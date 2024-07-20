Ничья для Николича. Первый безголевой матч нового сезона РПЛ

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вчера, 22:58

«Армейцы» выстояли. А могли и выиграть.

Встреча в Ростове-на-Дону считалась центральным матчем тура. В основном из-за обновлённого ЦСКА и его тренера Марко Николича, которому в день игры исполнилось 45 лет. Сербский специалист выставил в стартовом составе двух новичков – Данила Кругового и Секу Койта, а также вернувшегося из «Балтики» Кристияна Бистровича.

Оппонент Николича Валерий Карпин оставил на скамейке запасных Егора Голенкова, отдав предпочтение Николаю Комличенко. На левом фланге появился 19-летний воспитанник ЦСКА Имран Азнауров. Место в воротах занял Рустам Ятимов.

Травма Акинфеева и дуплет Глебова

Надо сказать, что в середине первого тайма Ятимов едва не начудил. Вышел далеко за пределы штрафной площадки и врезался в своего же защитника. Если бы это был не ростовчанин Умар Сако, а находившийся рядом Тамерлан Мусаев, всё могло бы обернуться красной карточкой и опаснейшим штрафным.

Игорь Акинфеев тоже заставил поволноваться, когда получил ногой в бок от Комличенко. Вратарю ЦСКА долго оказывали помощь. Владислав Тороп уже собрался было разминаться, но капитан «армейцев» остался на поле.

В первом тайме ростовчане смотрелись интереснее и агрессивнее. Очень старался юный Азнауров. Но моментов у ворот Акинфеева практически не было. Единственное, что запомнилось – это дуплет Данила Глебова. Первый удар капитана «Ростова» принял на себя защитник, со вторым справился Акинфеев и в падении отбил мяч.

«Армейцы» много прессинговали на чужой половине поля, но смогли создать только один момент. Фёдор Чалов нанёс обводящий удар с линии штрафной, но в ворота не попал. Будь Фёдор точнее, Ятимов оказался бы бессилен.

Штрафная на замке

Во втором тайме «Ростов» прибавил в скорости, но гости оказались готовы к такому повороту событий. Штрафная ЦСКА была на замке. Во многом благодаря безупречной игре Игоря Дивеева, который перехватывал все пасы и отбирал все мячи. Да и Виллиан Роша был в порядке, это видят и зарубежные клубы. Ростовчанам оставалось уповать на дальние удары. Опасно пробил Даниил Уткин, которого вскоре Карпин заменил. Как Комличенко и Максима Осипенко. Вышли Егор Голенков, Виктор Мелёхин и бывший «армеец» Константин Кучаев. Но ничего особо не произошло. Тройная замена не добавила остроты атакам хозяев.

ЦСКА продолжал аккуратно действовать в обороне и искал шансы в атаке. И одна возможность «армейцам» представилась. За 5 минут до окончания встречи Кучаев ошибся вблизи своей штрафной. Мяч отлетел к Адольфо Гайчу, который мог принести гостям победу. Но аргентинец поспешил с ударом, и Ятимов в броске отбил мяч, а потом и накрыл его.

В таких матчах всё решает один гол. Но на него соперники так и не наиграли. Встреча завершилась с тем же счётом, что и началась – 0:0. Первая нулевая ничья в чемпионате, несколько выпадающая из общей картины первого игрового дня.

Обошлись без пресловутого галстука

Конечно, больший интерес представлял ЦСКА . Что изменилось в игре «красно-синих» при Марко Николиче. Одной игры очень мало для того, чтобы делать выводы. Но стоит отметить, что «армейцы» стали аккуратнее играть в обороне. Пробиться к воротам было практически невозможно, а дальние удары особой угрозы воротам Игоря Акинфеева не несли.

В атаке ЦСКА выглядел скромнее. Новичок Секу Койта из австрийского «Зальцбурга» пока не впечатлил. Выход Рифата Жемалетдинова тоже ничего не изменил. Недурно дебютировал Данил Круговой. Понравился Гайч, хоть и пробыл на поле всего ничего. Аргентинец очень старался показать себя новому тренеру. И даже был близок к успеху.

Обратила на себя внимание некая гибкость москвичей. По ходу игры Марко Николич несколько раз менял тактические схемы. Изменял количество нападающих. Перемещал игроков по полю. И надо сказать, все ходы нового тренера были адекватны. Дебют серба на посту тренера ЦСКА оказался удачным. Команда взяла очко на поле у крепкого и мотивированного соперника. Своего рода подарок главному тренеру на день рождения.

«Ростов» был активен и старателен. Славно потрудился Азнауров, был заметен Роналдо. Однако КПД наступательных действий оказался невысок. Ростовчане торопились. К тому же в передачах было немало брака. Все попытки того же Роналдо или Кирилла Щетинина, рассказавшего о задачах на сезон, обострить игру отбивались надёжной армейской обороны. Замены, проведенные Валерием Карпиным, игру хозяев поля не усилили.

Вратарь Рустам Ятимов сохранил ворота в неприкосновенности. Работы у новичка ростовчан было немного. Но когда нужно было выручить, он выручил. Видно, что Рустам старается выполнять установки Карпина: далеко выходить вперёд, активно играть ногами. Здесь пока далеко от идеала. Как уже говорилось выше, в первом тайме Ятимов далеко выскочил из штрафной. Во втором тайме новобранец «Ростова» также несколько раз неуверенно сыграл ногами. К тому же у него возникали проблемы с вводом мяча. Но в целом дебют вратаря сборной Таджикистана в Российской Премьер-Лиге можно признать успешным. Поработает ещё дольше с Виталием Кафановым – сможет стать одним из лучших в нашем чемпионате.