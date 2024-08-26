Доехали до лидерства. «Локомотив» одолел «Ростов» красиво

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26 августа 2024, 00:27

Подопечные Михаила Галактионова поймали кураж и способны удивлять.

Одним из самых ярких и зрелищных матчей на старте сезона в чемпионате России стала встреча «Локомотива» с «Ростовом». Обе команды продемонстрировали азартную игру, которую наполняли эмоциональные моменты, динамичные эпизоды, взаимные ошибки и лихие маневры.

Резкие и дерзкие

Главным героем встречи, безусловно, стал юный Алексей Батраков. Он уже на десятой минуте игры открыл счет. Причем оформил этот гол во многом благодаря своей наглости и смелости. Алексей подхватил мяч и запустил его под самую штангу низом. Наверное, у Даниила Одоевского был шанс спасти «Ростов», но слишком уж точным оказался удар, а прыжка вратаря оказалось недостаточно.

Но словно было мало героизма Батракову, он в конце первого тайма классно забросил мяч в штрафную на Илью Самошникова, который вроде как хотел в касание сделать скидку чуть назад на набегавшего партнера. Но попал себе же в ногу, из-за чего мяч удачно отскочил на ход, и Илья следующим касанием отправил его под дальнюю штангу. К тому времени «Ростов» успел сравнять счет, а теперь опять отпустил «железнодорожников» вперед.

Наконец, вишенкой на торте атак «красно-зеленых» стал третий гол, забитый сразу после розыгрыша мяча из центра поля в начале второго тайма. После пары передач из центра поля Дмитрий Баринов исполнил великолепный проникающий пас на рвавшегося в штрафную Дмитрия Воробьёва, а тот, убежав от Максима Осипенко, прострелил на свободного Наира Тикнизяна, который поражал пустые ворота. Это было филигранно разыграно на каждом этапе комбинации.

Свой Роналдо

Если же «Ростову» пытаться найти какой-то повод для оптимизма, то он заключается в результативности Роналдо в этой встрече. Да, это имя еще долго будет вызывать некоторый когнитивный диссонанс в умах любителей футбола. Но тут еще и позиция располагает, и те результаты, которые показывает игрок «Ростова».

Он вернул интригу в первом тайме, забив через три минуты после пропущенного мяча. Причем сделал это весьма породисто, показав поставленный удар и нацеленность на ворота. Заброс от Андрея Ланговича Роналдо принял в штрафной и хлестко в касание отправил мяч в самую девятку. Такие голы обычно входят в разные подборки лучших.

Он же забил и другой нетипичный гол. Правда, случился тот уже на последних секундах компенсированного времени, поэтому не смог вернуть интригу. Зато добавил результативности Роналдо и напряженности противостоянию. Родриго Саравия перевел на него мяч, и форвард неожиданно решился на удар с острого угла. Видимо, Илья Лантратов тоже не очень ждал такой дерзости, поэтому не успел сомкнуть ноги, и мяч юркнул между ними в сетку.

И что же теперь получается? У Роналдо в шести матчах Премьер-Лиги в активе три забитых мяча и две голевые передачи. Вполне себе приличная эффективность, если учесть, что человек выступает за «Ростов», занимающий восьмое место в турнирной таблице. Так что если кого-то и хвалить у подопечных Валерия Карпина, то Роналдо, пытающегося оправдать свое имя.

Игра в удовольствие

После матча Галактионов очень точно подметил то настроение, которое царит в команде и которое заметно со стороны. Все в этом коллективе выглядят не просто командой, а настоящей бандой, которая получает удовольствие от самого футбола, от игры. Отсюда попытки сыграть покрасивее, поделиться передачей, разыграть нацеленную на чужие ворота комбинацию, а не выжать что-то рациональное и скучное из действия.

Ведь чего стоят эти умилительные попытки вышедшего на замену Вадима Ракова сделать что-то красивое. Тут надо отдать должное «Ростову», конечно. Южане очень пытались отыграться, поэтому в тылу оставляли гектары пространства. И этим пользовался «Локомотив», устраивая контратаки. Несколько из них могли заканчиваться голами. И так совпадало, что ответственность за завершение во многом лежала на Ракове. Но он, самоотверженно стараясь, допускал осечки, которые не позволили ему совершить результативное действие, а «Локомотиву» уйти в отрыв. И вот сейчас это выглядит даже мило, но представим себе такие ситуации при равном счете, или когда «Локомотив» уступает – тут бы Ракову досталось по полной программе за такую манеру распоряжаться шансами. Но наверняка из этой игры он извлечет много уроков.

И это справедливо для многих футболистов «Локомотива». Здесь очень многие – воспитанники команды или просто молодые игроки. Галактионов отмечает, что буквально с каждой игрой его ребята взрослеют, становятся строже и дисциплинированнее. Но при этом сохраняют юношеский задор и страсть. Молодость позволяет не останавливаться, действовать быстро, стремиться к футбольной красоте. И пока это работает.

Победная серия

С турнирной точки зрения главным итогом тура стала смена лидера. «Локомотив» вырвался вперед, хотя отрывается от «Зенита» всего на одно очко. Тут, кстати, даже нейтральные зрители могут придумать себе повод для боления. Например, у «Локомотива» в стартовом составе на последний матч было девять россиян, армянин и француз. Значительная часть игроков – воспитанники.

А у «Зенита», который остается главным фаворитом в борьбе за чемпионство, в старте на матч последнего тура было трое россиян, пятеро бразильцев, один серб и два колумбийца. Выглядит как противостояние доморощенных с легионерами. Можно при желании придумать себе и такую мотивацию – если хочется добавить драмы.