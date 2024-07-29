"Ауда” — "Клифтонвилл”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (31.07.2024)

"Ауда”
"Зелено-черные” на данный момент располагаются на 381-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Клифтонвиллом”. 24-го числа команда обыграла своего будущего соперника с результатом 2:1.
28-го июля "Ауда” выиграла "Елгаву” со счетом 3:1.
"Клифтонвилл”
"Красные” на данный распологаются на 405-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 24-го числа команда проиграла своему будущему сопернику с результатом 2:1.
27-го июля встречв с "Саутпортом” закончилась вничью.
Котировки БК
- Победит "Ауда” — 1.56
- Ничья — 4.00
- Победит "Клифтонвилл” — 5.76
- Победит "Ауда” с форой -1.5 — 2.52
- ТБ 3.5 — 3.20
- ТМ 3.5 — 1.28
Статистика
- "Ауда” побеждают на протяжении пяти последних игр.
- "Клифтонвилл” получил два триумфа среди последних пяти игр.
- Последняя очная встреча закончилась в пользу "Ауды”.
Прогноз
"Ауда” демонстрирует отличную игру. Рекомендуем заключить пари на победу латвийской команды в БК Pinnacle с коэффициентом 1.56.