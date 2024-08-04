Мотта подтвердил, что Кьеза не является частью нового проекта «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта сообщил, что он не рассчитывает на нападающего Федерико Кьезу.
Кьеза и все игроки, которые не вызваны на сегодняшнюю игру (с «Брестом»), не являются частью проекта. Мы честны с ними, им нужно найти новые команды как можно скорее.
По слухам, Кьеза может перейти в АПЛ.
Игрок стоит 35 млн. Кто как не Юве всегда экономил деньги. А тут в цвет говорят, он нам не нужен. Мотта бы ещё добавил, что считает цену на него завышенной и вообще бы была картина маслом.
Как его теперь дорого продать? Никак. Маркетологи клуба за голову хватаются наверняка.
Удивлюсь, если дороже 15 продадут.
Игрок стоит 35 млн. Кто как не Юве всегда экономил деньги. А тут в цвет говорят, он нам не нужен. Мотта бы ещё добавил, что считает цену на него завышенной и вообще бы была картина маслом.
Как его теперь дорого продать? Никак. Маркетологи клуба за голову хватаются наверняка.
Удивлюсь, если дороже 15 продадут.