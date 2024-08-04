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Мотта подтвердил, что Кьеза не является частью нового проекта «Ювентуса»

вчера, 08:20

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта сообщил, что он не рассчитывает на нападающего Федерико Кьезу.

Кьеза и все игроки, которые не вызваны на сегодняшнюю игру (с «Брестом»), не являются частью проекта. Мы честны с ними, им нужно найти новые команды как можно скорее.

По слухам, Кьеза может перейти в АПЛ.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 12:26
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 09:16
    Кьеза востребован. Игрок основного состава без команды не останется. Милан, Рома, Наполи, Интер. Найдется ему команда
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 08:47
    Тут будто что-то личное.
    Игрок стоит 35 млн. Кто как не Юве всегда экономил деньги. А тут в цвет говорят, он нам не нужен. Мотта бы ещё добавил, что считает цену на него завышенной и вообще бы была картина маслом.
    Как его теперь дорого продать? Никак. Маркетологи клуба за голову хватаются наверняка.
    Удивлюсь, если дороже 15 продадут.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 08:45
    Странно но, как говорится, тренеру виднее кто нужен команде...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:35
    Ну Кьеза без команды не останется ,уж э то точно.
    Гость
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