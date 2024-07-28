"РФШ” — "Будё-Глимт”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (31.07.2024)

"РФШ”
Данный клуб в рейтинге УЕФА занимает 170-е место. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Будё-Глимт”. 23-го июля команда уступила своему будущему сопернику четыре мяча (4:0).
27-го числа "РФШ” выиграли "Тукумс 2000” с результатом (4:1).
"Будё-Глимт”
"Глимт” на данный момент занимает 80-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с его участием. 23-го числа команда обыграла своего будущего соперника со счетом (4:0).
27-го июля встреча с "КФУМ Осло” закончилась вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победит "РФШ” — 5.20
· Ничья — 4.53
· Победит "Будё-Глимт” — 1.62
· Победит норвежская команда с форой -1.5 — 1.01
· ТБ 3.5 — 2.35
· ТМ 3.5 — 1.60
Статистика
· "РФШ” выиграла четыре встречи из последних пяти.
· Норвежская команда за тот же период времени победила трижды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Будё-Глимт”.
Прогноз
Оглядываясь на прошлую игру, которая произошла неделю назад рекомендуем сделать ставку на победу норвежской команды в БК Pinnacle с коэффициентом 1.62.