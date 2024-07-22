"Рига” — "Шлёнск Вроцлав”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (24.07.2024)

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сегодня, 12:11

"Рига”

На данный момент латвийцы занимают 137-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух встреч, чтобы спрогнозировать вероятный исход будущей встречи с польской командой. 13-го числа "Рига” обыграла "JFK Ventspils” с результатом 3:0.

19-го числа футбольному клубу проиграла "Елгава” с разницей в пять мячей (6:1).

"Шлёнск Вроцлав”

На данный момент команда занимает 252-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты последней пары матчей с ее участием. 12-го июля встреча с "Младой-Болеслав” закончилась вничью 1:1.

Такой же конечный счет был у поединка с "Лехией Гданьск”.

Котировки БК Pinnacle

· Победа латвийской команды — 2.46

· Ничья — 3.24

· Победа польской команды — 2.83

· Победа "Риги” с форой -1.5 — 4.95

· ТБ 3.5 — 3.74

· ТМ 3.5 — 1.21

Статистика

· "Рига” победила в четырех матчах из пяти последних.

· "Шлёнск” за тот же период времени получил только два триумфа.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

"Рига” показывает отличную игру в последнее время. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа латвийской команды с коэффициентом 2.46.