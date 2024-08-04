Мотта подтвердил, что Кьеза не является частью нового проекта «Ювентуса»

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вчера, 08:20

Главный тренер «Ювентуса» сообщил, что он не рассчитывает на нападающего .

Кьеза и все игроки, которые не вызваны на сегодняшнюю игру (с «Брестом»), не являются частью проекта. Мы честны с ними, им нужно найти новые команды как можно скорее.