Ошибка при перезагрузке. «Манчестер Юнайтед» — на старых граблях

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24 августа 2024, 22:25

Уже на старте сезона команда Эрика тен Хага напоминает о своих худших образцах.

Поражение в Суперкубке Англии от «Манчестер Сити» в серии пенальти можно было отнести к категории «достойных проигрышей». Сомнительная такая категория, но некоторые болельщики и тренеры любят ею оперировать. Вырванная у «Фулхэма» победа вроде как даже стала поводом для гордости. Тен Хага порадовало, что гол забил именно новичок Джошуа Зиркзее.

Но уже матч второго тура с «Брайтоном» опустил МЮ на землю и показал, что пресловутая перезагрузка, о которой говорилось все лето в форме оправдания того, что тен Хаг остался у руля команды, пошла не по запланированному пути. И дело даже не в самом по себе проигрыше – они бывают разные, а в том, как именно это случилось. По худшим лекалам прошлых провалов.

Образцово пропущенные мячи

Действительно, поражения бывают разными. И голы, которые к ним приводят, тоже различаются. Есть результаты индивидуальных ошибок, есть такие розыгрыши, когда атакующая команда все делает идеально, и не получится найти какую-то причину пропущенного гола. Но у «Манчестер Юнайтед» с этим проблем возникнуть не должно. Все ошибки были заметны очень ярко и четко.

Взять первый гол, который случился на 32-й минуте за авторством бывшего игрока МЮ Дэнни Уэлбека. Харри Магуайр и Нуссаир Мазрауи сначала оказались статистами, когда простреливал Жоао Педро сквозь вратарскую. Потом они же не помешали прострелу Митомы под удар Уэлбека в пустые ворота в упор. Самого Дэнни, единственного центрфорварда у соперника, конечно, никто не опекал. Хотя неподалеку располагались и другие защитники, и центральные полузащитники.

Второй гол, который стал для «Брайтона» победным и был забит на 95-й минуте, вовсе образец попустительства. Идут последние секунды матча, у ваших ворот угловой – кажется, что концентрация должна быть предельной. В общем-то она такой, возможно, и была. Вот только все игроки МЮ , которые дружно столпились в своей штрафной, восторженно взирали на мяч и на то, как Адингра им распоряжается.

Эта увлеченность привела к тому, что Жоао Педро остался прямо перед воротами совершенно один. И пробивал в упор головой как на тренировке. Все игроки МЮ смотрели футбол. Можно даже представить, какими будут выражения их лиц при просмотре повторов этого гола, или когда предстоит разбирать и анализировать его на одном из теоретических занятий. Немые сцены и мысли о том, как профессионалы с такими зарплатами и выступающие на таком уровне, способны совершать подобные ошибки.

Но, что характерно, такие же ошибки МЮ при тен Хаге совершал и ранее. Они кажутся очевидными, а если вы осознаете свою проблему – это уже шаг на пути к ее решению. Но у тен Хага не получается. Хотя всегда можно повторять что-то про невезение и стечение обстоятельств. В этой игре тоже такое было.

Роковые офсайды

Ведь по количеству мячей, побывавших в сетке ворот противника, МЮ оказался лучше «Брайтона». Только два из трех забитых голов судьи отменили. В отдельных эпизодах «Манчестер» показывал признаки выздоровления. Например, как здорово отреагировал на первый пропущенный мяч. Тут же Маркус Рэшфорд забил в ответ. Но – офсайд.

Во втором тайме отыграться получилось – Амаду Диалло реабилитировался за довольно невзрачную игру, которая в его исполнении постоянно тормозилась. Неоднократно в развитии розыгрышей под потенциальную передачу Амаду открывались партнеры, но он будто не верил в точность своих пасов, поэтому предпочитал отыгрываться куда-то назад. Допустим, голевым действием он все исправил. И более того, МЮ пошел добывать победу.

Тут-то случился один из самых курьезных офсайдов, которые могут быть. Конечно, это произошло с МЮ . В завершении красивого розыгрыша Бруну Фернандеш прострелил на дальнюю штангу, откуда в совершенно пустые ворота бил Алехандро Гарначо. Но уже на линии ворот Зиркзее зачем-то направил мяч коленом, Джошуа находился в офсайде. Он быстро все осознал и сделал вид, что остановиться не мог – летел по инерции.

Однако повторы показывают, что было движение коленом – без него мяч пролетел бы немного над ним. Там нужна-то была доля секунды, чтобы мяч пересек полностью линию, а уж потом Зиркзее мог лупить по нему, сколько душе угодно. Но отобранный таким вот нелепым образом стопроцентный гол у своей команды – это билет в историю курьезов.

Если добавить его в описанную выше картину и обстоятельства пропущенных мячей, то получится совсем уж неприглядный и неуклюжий образ команды тен Хага.

Пора экспериментов

Голландский специалист пообещал, что в этом сезоне все наконец-то увидят тот самый «Манчестер Юнайтед», который он хотел бы построить. Ему дали еще шанс, приобрели футболистов, которые требовались для завершения картины. Но системе по-прежнему требуется настройка. И пока нет понимания, почему она проседает на таких явных компонентах.

Из новичков пока только Мазрауи сразу закрепился на фланге обороны. И он в целом действовал неплохо против хитрого Митомы. (Впрочем, помним про голевую передачу японца). И ассист на Диалло отдал.

Зиркзее пока лишь выходит на замену, что позволяет перестраивать схему и модель взаимодействия в атаке. Кажется, что потенциал у такого сочетания есть. Тот же Фернандеш имеет больше возможностей для креатива. Впрочем, можно рассмотреть вариант с возвратом Бруну к позиции ложной «девятки», которая приносила плоды в конце прошлого сезона.

Де Лигт получает «мягкий старт» в центре обороны. В матчах с «Фулхэмом» и «Брайтоном» голландец выходил в конце, меняя Магуайра. В нем видят перспективного стабильного центрального защитника из основного состава. Но стоит отметить, что когда Педро забивал при полном попустительстве «Манчестера», де Лигт на поле находился и бездействовал вместе со всеми.