. Хаверц мог забить больше, а отличился лишь дважды с пенальти. Кай попал в команду, где шикарные инсайды, но в итоге от Фюллькруга порой было больше пользы, чем от хавбека, часто играющего на острие. Идея Нагельсманна сделать из Хаверца левого латераля провалилась до Евро, а на турнире увидели крах надежды получить центрфорварда в лице Кая.

Дидье Дешам (Франция)

В заявке сборной Франции чемпионы мира моложе, чем у команды Германии. Но ветераны Гризманн и Канте при поддержке более молодых ребят – Мбаппе и Дембеле, провалились. Не выиграли свою группу, уступив в итоге команде Австрии. Поэтому попали в сложную часть сетки. Дешам отработал ужасно, поэтому странно видеть решение чиновников оставить Дидье на посту. Зидан давно хочет возглавить Францию.

Огорчение турнира. Осторожность фаворитов

Как показал пример Саутгейта, «автобус» не поможет взять трофей. Но многие наставники придержали коней, о чём в итоге пожалели. Сборные Грузии и Турции подарили зрителям больше удовольствия, чем команды Бельгии, Франции и Англии. Португальцы тоже недоработали, хотя у них был потенциал для агрессивной игры в атаке. Но Роналду перетянул внимание на себя, будучи в плохой форме. На этом Евро проиграл культ личности. Жозе Фонте, бывший защитник Португалии и чемпион Европы, честно написал, что футболисты в финале турнира 2016 года не слышали подсказки Криштиану на бровке, ведь были увлечены игрой. На Фонте сразу накинулись фанаты Роналду, забыв, что сила той Португалии была в единстве. Спустя восемь лет солидарная сборная Испания оставила позади сборные с наглыми звёздами. Критика в адрес многих знаменитых футболистов после Евро обоснована. Наблюдения и статистика вместе показали, что это слабый кубок для Роналду, Мбаппе, Лукаку и Фодена.