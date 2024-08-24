Ошибка при перезагрузке. «Манчестер Юнайтед» — на старых граблях

Уже на старте сезона команда Эрика тен Хага напоминает о своих худших образцах.
Поражение в Суперкубке Англии от «Манчестер Сити» в серии пенальти можно было отнести к категории «достойных проигрышей». Сомнительная такая категория, но некоторые болельщики и тренеры любят ею оперировать. Вырванная у «Фулхэма» победа вроде как даже стала поводом для гордости. Тен Хага порадовало, что гол забил именно новичок Джошуа Зиркзее.
Но уже матч второго тура с «Брайтоном» опустил МЮ на землю и показал, что пресловутая перезагрузка, о которой говорилось все лето в форме оправдания того, что тен Хаг остался у руля команды, пошла не по запланированному пути. И дело даже не в самом по себе проигрыше – они бывают разные, а в том, как именно это случилось. По худшим лекалам прошлых провалов.
Образцово пропущенные мячи
Действительно, поражения бывают разными. И голы, которые к ним приводят, тоже различаются. Есть результаты индивидуальных ошибок, есть такие розыгрыши, когда атакующая команда все делает идеально, и не получится найти какую-то причину пропущенного гола. Но у «Манчестер Юнайтед» с этим проблем возникнуть не должно. Все ошибки были заметны очень ярко и четко.
Взять первый гол, который случился на 32-й минуте за авторством бывшего игрока МЮ Дэнни Уэлбека. Харри Магуайр и Нуссаир Мазрауи сначала оказались статистами, когда простреливал Жоао Педро сквозь вратарскую. Потом они же не помешали прострелу Митомы под удар Уэлбека в пустые ворота в упор. Самого Дэнни, единственного центрфорварда у соперника, конечно, никто не опекал. Хотя неподалеку располагались и другие защитники, и центральные полузащитники.
Второй гол, который стал для «Брайтона» победным и был забит на 95-й минуте, вовсе образец попустительства. Идут последние секунды матча, у ваших ворот угловой – кажется, что концентрация должна быть предельной. В общем-то она такой, возможно, и была. Вот только все игроки МЮ, которые дружно столпились в своей штрафной, восторженно взирали на мяч и на то, как Адингра им распоряжается.
Эта увлеченность привела к тому, что Жоао Педро остался прямо перед воротами совершенно один. И пробивал в упор головой как на тренировке. Все игроки МЮ смотрели футбол. Можно даже представить, какими будут выражения их лиц при просмотре повторов этого гола, или когда предстоит разбирать и анализировать его на одном из теоретических занятий. Немые сцены и мысли о том, как профессионалы с такими зарплатами и выступающие на таком уровне, способны совершать подобные ошибки.
Но, что характерно, такие же ошибки МЮ при тен Хаге совершал и ранее. Они кажутся очевидными, а если вы осознаете свою проблему – это уже шаг на пути к ее решению. Но у тен Хага не получается. Хотя всегда можно повторять что-то про невезение и стечение обстоятельств. В этой игре тоже такое было.
Роковые офсайды
Ведь по количеству мячей, побывавших в сетке ворот противника, МЮ оказался лучше «Брайтона». Только два из трех забитых голов судьи отменили. В отдельных эпизодах «Манчестер» показывал признаки выздоровления. Например, как здорово отреагировал на первый пропущенный мяч. Тут же Маркус Рэшфорд забил в ответ. Но – офсайд.
Во втором тайме отыграться получилось – Амаду Диалло реабилитировался за довольно невзрачную игру, которая в его исполнении постоянно тормозилась. Неоднократно в развитии розыгрышей под потенциальную передачу Амаду открывались партнеры, но он будто не верил в точность своих пасов, поэтому предпочитал отыгрываться куда-то назад. Допустим, голевым действием он все исправил. И более того, МЮ пошел добывать победу.
Тут-то случился один из самых курьезных офсайдов, которые могут быть. Конечно, это произошло с МЮ. В завершении красивого розыгрыша Бруну Фернандеш прострелил на дальнюю штангу, откуда в совершенно пустые ворота бил Алехандро Гарначо. Но уже на линии ворот Зиркзее зачем-то направил мяч коленом, Джошуа находился в офсайде. Он быстро все осознал и сделал вид, что остановиться не мог – летел по инерции.
Однако повторы показывают, что было движение коленом – без него мяч пролетел бы немного над ним. Там нужна-то была доля секунды, чтобы мяч пересек полностью линию, а уж потом Зиркзее мог лупить по нему, сколько душе угодно. Но отобранный таким вот нелепым образом стопроцентный гол у своей команды – это билет в историю курьезов.
Если добавить его в описанную выше картину и обстоятельства пропущенных мячей, то получится совсем уж неприглядный и неуклюжий образ команды тен Хага.
Пора экспериментов
Голландский специалист пообещал, что в этом сезоне все наконец-то увидят тот самый «Манчестер Юнайтед», который он хотел бы построить. Ему дали еще шанс, приобрели футболистов, которые требовались для завершения картины. Но системе по-прежнему требуется настройка. И пока нет понимания, почему она проседает на таких явных компонентах.
Из новичков пока только Мазрауи сразу закрепился на фланге обороны. И он в целом действовал неплохо против хитрого Митомы. (Впрочем, помним про голевую передачу японца). И ассист на Диалло отдал.
Зиркзее пока лишь выходит на замену, что позволяет перестраивать схему и модель взаимодействия в атаке. Кажется, что потенциал у такого сочетания есть. Тот же Фернандеш имеет больше возможностей для креатива. Впрочем, можно рассмотреть вариант с возвратом Бруну к позиции ложной «девятки», которая приносила плоды в конце прошлого сезона.
Де Лигт получает «мягкий старт» в центре обороны. В матчах с «Фулхэмом» и «Брайтоном» голландец выходил в конце, меняя Магуайра. В нем видят перспективного стабильного центрального защитника из основного состава. Но стоит отметить, что когда Педро забивал при полном попустительстве «Манчестера», де Лигт на поле находился и бездействовал вместе со всеми.
При этом нельзя сказать, что настройка может быть завершена имеющимися ресурсами. Не зря МЮ претендует на Мануэля Угарте из ПСЖ. Тен Хагу нужен мобильный опорный полузащитник, который мог бы поддержать и заменить возрастного Каземиро. У «Юнайтед» есть шесть дней на то, чтобы закрыть эту позицию. И потом, как видим, еще потребуется немало времени на настройку системы. Но будет ли это время у тен Хага, который собрал багаж негатива, и при всех словах про перезагрузку этот багаж ему будут припоминать после каждой осечки.