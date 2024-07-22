"Мольде” — "Силькеборг”: прогноз и ставки от БК Pinnacle. (25.07.2024)

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сегодня, 12:54

"Мольде”

"МФК” на данный момент занимает 94-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Силькеборгом”.13-го июля встреча с "Фредрикстадом” закончилась вничью (0:0).

20-го числа команда уступила "КФУМ Осло” один мяч (2:3).

"Силькеборг”

Датская команда на данный момент стоит на 227-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты последних двух игр с их участием. 12-го июля команда уступила "Вендсюсселю” три мяча (4:1).

21-го числа "Силькеборг” обыграл "Сённерьюск” с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа норвежской команды — 1.54

· Ничья — 4.40

· Победа датской команды — 5.70

· Победа "Мольде” с форой -1.5 — 2.35

· ТБ 3.5 — 2.57

· ТМ 3.5 — 1.42

Статистика

· "Мольде” выиграли в трех матчах из пяти последних.

· Датская команда за тот же период времени получила триумф в двух играх.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

У норвежской команды серия игр удачнее чем у датской. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle с коэффициентом 1.54.