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"Ауда” — "Клифтонвилл”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (31.07.2024)

29 июля 2024, 14:44

"Ауда”

"Зелено-черные” на данный момент располагаются на 381-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Клифтонвиллом”. 24-го числа команда обыграла своего будущего соперника с результатом 2:1.

28-го июля "Ауда” выиграла "Елгаву” со счетом 3:1.

"Клифтонвилл”

"Красные” на данный распологаются на 405-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 24-го числа команда проиграла своему будущему сопернику с результатом 2:1.

27-го июля встречв с "Саутпортом” закончилась вничью.

Котировки БК

  • Победит "Ауда” — 1.56
  • Ничья — 4.00
  • Победит "Клифтонвилл” — 5.76
  • Победит "Ауда” с форой -1.5 — 2.52
  • ТБ 3.5 — 3.20
  • ТМ 3.5 — 1.28

Статистика

  • "Ауда” побеждают на протяжении пяти последних игр.
  • "Клифтонвилл” получил два триумфа среди последних пяти игр.
  • Последняя очная встреча закончилась в пользу "Ауды”.

Прогноз

"Ауда” демонстрирует отличную игру. Рекомендуем заключить пари на победу латвийской команды в БК Pinnacle с коэффициентом 1.56.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
29 июля в 15:05
Ауда в очень не плохой форме - ставлю на них - П1.
Гость
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