«Спартак» впервые за долгое время неплохо готов к матчу с «Зенитом». Нужна долгожданная победа

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сегодня, 16:55

12 лет без успехов в Санкт-Петербурге.

Станкович ставит на правильные цифры

Говорят, статистика ничего не значит. В футболе ведь никто не учитывает счет на табло, какие-то глупые цифры. Не важно, что у всех победителей элитных лиг обычно лучшая статистика по многим параметрам. Совпадение, что показатели отражают класс «Манчестер Сити» и «Реала», «Байера» и «Арсенала». А если без сарказма, то в футболе как в медицине. Результаты анализов дают подсказки. И пока основная гипотеза – «Спартак» ищет выход на логичный футбол.

Давно больная поражениями команда у тренера Станковича выбилась в лидеры по серии важных параметров. Были перепады. Поражение от «Оренбурга». Слабый первый тайм с «Химками». Неуверенная домашняя игра с «Ахматом». Но в сумме у них 5 побед, 1 ничья и 1 поражение в семи матчах с начала сезона. В РПЛ «Спартак» первый по ударам в створ – 34 попытки, качеству моментов – 10.9 xG, и касаниям мяча в чужой штрафной площади – 182 за пять поединков.

По параметрам это достойный соперник для «Зенита». Но «Спартак» из тех, кому нельзя доверять. Могут даже угадать с тактикой. Подходят к матчу в Санкт-Петербурге в хорошей форме с серией из 5 «сухарей» подряд. А потом пропустят 5 голов. С москвичами любой безумный сценарий это будничный расклад. Но глупо игнорировать факты и не похвалить за то, чего уже достигли. «Спартак» забегал. Но есть важная ремарка – в РПЛ с фаворитами пока не играли.

Зато многие футболисты объективно в хорошей форме. Новичок Барко является лидером РПЛ по действиям в атаках с ударами. В первой десятке также Умяров, Угальде и Бонгонда. Надо ругать вингера Тео за плохую реализацию, но африканец выходит на удачные ударные позиции. А у «Зенита» с этим проблемы у многих футболистов. Также у «Спартака» в хорошей форме защитник Бабич, который ведет себя как капитан и забил гол в последней игре с «Факелом».

У петербуржцев можно забирать очки

Тюкавин сказал, что «Зенит» «можно обыгрывать». Если читать фразы форварда «Динамо», то можно подумать, что звучит дерзко. На самом деле Константин говорит спокойно. А порой просто шутит, как в случае с «фрайером» Соболевым. После минимального поражения от «Зенита», когда «Динамо» не реализовало пенальти в ответ, Тюкавин по делу сказал, что у «Зенита» хороший футбол, но оставляют соперникам лазейки. «Химки» вот не проиграли чемпионам.

У Семака мощная команда, но есть оговорки. Петербуржцы слишком эффективные на старте сезона. На коротком отрезке всегда впечатляет аномальная реализация. А на дистанции в несколько месяцев дикая меткость в футболе может «выйти боком». Также принципиально, что у «Зенита» есть ряд неприятных для Семака статистических показателей. По качеству моментов чемпионы четвертые, ниже «Спартака», «Динамо» и «Локомотива». По ударам в створ «Зенит» пятый.

Пропустили выше нестабильный «Ростов». У команды Семака мало метких попыток количественно, но есть также беда с любыми ударами. Соперники настолько внимательные против вечных чемпионов, что у «Зенита» по 10 выстрелов за игру. Двенадцатый результат в чемпионате. Даже новичок «Акрон» бьет по чужим воротам в среднем по 13 раз за игру. В обороне «Зенит» не всегда играет аккуратно. «Краснодар» допускает 6.4 удара в среднем, а чемпионы по 12.

Также «Зенит» сознательно изменил подход. Семак отдает мяч соперникам, появился второй номер. Поэтому по среднему владению его команда сейчас лишь четвертая, снова уступают «Ростову». Но даже по показателю, где «Зенит» умел быть первым – точность пасов, теперь вторые после «Спартака». Станкович пользуется всеми классическими установками тренеров, которым важно общее состояние команды. И уже после этого разбирается с частичными фазами игры.

Скажется отсутствие Глушенкова и Вендела

Круговой верит, что даже резерв «Зенита» боролся бы за первую пятерку в РПЛ . Согласны. Но это не отменяет важность защитника Эраковича, латераля Сантоса, опорника Барриоса и диспетчера Вендела. Четыре чемпиона прошлого сезона – ключевые футболисты основы, без них ломается структура игры. Также полезен Кассьерра, если форвард в хорошей форме. На старте сезона добавили ещё двух лидеров из числа новичков, голкипера Латышонка и форварда Глушенкова.

Но Максим травмировал руку против «Химок». Ему провели операцию, точно пропустит поединок против «Спартака». Ни один врач не разрешит рисковать и получить повторную травму. Также потянул связки Вендел. У Маркуса было воспаление колена, пропустит не только игру против «красно-белых». У «Зенита» позади непростой календарь. «Рубин», «Ростов» и «Динамо» относятся к командам, которые могли в хороший для себя вечер навязать чемпионам борьбу.

Получилось только у «Химок», но фактор усталости тоже надо учитывать. «Зенит» экономил силы, как мог. Но потеряли не только Вендела и Глушенкова, а и левого вингера Педро. Юный игрок выступает на позиции с высокой конкуренцией, ведь Мостовой готов выйти с первых минут. Зато пять травм сокращают количество вариантов, если игра против «Спартака» сложится не так, как Семак рассчитывает. Разумеется, изначальный прогноз на выходные – победа «Зенита».