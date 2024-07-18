Главный донор «Спартака», «Локомотива» и «Зенита». «Крылья Советов» начнут сезон против чемпиона

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18 июля 2024, 14:07

Тренер Осинькин умеет воспитывать футболистов.

Самарцы не скатились, хотя постоянно теряют талантов

Два Андреева – директор и агент, заправляют в «Крыльях Советов». Один с выгодой для себя переводит ценных футболистов в Москву и Санкт-Петербург. Другой следит, чтобы клуб из Самары не развалился под тяжестью вечных потерь. Процессами также управляет главный тренер Осинькин. Отпраздновал четыре года в клубе. Для большинства команд РПЛ это солидный срок на одном месте. Наставник подходит коллективу.

Из «Чертаново» перевели целую группу талантливых футболистов, которых теперь прекрасно знаете. Они бегают за «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». В Санкт-Петербург порой попадают транзитом. Контракт Коваленко лежал в офисе «Сочи», затем талантливый молодой хавбек оказался в заявке Семака. Соболев играл за «Крылья Советов» до «Спартака». А теперь человек в кепке с дельфином по пути в состав «Зенита».

Список донорской помощи грандам РПЛ от «Крыльев Советов» невероятно длинный. Активно подписывают футболистов, в которых другие не верят. А позже отправляют на повышение. Впечатляющие масштабы футбольной торговли. В РПЛ никто больше так не умеет. Лимит на легионеров ослабили в интересах богачей. Но даже «Зениту» пригодились люди, прошедшие школу в Самаре. Например, Сергеев и Горшков.

Из-за конкуренции форвард может уйти летом, но левый защитник только приехал и попробует себя показать. Также новым лидером «Зенита» может стать Максим Глушенков. Угадайте с первой попытки, где именно небанальный нападающий раскрылся до появления в «Локомотиве». В «Чертаново» и «Крыльях Советов». Глушенкову не стоит называть фанатов «клоунами», но будет скромнее – заиграет.

Для поддержания конвейера нужен очень успешный сезон

«Крыльям Советов» точно нельзя на вторую строчку. Гиблое место, потом можно повторить путь «Сочи». Осинькин заигрывал с вылетом из РПЛ , куда сначала поднялся. Теперь клуб из Самары чередует сезоны, когда финишируют в районе 8-9 места, с непростыми годами. Снова могут завалиться на двенадцатую строчку? Сказываются потери, ведь селекционеры не могут угадывать в ста процентов случаев. Есть и промахи.

Но скауты из Самары работают на уровне с ребятами из «Оренбурга». При этом набирают не только легионеров вроде крепких Костансы, Бейла и Гарре, но также молодых российских футболистов. Голкипер Ломаев получил конкурента в лице опытного Песьякова. И куда чаще в «Крыльях Советов» давали шанс юным игрокам. В субботу дома сыграют против «Зенита». Важно задать ритм на старте сезона, набирая очки.

«Крылья Советов» пока не перешли к статусу «Ростова». Им надо ещё чаще огорчать лидеров. Не стоит наивно верить, будто хватит сил для финиша в тройке, хотя в РПЛ всякое случалось. Но для рекламы Самары среди талантливых легионеров и россиян важно опережать клубы из Москвы в таблице. Хотя бы по ходу сезона «Крыльям Советов» нужен яркий отрезок. Впереди ведь не только продажи, но и подписания.

Пока ушли только Горшков в «Зенит» и Салтыков в «Локомотив», закончилась аренда атакующего хавбека. Но нет подписаний, и это плохо. Соперники изучили методы «Крыльев Советов». Чтобы такой проект развивался, селекционный генератор должен работать круглосуточно. Через клуб прошли многие футболисты. От форварда «Локомотива» Сарвели до лидера обороны «Факела» Божина. Но и о себе важно думать.

Пиняеву, Пруцеву и Глушенкову пора стать суперзвездами РПЛ

Максим провёл классный прошлый сезон. Но теперь его проверят на стабильность и умение бороться с конкуренцией. Пиняева предлагают «Спартаку», ведь в «Локомотиве» появился ещё один атакующий хавбек из «Крыльев Советов» — Салтыков. Молодые ребята вместе с Пруцевым и Литвиновым, которые играют после Самары за «Спартак», должны в новом сезоне изменить свой статус. Пора стать зрелыми мастерами.

Как видим по Ямалю, футболисты становятся спелыми плодами для первого состава намного раньше. Уже есть 14-летние дебютанты. Это Кокорин ходил до 25 лет в «талантливых», а футболистам из «Крыльев Советов» важно показать себя сразу. Нужно учиться у Анюкова, ещё одного человека из самарского футбола, который смог стать стабильным игроком «Зенита». Важно найти также зарубежных покупателей.

Вот эта часть общей картины огорчает. Агент Андреев, который контролирует карьеры Глушенкова, Пиняева, Соболева, Сергеева, Пруцева, Зобнина, Зиньковского и Салтыкова, не большой мастер работы с зарубежными клубами. По понятным причинам проще организовать переход Глушенкова в «Зенит», чем в «Боруссию». А трансфер Захаряна – самого дорогого клиента Андреева, организовала группа посредников.

Журналист и комментатор Арустамян помог Арсену. А Соболев, если сорвется трансфер в «Зенит», вряд ли станет форвардом «Лацио». Но раз судьба распорядилась, что десятки талантливых россиян прошли школу «Крыльев Советов» и многие в грандах, то пора этой банде себя показать. Два десятка имен молодых игроков убеждают, что «Крылья Советов» создали уникальную школу подготовки. Пусть ценят Осинькина.

А ещё пусть не забывают, что пора поднять суммы трансферов. Со многими расстались за «копейки» для футбола. «Крылья Советов» должны зарабатывать больше. Но для этого воспитанникам тренера Осинькина важно впечатлить в грандах. Стоит признать, что Пруцев и Соболев, Коваленко и Пиняев не всегда играли стабильно. Молодые россияне не привыкли к конкуренции, но желаем им всем успеха в новом сезоне.