РПЛ надо смотреть из-за «Спартака», трансферов «Зенита» и дерби. Карпин тоже готов развлекать

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17 июля 2024, 22:42

Уникальный чемпионат, где даже второе место – это плохо.

Много московских дерби

Нет борьбы за вторую путевку в Лигу чемпионов, что неприятно для клубов. В Европе больше нет высшего дивизиона, где «серебро» так мало значит. Дело не только в деньгах от УЕФА , но и в престиже. Зато статуса РПЛ добавляют московские дерби. Областные «Химки» тоже рядом, постараются огорчить столичных соседей. И хотя есть братские дерби, как у «Динамо» и ЦСКА , все поединки четырех клубов Москвы являются украшением РПЛ . Интересно смотреть по одной простой причине – никто не выше классом из соседей. В прошлом сезоне «чемпионат Москвы» выиграл «Спартак». Возможен любой результат в любом из поединков. Дерби невероятно ценные, ведь собирают аудиторию, которая должна вырасти в новом сезоне.

Обновлённый «Зенит»

Нападающий Глушенков может перейти на новый уровень, если новичок из «Локомотива» станет лидером «Зенита», грамотно работая между линиями. Но у Семака много трансферов. Волков, Латышонок и Горшков в составе. Серб Илич на подходе. Соболев должен перейти в «Зенит» из «Спартака», если трансфер не сорвется во время переговоров. Когда такое количество новых игроков, то всегда интересно выбирать схему, основной состав и следить, чтобы малознакомые между собой люди не подрались на тренировках. Новый «Зенит» определенно вызывает интерес. И в случае, если получится – увидите атакующий мощный футбол. И в обратном направлении, когда Семак не сможет выиграть РПЛ в седьмой раз подряд.

Станкович в «Спартаке»

У «Спартака» прошлогодняя тактика «Краснодара». Станкович выигрывал национальные лиги в Сербии и Венгрии. Владимир Ивич тоже был чемпионом дома и в Израиле. Наставник вывел «Краснодар» на первое место в РПЛ , но был уволен. Станкович мечтает поднять «Спартак» вверх. Ведь после такого успеха может оказаться в Серии А или Ла Лиге, речь о бывшем хавбеке «Интера». Для Деяна московский проект важен. Бородач попробует не поссориться с директором «Спартака» Амаралом и не повторить ошибки Абаскаля. Испанский наставник устроил тактическую лабораторию. А стоило внятно объяснять игрокам задачи. Даже смышленые люди, как форвард Угальде, сыграли плохо. Без Промеса надо искать новых лидеров, и крайне важными будут ставки на ключевых позициях. Нападающий Жозе – это лишь начало, нужен опорник с пасом и «десятка», если Угальде не подойдет на эту роль.

Результативный футбол

Вряд ли все футбольные клубы РПЛ смогут играть в стиле скучных Англии и Франции, как на Евро. Для такого футбола, как ни странно, тоже нужен класс исполнителей и безошибочность медленных действий. Скорее в РПЛ увидите элементы грузинского, турецкого и испанского подходов. Прошлый чемпионат получился зрелищным, когда погода позволяла играть на максимуме. Впрочем, футболисты в РПЛ всегда жалуются на погоду. Сначала будет слишком жарко. Потом влажно, затем холодно. После зимней паузы снова холодно, затем влажно, потом жарко. Но результативность чемпионата выросла с показателя 2.26 голов за игру пять лет назад до 2.60 сейчас. А рекорд был выше трех голов за матч. И его повторят, если окажется, что новички лиги не могут обороняться плотно и низко. Впрочем, от форвардов тоже многое зависит. Не хотелось бы, чтобы «девятки» в РПЛ переняли вирус промахов у форвардов на Евро.

Отдохнувший «Ростов»

Карпин такой тренер, что может замахнуться на тройку просто от скуки. А может идти в зоне стыковых матчей. У «Ростова» собирается интересный состав. Хотя команда всегда может потерять парочку лидеров, чтобы выжить, на данный момент их спасает решение Валерия Георгиевича остаться на этот сезон. Карпин пригласил хавбека Кучаева, выкупил контракт центрального защитника Сако. Подписали опорника Родриго Саравию из «Пеньяроля». Держат в уме потерю лидера Глебова. Но даже если Данил и центральный защитник Осипенко до конца лета уедут в другие клубы, Карпин остается. Роналдо и Мохеби в составе, атака у «Ростова» опасная, поскольку они пасуют на Голенкова или Комличенко. Фланги развивались, вратарская позиция под опекой опытного тренера Кафанова. Виталий Витальевич принял неожиданное решение – пригласил 30-летнего боснийца Ханкича. Если будет мотивация, то «Ростов» понравится публике.

Крутые молодые игроки

Самые дорогие футболисты РПЛ – это опытные иностранцы. Но если Клаудиньо и Вендел уедут летом, то фокус ещё сильнее сместится на молодых ребят. Тюкавин, Бителло, Глушенков, Эракович, Пиняев, Гарре и многие другие молодые футболисты постараются себя показать. В Премьер-Лиге сложно надеяться на появление своего Ямаля, но даже у чемпионов из «Зенита» есть 18-летний бразилец Педро. У ЦСКА бегают Келвен и Файзуллаев, у «Спартака» очень молоды Литвинов, Пруцев и Хлусевич. Интересно посмотреть, какой футбол с ними сможет показать тренер Станкович. Многие клубы поняли, что надо делать ставку на молодых ребят. Даже «Зенит» подписал 21-летнего правого латераля Волкова, а у «Локомотива» ещё один молодой новичок – Салтыков добрался до столицы. Тренеры будут доверять молодым ребятам. За их развитием интересно наблюдать. Легионеры, такие как форвард Угальде из «Спартака», которому всего 22 года, рядом с россиянами вроде хавбека Щетинина из «Ростова».

Нестабильность команд