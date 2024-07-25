"Итуано” — "Вила Нова”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (27.07.2024)

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сегодня, 13:53

"Итуано”

"Петушки” на данный момент занимают 81-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Вспомним результаты последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Вила Новой”. 20-го числа команда уступила один мяч "Регатас” (0:1).

24-го июля встреча против "Америки МГ” закончилась вничью (0:0).

"Вила Нова”

"Тигр” на данный момент располагается на 34-м месте в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с его участием. 19-го числа встреча с клубом "Сантос” закончилась вничью (1:1).

24-го июля "Понте-Прета” выиграли "Вила Нову” со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Итуано” — 3.64

· Ничья — 3.34

· Победит "Вила Нова” — 2.04

· Победа "Вила Новы” с форой -1.5 — 1.03

· ТБ 3.5 — 3.74

· ТМ 3.5 — 1.21

Статистика

· "Итуано” победили в одном матче из пяти последних.

· "Вила Нова” за тот же период времени выиграла дважды.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Вила Новы”.

Прогноз

у "Тигра” серия игр выходит куда лучше чем у "Итуано”. Рекомендуем заключить пари на победу "Вила Новы” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.04.