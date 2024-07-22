"Мольде” — "Силькеборг”: прогноз и ставки от БК Pinnacle. (25.07.2024)

"Мольде”
"МФК” на данный момент занимает 94-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Силькеборгом”.13-го июля встреча с "Фредрикстадом” закончилась вничью (0:0).
20-го числа команда уступила "КФУМ Осло” один мяч (2:3).
"Силькеборг”
Датская команда на данный момент стоит на 227-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты последних двух игр с их участием. 12-го июля команда уступила "Вендсюсселю” три мяча (4:1).
21-го числа "Силькеборг” обыграл "Сённерьюск” с результатом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победа норвежской команды — 1.54
· Ничья — 4.40
· Победа датской команды — 5.70
· Победа "Мольде” с форой -1.5 — 2.35
· ТБ 3.5 — 2.57
· ТМ 3.5 — 1.42
Статистика
· "Мольде” выиграли в трех матчах из пяти последних.
· Датская команда за тот же период времени получила триумф в двух играх.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
У норвежской команды серия игр удачнее чем у датской. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle с коэффициентом 1.54.