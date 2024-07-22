"Валюр” — "Сент-Миррен”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 17:47

"Валюр”

"Кречеты” на данный момент занимают 380-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущего матча с "Сент-Миррен”. Встреча произошедшая 11-го числа с "Влазнией” закончилась вничью 2:2.

18-го июля "Валюр” обыграл ту же команду с разницей в четыре мяча (4:0).

"Сент-Миррен”

"Святые” в рейтинге УЕФА стоят на 232-м месте. Вспомним результаты некоторых последних матчей с их участием. 13-го числа поединок с "Флитвудом” закончился вничью (2:2).

С таким же счетом завершился матч против "Карлайл Юнайтед”.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Валюр” — 2.72

· Ничья — 3.44

· Победит "Сент-Миррен” — 2.43

· Победит "Сент-Миррен” с форой -1.5 — 1.11

· ТБ 3.5 — 2.93

· ТМ 3.5 — 1.33

Статистика

· "Валюр” победил в двух матчах из пяти последних.

· "Сент-Миррен” за тот же период времени получила такое же количество побед две ничьи и одно поражение.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

У "Сент-Миррена” серия последних игр несколько лучше чем у соперника. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle будет победа шотландской команды с коэффициентом 2.43.