Огненное открытие сезона РПЛ. Первый матч подарил пять голов

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вчера, 18:57

Новичок Премьер-Лиги вовсе не робок.

Чемпионат России по футболу стартовал. В Москве обновлённый «Локомотив» встретился с абсолютным новичком высшего дивизиона — тольяттинским «Акроном» и победил со счётом 3:2. Первый гол сезона записал на свой счёт «железнодорожник» Сергей Пиняев.

«Локомотив» потерял в межсезонье Максима Глушенкова, Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова и Артёма Дзюбу. Зато в стартовом составе под десятым «лоськовским» номером вышел новичок Дмитрий Воробьёв. Появился в стартовом составе молодой полузащитник Алексей Батраков. Ещё один дебютант Артём Тимофеев остался в запасе.

Жара в Черкизово

Команды начали активно, без каких-то разведок. Причём гости ни сколько не стеснялись, словно это был не первый матч на высшем уровне. Выяснилось, что атака у тольяттинцев весьма приличная. Зато действия в обороне оставляли желать лучшего. Поэтому моменты у ворот Сергея Волкова стали возникать всё чаще и чаще. Нервничал и сам вратарь гостей, который едва не привёз первый гол. Сергей Пиняев пожалел голкипера. Но через несколько минут Сергей уже был безжалостен.

«Локомотив» поймал гостей на контратаке. Воробьёв молниеносно оценил обстановку и выдал пас на ход Пиняеву. Оборона гостей наблюдала за тем, как Сергей реализовал выход один на один. Есть первый гол.

Казалось, сейчас «Локомотив» как разгонится. Одна опасная атака, другая. Центральные защитники «Акрона» — бразилец Пауло Витор и португалец Жоао Эсковаль, явно не успевали за быстрыми Пиняевым, Батраковым и Воробьёвым. Вскоре Пиняев забил второй мяч. Но Сергей рано обрадовался. Судья Владимир Москалёв усмотрел, как «железнодорожник» подыграл себе рукой, и не засчитал этот гол.

После этого соперники выдали голевую феерию. Солтмурад Бакаев, один из немногих игроков «Акрона», имеющих опыт выступлений в Премьер-Лиге, после скидки Абу-Саида Эльдарушева с близкого расстояния сравнял счёт. «Локомотиву» не понравилось такое течение событий, и Батраков после передачи капитана Дмитрия Баринова, который может перейти в клуб из Испании, вывел хозяев вперёд. Но тольяттинцы снова восстановили равновесие. На этот раз Эльдарушев и Бакаев поменялись ролями.

Ещё в первом тайме было пару попаданий в штангу. А перед перерывом повздорили Дмитрий Баринов и Кирилл Данилин. Москалёв пресёк стычку в зародыше, выдав зачинщикам по жёлтой карточке. На перерыв команды ушли при счёте 2:2.

Злой «Акрон» и безжалостный «Локомотив»

Видимо, в перерыве тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал своим игрокам, что два мяча, пропущенные на своём поле в первом тайме, да ещё от новичка — это слишком. Хозяева стали аккуратнее играть в обороне, но при этом нисколько не снизили активности в атаке. У ворот Волкова иной раз становилось жарко. Пиняев был близок к своему второму голу, но не удалось.

Где-то в середине тайма игра несколько успокоилась. «Акрон» был бы рад зацепить ничью в Черкизово, но москвичей такой исход явно не устраивал. И на поле выпустили Тимура Сулейманова, который прилично оживил игру. У ворот гостей снова стали возникать опасные моменты. Волков чуть было снова не допустил результативную ошибку. Но и волжане огрызались. 17-летний Арсений Дмитриев едва не вывел гостей вперёд — попал в перекладину. Иван Тимошенко ринулся добивать мяч, но его сбил защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси. Судья Москалёв сделал вид, что ничего не произошло, пенальти не назначил.

В какой-то момент «Акрон» почувствовал, что может и победить. Тольяттинцы пошли вперёд большими силами, утратили бдительность и снова напоролись на контратаку. Сулейманов подхватил мяч в центре, отдал Владиславу Сарвели, а тот выложил его Воробьёву. Дмитрий сумел отличиться в первом матче, чем порадовал своего знаменитого тёзку Лоськова. Дмитрий Вячеславович может быть доволен. Десятый номер достался качественному игроку.

Достойный проигрыш дебютанта

В оставшееся время «Акрон» пытался спасти игру. Много, зачастую сумбурно, атаковал. Защитник хозяев Евгений Морозов подыграл себе рукой в собственной штрафной площадке, но судья решил, что перед этим Тимошенко сфолил против игрока «Локомотива».

В итоге победа москвичей 3:2. И нужно сказать, что понравились и сама игра, и оба её участника. Хозяева не заметили отсутствия потерянных футболистов, много и остро атаковали. Отлично провела встречу атакующая тройка Пиняев, Воробьёв и Батраков. Хорошо вышли на замену Сулейманов и Сарвели. Однако игра москвичей в обороне оставила желать лучшего. И дело не только в двух пропущенных мячах.

«Акрон» понравился своей смелостью и нацеленностью на ворота, желанием биться за победу с заведомо более сильным соперником. При этом в обороне волжан гулял ветер, и дело могло завершиться не тремя пропущенными мячами, а куда большим количеством. Два раза гостей поймали на контратаке. Видно, что Заурбек Тедеев только строит новую команду. И уже есть некие интересные проблески. Молодые Иван Тимошенко и Арсений Дмитриев провели на поле не так много времени, но успели показать себя. Кстати, Тимошенко мог оказаться в «Локомотиве», но в итоге стал игроком «Акрона».