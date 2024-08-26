Не «Зенит» и не «Спартак». В РПЛ лидирует скромная молодая команда

1724697298

26 августа 2024, 21:34

Но «Локомотив» заслужил стартовый успех.

По многим параметрам – середняки дивизиона

У тренера Галактионова команда, которая играет как дерзкий середняк. Такой подход сочетается с реалиями. Миранчуку и Жемалетдинову не предложили новые контракты, сэкономили. Глушенков отправился в «Зенит». Потеряли главного диспетчера команды с полутора десятками голевых передач. Усиления у «Локомотива» не было. В атаку пришел скромный Воробьёв из «Оренбурга» вместо звёздного Дзюбы, потерявшего скорость.

«Локомотив» это команда со средним возрастом заявки 23.4 года, до смешного мало для РПЛ . В основе можно выпустить двоих футболистов, которым всего 19 лет – Пиняева и Батракова. У Галактионова нет ресурсов «Зенита» и «Спартака». У молодого тренера нет в распоряжении заявок с легионерами, как у «Краснодара» и «Динамо», претендентов на титул весной. «Локомотив» раньше обыгрывал «Зенит», но не опережал Семака.

Благодаря непростой победе над «Ростовом» московский клуб возглавил таблицу РПЛ . При этом по ходу матча хватало ошибок в обороне. Пропустили дважды и заставили голкипера Лантратова включиться в игру. По многим параметрам «Локомотив» и близко не лидирует в РПЛ . Они на шестой строчке по количеству ударов по чужим воротам. На 12-м месте по владению мячом, то есть приходилось работать вторым номером.

«Локомотив» чаще всех зарабатывает жёлтые карточки. Их молодые футболисты совершают явные позиционные ошибки, которые перекрывают фолами. По точности передач на 11-м месте в РПЛ . По качеству созданных моментов на четвёртой строчке, а не первые в таблице. Теперь каждому понятно, почему богатому «Зениту» и «Спартаку» с дорогостоящими трансферами легионеров должно быть стыдно выпустить Галактионова выше.

Сообща компенсировали потерю Глушенкова

Целый «Зенит» стал заметно хуже работать без Глушенкова, хотя Максим только появился в команде. Пока форвард из «Локомотива» даже не создает голы передачами, а собрал серию мячей после грамотных ударов. Но Глушенков улучшил «Зенит». А «железнодорожники» справились без него коллективно. Правильно сказал один из руководителей клуба – в очередном сезоне Галактионову будет немного проще, поскольку тренер наиграл различные сочетания в атаке.

Нет ставки на одного человека. Приятным сюрпризом стала форма 19-летнего атакующего хавбека Батракова. Хоть он и самый молодой в команде, Алексей демонстрирует невероятную дерзость у чужих ворот. Может отдать умную передачу, навесить мяч со стандарта. Также у Батракова хороший и неожиданный для голкиперов удар. Воробьёва в большинстве поединков тоже хвалим, поскольку Дмитрий подтвердил статус командного форварда. Работает на общий успех.

Ведут борьбу против эгоизма. Возможно, именно поэтому у Тикнизяна появились проблемы с попаданием в основу. Наир пока не перебрался в Испанию, поможет удачными действиями в атаке, ведь голевое чутьё у латераля имеется. Самошников у Галактионова превратился в игрока группы атаки, тоже уже отличался. Успех «Локомотива» одновременно ожидаемый – ещё в прошлом сезоне отряжали их на высокие места, и неожиданный, ведь потеряли видных игроков.

Причём в клубе всегда допускают новые серьезные потери. Стабильно заиграет Батраков – за ним придут через год. Капитан Баринов честно сказал, что если будет конкретное приглашение из Испании, то сразу пакует чемоданы. У Тикнизяна тоже планы на переезд. Опытных игроков уже мало, а может стать ещё меньше. Хорошо хоть спаситель из ворот Лантратов не планирует никуда уезжать. Его забраковали в «Зените», зато Илья оказался помощником для Галактионова.

У команды мизерные шансы на титул весной

«Локомотив» отличается волевыми качествами. Команда Галактионова умеет вырывать победы на последних минутах. Умеет избежать глупой потери очков в концовке. У них не так часто случаются странные ничьи, как у «Динамо» и «Краснодара». При этом оборона «Локомотива» остается слабым звеном. Баринов и Карпукас не всегда круто смотрятся в опорной зоне. Бедняга Фассон получил очередную травму. Самый талантливый центрбек в составе пропустит до трёх месяцев.

Руководители московского клуба исключают громкие трансферы. Остаются финансовые ограничения. У «Локомотива» стабильный бюджет, но боссы не учитывают падение курса рубля, а контракты с футболистами заключены с привязкой к иностранной валюте. Поэтому избавились от дорогих ветеранов. Голкипер Гильерме обиделся на клуб, что не удалось попрощаться с размахом. Но даже свободный агент Джикия вряд ли нужен «Локомотиву» из-за высокой зарплаты.

А вот опытные легионеры могли бы превратить просто интересный и эффективный по набору очков проект в чемпионскую команду. Но вряд ли «Локомотив» заглядывается на «золото». Они понимают, что в год столетия «Зенита» петербуржцы сделают всё, чтобы получить заветные кубок и медали. А «Локомотиву» просто надо выступить заметно успешнее, чем в прошлом сезоне. Ведь Галактионов иногда плывёт по течению. У него смелая команда, но нужна солидность.

Или хватит просто невероятной везучести? С ЦСКА у «Локомотива» были шансы на поражение, но Тикнизян удачно вышел на замену и забил победный мяч Акинфееву. С «Динамо» у «железнодорожников» не получилось пробить Лунёва много раз, единственное поражение в чемпионате, уступили именно в дерби. Посмотрим на «Локомотив» против «Спартака» и «Краснодара». До перерыва на матчи сборных осталась именно игра против Мусаева в чемпионате.

Если Галактионов наведёт порядок в защите – пока даже великан Ньямси частенько подводил у своих ворот, то фанаты «Локомотива» увидят командный прогресс. А если нарвутся на серию поражений после жёстких ошибок в обороне, то вспомним о молодости команды. Многие футболисты поменяли позиции на атакующие ради общего успеха. Приятно выйти на первое место, но тяжело удержаться на вершине в лиге, где за тобой гонятся Семак, Личка и Станкович.