"РФШ” — "Будё-Глимт”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (31.07.2024)

1722194665

28 июля 2024, 22:24

"РФШ”

Данный клуб в рейтинге УЕФА занимает 170-е место. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Будё-Глимт”. 23-го июля команда уступила своему будущему сопернику четыре мяча (4:0).

27-го числа "РФШ” выиграли "Тукумс 2000” с результатом (4:1).

"Будё-Глимт”

"Глимт” на данный момент занимает 80-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с его участием. 23-го числа команда обыграла своего будущего соперника со счетом (4:0).

27-го июля встреча с "КФУМ Осло” закончилась вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "РФШ” — 5.20

· Ничья — 4.53

· Победит "Будё-Глимт” — 1.62

· Победит норвежская команда с форой -1.5 — 1.01

· ТБ 3.5 — 2.35

· ТМ 3.5 — 1.60

Статистика

· "РФШ” выиграла четыре встречи из последних пяти.

· Норвежская команда за тот же период времени победила трижды.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Будё-Глимт”.

Прогноз

Оглядываясь на прошлую игру, которая произошла неделю назад рекомендуем сделать ставку на победу норвежской команды в БК Pinnacle с коэффициентом 1.62.