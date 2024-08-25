Карасёв не назначил пенальти, вратарь спас «Краснодар». А «Динамо» подставили форварды

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25 августа 2024, 19:59

Задали безумный темп на старте.

Арбитры не решились поставить пенальти гостям

Игрок «Краснодара» схватил за руку Лаксальта в штрафной площади. Арбитры не указали на «точку», и момент спорный. Защитники версии арбитра Карасёва скажут, что Лаксальт из «Динамо» сам потерял равновесие, оттесняя соперника. Но оппонент явно тянул уругвайца не за футболку, а именно за руку. Странно, что арбитры с повторами не позвали Карасёва к монитору. Тут есть повод поспорить. Представители «Краснодара» всегда возмущаются, если так за руку хватают Кордобу.

Необычный рваный матч мог привести к ничьей 1:1, а мог завершиться со счетом 3:0 в пользу «горожан». Но запасной голкипер «Динамо» Лещук, который вынужденно вышел на замену в концовке поединка после удара голкиперу Лунёву в голову, дважды грамотно присел, когда Кордоба бил по воротам. Джон продолжает коллекционировать нереализованные моменты. А в самой концовке матча при счете 0:1 голкипер Лещук пошел забивать гол, но аномалии публика не дождалась.

Наверное, в этом поединке стоило выдать больше карточек в первом тайме. Карасёву пришлось размахивать карточками после перерыва, чтобы остудить пыл латиноамериканцев из «Краснодара». Если бы судья пресек тактику мелкого фола раньше, то могли получить более осмысленную игру в обе стороны. Также игрок «горожан» мог испугаться хватать Лаксальта. Арбитр провел неважный поединок, поскольку допустил слишком много грубости со стороны команды гостей.

Соперники выбрали агрессивный и открытый стиль

На первых секундах казалось, что «Краснодару» надо забить за десять минут для получения трофея чемпионов. У «Динамо» тоже были возможности сыграть лучше. Но надо признать, что сразу троим игрокам атаки москвичей поединок не удался. Плеймейкер Бителло и правый инсайд Гладышев сыграли неважно. Карраскаль тоже умеет лучше, поэтому Тюкавин реже получал шанс поставить корпус и сыграть грамотно, чем центрфорварду «Динамо» хотелось.

А «Краснодару» повезло с правильным рикошетом. Виктор Са пробил, Бальбуэна не сумел остановить мяч. От капитана «Динамо» снаряд оказался в воротах Лунёва. Голкипер москвичей едва не придумал еще один гол, но в момент подачи Кордоба был в офсайде. Вратарь Агкацев тоже сначала ошибся, а потом начал собирать грамотные действия. Станислав захотел потягаться по подвигам в туре с ещё одним воспитанником школы «Краснодара» Латышонком.

Этот голкипер спасал «Зенит» в поединке со «Спартаком». Другая московская команда тоже нависала на воротах соперника. «Горожане» занялись охраной крепости. До матча отмечали, что у ворот Агкацева неплохо организовали центральную зону. А поскольку Даса и Маричаль не заставили своих оппонентов на краях поля страдать, удваивая давление с помощью Гладышева и Карраскаля, то увидели редкие эпизоды у ворот «Краснодара». А затем следовали тягучие паузы.

Нападающие «горожан» не организовали контратаки

Ругаем Бителло, Гладышева и Карраскаля за то, что не поддержали усилия Тюкавина запутывать оборону «Краснодара». Но у «горожан» ведь тоже не было невероятного количества явных моментов у ворот Лунёва до его замены. Сперцян провел ещё один средний поединок. Эдуарду срочно надо искать иностранный клуб. Решение остаться в РПЛ будет ошибкой, полузащитник потеряет форму и растеряет настроение. Кордоба цеплялся за мяч до перерыва, а потом устал.

Виктор Са отличился голом, но не было грамотной работы вингера на протяжении всего сложного поединка. Наконец, Батчи первым наиграл на замену в перерыве. Странно, что в матче, где разогнали три десятка атак с ударами, один Тюкавин заслужил похвалу из двух групп атаки. Середины поля ведь не было, поскольку обе команды оставляли свободные зоны для разбега соперника. Низкие линии сменялись прессингом по ситуации, но команды теряли слишком много сил.

У «Динамо» неплохо сыграл Майсторович в центре защиты, если говорим о персональном вкладе в игру. Лаксальт был лучшим в дуэте полузащитников хозяев. Уругваец сыграл качественнее, чем мексиканец Чавес. Фомин до матча говорил, что теперь у «Динамо» есть умение сыграть на результат. Но в заявке хавбека не оказалось. А вот «Краснодар» как раз сыграл в столице на результат. «Горожане» сделали всё, чтобы развалить футбол после перерыва и защитить свою победу.

«Краснодар» сбивал игру «Динамо» мелкими фолами

Мусаев знал, что приехал в гости к команде, которая умеет вступать в борьбу. Поэтому предложил своему коллективу часто нарушать правила. Игру «Динамо» разбили на отрезки благодаря фолам. «Краснодар» получал возможности для выпадов, ведь знал, что оборона у Лички – это хилое тактическое звено. Но сегодня слабейшую по организации линию у «Динамо» не наказали. Странно, что в подобном поединке забили всего один гол, наиграли на другой результат.

Ничья логичнее в такой борьбе, но из-за пассивности атакующей группы «Динамо», кроме Тюкавина, получили неприятную для хозяев концовку поединка. Паузы убивали темп москвичей. А толкового резерва в атаке у Лички пока нет, новичок не готов. «Краснодару» хватило одного мяча, чтобы продлить серию побед над «Динамо» в РПЛ . Теперь она насчитывает четыре поединка. Также москвичам не повезло после удара в голову опытного голкипера Лунёва.

Кордоба без злого умысла убрал с поля спасителя «Динамо». Личка сегодня в раздевалке имеет право критиковать всех из атаки. Но также надо ругать полузащитников и латералей. Скопинцев иногда вспыхивал на левом фланге, но Агкацев был спокоен и выстроил оборону «Краснодара», которая не паниковала. Москвичи рано устали, чтобы включить скорости для массированных атак в концовке матча. Гости сыграли грамотнее, а Личка точно не обыграл Мусаева.