"Рига” — "Шлёнск Вроцлав”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (24.07.2024)

"Рига”
На данный момент латвийцы занимают 137-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух встреч, чтобы спрогнозировать вероятный исход будущей встречи с польской командой. 13-го числа "Рига” обыграла "JFK Ventspils” с результатом 3:0.
19-го числа футбольному клубу проиграла "Елгава” с разницей в пять мячей (6:1).
"Шлёнск Вроцлав”
На данный момент команда занимает 252-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты последней пары матчей с ее участием. 12-го июля встреча с "Младой-Болеслав” закончилась вничью 1:1.
Такой же конечный счет был у поединка с "Лехией Гданьск”.
Котировки БК Pinnacle
· Победа латвийской команды — 2.46
· Ничья — 3.24
· Победа польской команды — 2.83
· Победа "Риги” с форой -1.5 — 4.95
· ТБ 3.5 — 3.74
· ТМ 3.5 — 1.21
Статистика
· "Рига” победила в четырех матчах из пяти последних.
· "Шлёнск” за тот же период времени получил только два триумфа.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
"Рига” показывает отличную игру в последнее время. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа латвийской команды с коэффициентом 2.46.